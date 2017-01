TT: Essevee heeft zijn 'type Izquierdo' beet - breekt Gent alwéér transferrecord?

Door: redactie

25/01/17 - 13u00

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen.

Aliko Bala eindelijk van Essevee Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar eindelijk is Aliko Bala een speler van Zulte Waregem. Essevee heeft de nodige documenten ontvangen vanuit Trencin, de deal is rond. Bala tekende een contract tot 2020 aan de Gaverbeek, hij moet de offensieve troef van Zulte Waregem worden in de strijd om de Europese plekken.



Vanuit Trencin is de ¿¿ gearriveerd. Aliko Bala is een speler van #Essevee. De deal is rond. Dadelijk meer op HLN.be. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) Wed Jan 25 00:00:00 MET 2017

Daniel Caligiuri ruilt Wolfsburg voor Schalke Middenvelder Daniel Caligiuri draagt voortaan het shirt van Schalke 04. De Italiaan met Duitse roots verlaat Wolfsburg, zo bevestigen beide clubs vandaag.



De 29-jarige Caligiuri speelde sinds zijn komst naar Wolfsburg in 2013 in totaal 97 competitiematchen. Daarin was de vleugelspeler goed voor twaalf goals en veertien assists. Hij won met Die Wölfe de Duitse beker (2015) en Supercup en werd vicekampioen. In Gelsenkirchen ligt voor Caligiuri een contract tot juni 2020 klaar. #S04 steht vor Verpflichtung von Daniel #Caligiuri vom @VfL_Wolfsburg. https://t.co/O7p0gVzDgU pic.twitter.com/7lJ2DHSU8r — FC Schalke 04 (@s04) 25 januari 2017

Anderlecht bevestigt komst Martinez en vertrek Roef RSC Anderlecht heeft de doelmannenruil met Deportivo La Coruna bevestigd. De Spaanse doelman Martinez komt op huurbasis over van Deportivo la Coruna, terwijl Anderlechtdoelman Davy Roef, eveneens op huurbasis, naar La Coruna trekt. Beide overeenkomsten lopen tot het einde van het seizoen. De 32-jarige Martinez kreeg zijn opleiding bij FC Barcelona, maar kon nooit doorbreken in Camp Nou. Hij bleef steken op drie optredens in het eerste elftal. Na een zwerftocht langs Racing Ferrol (2007-2008), Cartagena (2008-2010), Malaga (2010-2012), Rayo Vallecano (2012-2014), Almeria (2014-2015) en Levante (2015-2016), belandde Martinez afgelopen zomer in La Coruna.



Martinez mocht de kleuren van Deportivo in de heenronde slechts in vier bekerwedstrijden verdedigen. In de competitie werd hij gebarreerd door de Pool Przemyslaw Tyton en de Argentijn German Lux. © photo news.

Salimo Sylla verlaat STVV STVV beëindigt de samenwerking met Salimo Sylla, zo bevestigt de eersteklasser vandaag op zijn website. De Frans-Senegalese linksachter kwam afgelopen zomer naar Sint-Truiden, dat hem weghaalde bij de Franse tweedeklasser Auxerre. Sylla, die vandaag/woensdag zijn 23e verjaardag viert, speelde zeven competitiewedstrijden in het shirt van de Kanaries.



"STVV en Salimo Sylla gaan uit elkaar. Beide partijen kwamen in onderling overleg overeen het huidige contract te verbreken. De club wenst Salimo veel succes in zijn verdere carrière", luidt het in een korte mededeling. © belga.

Snodgrass wordt collega van Defour Robert Snodgrass trekt voor 10 miljoen pond van Hull City naar Burnley. Dit meldt Sky Sports. De flankaanvaller wist dit seizoen al 7 keer te scoren in 20 matchen voor de degradatiekandidaat. Door het verlies van de Schot zakken de kansen van Hull om het behoud te verzekeren. Momenteel staan ze op de 19de plaats en met het uitvallen van Ryan Mason dreigen ze nog lang in de degradatiezone te blijven.





BREAKING: Sky sources: Burnley have had a bid of around £10m accepted for Hull's Robert Snodgrass: https://t.co/g0BhU5Di1E — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) Wed Jan 25 00:00:00 MET 2017 © photo news.

