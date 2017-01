TAS wijst beroep Servië af en bevestigt Kosovo als lid van de UEFA

Door: redactie

24/01/17

Het beroep van de Servische voetbalbond (FAS) tegen de toetreding van Kosovo tot de Europese voetbalbond (UEFA) is vandaag door het Arbitragehof voor de Sport (TAS) nietig verklaard.

"De FAS vroeg de annulatie van de toetreding van de Kosovaarse voetbalbond (FFK) als 55e lid van de UEFA. Het TAS heeft het beroep nietig verklaard en de toetreding blijft daarom bevestigd", kondigde het TAS aan in een persbericht.



De Servische bond haalde in zijn beroep aan dat de UEFA, door Kosovo toe te laten als nieuw lid, haar eigen regels schond. De UEFA-regels bepalen immers dat een land pas lid kan worden van de UEFA als het als onafhankelijk land is erkend door de Verenigde Naties. Het TAS interpreteerde de statuten echter anders en zag dat de Kosovo door de meerderheid van de leden van de Verenigde Naties werd erkend en op die manier als een onafhankelijk land mocht worden beschouwd.



Kosovo neemt voor het eerst deel aan de kwalificaties voor een groot toernooi, het WK van 2018 in Rusland. Het is ingedeeld in groep I met verder Kroatië, Oekraïne, IJsland, Turkije en Finland. Kosovo verloor drie van zijn eerste vier wedstrijden en staat voorlopig laatste in de groep. Het behaalde voorlopig slechts één punt (1-1 in en tegen Finland).