TT: Bailey heeft akkoord met Leverkusen, vader Ben Haim wil transfer naar Brugge doordrukken

Door: redactie

24/01/17 - 06u10

© photo news.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Vader Ben Haim wil transfer naar Brugge doordrukken Het is Club Brugge menens om flankaanvaller Tal Ben Haim (27) binnen te halen. 3,1 miljoen euro, 150.000 euro aan bonussen én een percentage van een doorverkoop. In een ultieme poging een transfer af te dwingen, zet papa Ofir Ben Haim in de Israëlische pers serieus druk op Maccabi Tel Aviv.



Tal Ben Haim. © photo_news.