Benficatalent Guedes naar PSG Gonçalo Guedes verruilt Benfica voor Paris Saint-Germain. De Franse club meldt op de website de komst van de 20-jarige middenvelder. Guedes, tweevoudig Portugees international, moet alleen nog de medische keuring doorstaan. Als die achter de rug is, kan technisch directeur Patrick Kluivert de volgende miljoenentransfer op zijn naam schrijven. Volgens diverse media betaalt PSG zo'n dertig miljoen euro voor de talentvolle speler.



Guedes zag gisteravond zijn toekomstige ploeggenoten voor het eerst aan het werk. Hij aanschouwde vanaf de tribune hoe PSG in de halve finale van de Coupe de la Ligue met 4-1 won van Girondins Bordeaux. Gonçalo Guedes © epa.

Liverpool haalt slag thuis rond Coutinho Philippe Coutinho heeft zijn lot langer verbonden aan Liverpool. Ondanks grof wild te zijn op de transfermarkt zette de Braziliaanse offensieve middenvelder zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2022, zo bevestigen de Reds vandaag op hun website.



Coutinho stond nadrukkelijk in de belangstelling van Barcelona. Hij zal dankzij de nieuwe verbintenis naar verluidt 200.000 pond (230.000 euro) per week verdienen, wat van hem de bestbetaalde speler op Anfield Road maakt. ¿¿¿ It¿s the news you¿ve been waiting for¿



¿¿¿¿ @Phil_Coutinho has signed a new deal with the club!



¿¿ Read more: https://t.co/SC3OdLiGre pic.twitter.com/QjxLG3zj03 — Liverpool FC (@LFC) Wed Jan 25 00:00:00 MET 2017

Ook Pépé op weg naar China Volgens Cadena Cope is de kans reëel dat Axel Witsel in China straks Pépé tegen het lijft loopt. De verdediger van Real Madrid, die afgelopen zomer Portugal mee aan EK-winst hielp, zou aan de slag gaan bij Hebei China Fortune. Dat is het team waar Manuel Pellegrini trainer is en de twee kennen elkaar natuurlijk al van bij Real. Jaarlijks zou de beenharde verdediger zo'n 15 miljoen euro opstrijken, wat ongeveer drie keer meer is dan wat hij momenteel vangt bij de 'Koninklijke'. Bij Hebei zou hij de zesde buitenlander worden op de loonlijst, na Lavezzi, Mbia, Aloisio, Gervinho en Ersan Gulum. Voor de goede orde: er mogen maar drie buitenlanders tegelijkertijd op het veld staan. © epa.

Bailey bij beloften; ook halfbroer naar Leverkussen? Albert Stuivenberg nam Leon Bailey niet op in zijn wedstrijdselectie omdat de Jamaicaan zondag zonder toestemming wegbleef van de training. Bailey traint vandaag wel mee met de beloften. Intussen hoopt Bayer Leverkusen nog steeds om Bailey deze winter aan te trekken. Bailey heeft een persoonlijk akkoord met de Duitse club, maar het blijft afwachten of zij bereid zijn om het gevraagde transferbedrag op tafel te leggen.



Om Bailey helemaal te overtuigen, probeert Leverkussen ook zijn halfbroer Kyle Butler los te weken bij Genk. Engelse media meldden gisteren dat ook Hull zich in de strijd om Bailey zou willen gooien. © photo news. Bailey attended Leverkusen's game on Sunday. He agreed terms too. German club are also planning to sign his half brother Kyle Butler. #hcafc — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Jan 25 00:00:00 MET 2017

Gent wil héél ver gaan voor Kubo Durft iemand nog beweren dat AA Gent niet bereid is om hoge transfersommen te betalen? Na de ongeziene 3,1 miljoen euro voor doelman Lovre Kalinic - de vorige recordtransfer was Erik Johansson met 1,8 miljoen - , gaan de Buffalo's nu maar liefst zo'n 3,5 miljoen euro neertellen voor de Japanse spits Yuya Kubo (23). Het toont hoe sterk de Buffalo's er financieel voorstaan, na hun deelname aan de Champions League en de verkoop van Matz Sels, Laurent Depoitre en Sven Kums.



Kubo, tweevoudig Japans international, wordt eerstdaags in Gent verwacht. De zwervende spits (1m77, 68 kg) komt over van het Zwitserse Young Boys Bern, waar hij afgelopen zomer twee keer scoorde in de Champions League-voorronde tegen Shakhtar Donetsk (2-0). Bij Gent moet hij met zijn snelheid en diepgang voor meer dreiging zorgen. © Photo News.