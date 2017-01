TT: Bailey heeft akkoord met Leverkusen - versterking op komst bij AA Gent - Langil terug naar Freethiel

Door: redactie

24/01/17 - 06u10

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Waasland-Beveren haalt Steeven Langil terug naar Freethiel Waasland-Beveren versterkt het aanvallende compartiment met oude bekende Steeven Langil. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Poolse Legia Warschau, zo meldt de eersteklasser vandaag op zijn website.



Langil was vorig seizoen met zes goals en evenveel assists een van de smaakmakers op de Freethiel. Het leverde de flankaanvaller uit Martinique afgelopen zomer een transfer op naar Legia Warschau. Daar kende hij met slechts een goal in twaalf matchen echter minder succes, al deed Langil wel ervaring op in de Champions League.



Nu keert de 28-jarige Langil dus terug naar Waasland-Beveren, waar hij mee moet helpen om het behoud te verzekeren. Het team van coach Janevski staat veertiende in het klassement.



"Het bestuur en de sportieve staf zijn heel opgetogen over de transfer van Langil", klinkt het. "Hij moet de aanvoer naar de spitsen verhogen en voor meer gevaar zorgen in én rond het zestienmetergebied. De club doet haar uiterste best om Langil speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Club Brugge, maar moet daarvoor op heel wat medewerking rekenen van andere instanties."

Steeven Langil komt terug thuis op de Freethiel! #wbe #thuisopdefreethiel

Chelsea denkt aan Tim Krul Ajax-doelman Tim Krul verkast mogelijk van Amsterdam naar Londen. De huurling van Newcastle United staat volgens The Guardian op het lijstje van Chelsea, dat mogelijk reservedoelman Asmir Begovic kwijt raakt aan Bournemouth. Op het schaduwlijstje van de koploper van de Premier League zou volgens de Britse kwaliteitskrant ook Diego Lopez staan. De doelman van AC Milan speelt op huurbasis in Spanje, bij Espanyol. Tim Krul komt bij Ajax niet aan de bak. Hij kwam geblesseerd over van Newcastle United, maar André Onana doet het zo goed onder de lat bij Ajax dat trainer Peter Bosz geen reden ziet de fitte Krul in te passen. Tim Krul. © Pro Shots.

Versterking nummer 7 én 8 op komst bij AA Gent Nummer 7 is op komst, nummer 8 moet volgen - in afwachting van een plan-B voor Adrien Trebel. Nog even en AA Gent heeft deze wintermercato een compleet nieuwe ploeg bij mekaar gekocht. De eerstvolgende versterking: Yuya Kubo, de Japanse versie van Benito Raman. De volgende: Samuel Gigot van KV Kortrijk.



Vader Ben Haim wil transfer naar Brugge doordrukken Het is Club Brugge menens om flankaanvaller Tal Ben Haim (27) binnen te halen. 3,1 miljoen euro, 150.000 euro aan bonussen én een percentage van een doorverkoop. In een ultieme poging een transfer af te dwingen, zet papa Ofir Ben Haim in de Israëlische pers serieus druk op Maccabi Tel Aviv.



