Herbeleef een drukke transferdag, met (opnieuw) Bailey en Belfodil in hoofdrol

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

El Ghazi voor ruim acht miljoen van Ajax naar Lille Anwar El Ghazi (21) vertrekt naar Lille. De Franse middenmoter betaalt Ajax ruim acht miljoen euro voor de buitenspeler voor wie geen toekomst meer was in Amsterdam.



El Ghazi stond de afgelopen weken nog wel in de basis, maar dat had vooral met de afwezigheid van onder anderen Bertrand Traoré te maken. El Ghazi botste eerder dit seizoen hard met trainer Peter Bosz tijdens de training en werd voor een maand teruggezet naar Jong Ajax.



El Ghazi zet waarschijnlijk morgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor vier jaar aan de club in Noord-Frankrijk verbindt. De aanvaller werd in 2013 overgenomen uit de jeugdopleiding van Sparta en haalde als Ajacied het Nederlands elftal. Maar vooral dit seizoen kon hij niet overtuigen. In Lille hoopt El Ghazi zijn loopbaan een nieuwe impuls te geven.



Lille staat momenteel veertiende in de Franse competitie. Zaterdag speelt Lille een uitwedstrijd tegen Olympique Lyon, de nieuwe club van Memphis.

Ook Badibanga blijft langer in Luik Na Belfodil ondertekende ook Beni Badibanga een nieuwe verbintenis bij Standard. Net als bij Belfodil werd de contractduur niet bekendgemaakt. De vorige overeenkomst van de twintigjarige flankaanvaller in de Vurige Stede liep medio 2018 af.

Belfodil verlengt bij Standard "Het kan verkeren", zei Bredero ooit: twee weken geleden had hij zijn miljoenentransfer naar Everton zo goed als te pakken, vandaag bevestigt Standard dat smaakmaker Ishak Belfodil langer in de Vurige Stede aan de slag zal zijn. De Algerijn zal een opgewaardeerde contractverlenging tekenen, zo luidt het in een officiële mededeling van de 'Rouches'. Het contract van Belfodil liep af in 2018.

"Hull biedt 12 miljoen voor Bailey"

"Hull biedt 12 miljoen voor Bailey"

Degradatiekandidaat Hull City heeft een bod van ongeveer 12 miljoen euro uitgebracht op Leon Bailey. Dat weet de Daily Mail uit goede bron. Hull, momenteel voorlaatste in de Premier League, hoopt het talent van Genk nog deze maand naar Engeland te lokken, maar 12 miljoen zal wellicht niet volstaan. De Limburgers hopen tussen de 20 miljoen euro te vangen voor hun flankspeler. De speler heeft, zoals u vandaag in Het Laatste Nieuws kon lezen, een persoonlijk akkoord met Bayer Leverkusen, maar de Duitsers brachten nog geen officieel bod uit. Bailey (19) zit vanavond niet in de selectie tegen Kortrijk. Of hij zin heeft in een avontuur bij Hull, is niet geweten.

Roeselare wapent zich

SV Roeselare heeft de tijdelijke overgang van de Franse spits Florent Stevance afgerond. Stevance wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Sporting Charleroi. De West-Vlamingen zijn door hun eerste periodetitel al zeker van een ticket voor de promotiewedstrijd naar 1A op het einde van het seizoen. De 28-jarige Stevance komt bij Roeselare opnieuw hoofdcoach Arnauld Mercier tegen. Onder de hoede van zijn landgenoot kende Stevance succesvolle seizoenen in tweede klasse bij Boussou Dour (2013-2014) en Seraing (2014-2015).



Zijn transfer in de zomer van 2015 naar Charleroi werd echter geen voltreffer. Vorig seizoen kwam hij in 24 wedstrijden voor de Carolo's maar tot twee goals. Dit seizoen mocht hij nog geen minuut meespelen in het team van coach Felice Mazzu.

Overbodige Adrián Ramos verkiest Granada boven China Adrián Ramos kon nooit echt doorbreken bij Borussia Dortmund. Hij werd geblokkeerd door topspits Aubameyang en ook de komst van Dembélé in de zomer, zorgden ervoor dat hij naar achter zakte in de pikorde. Dit seizoen kwam hij nog maar 7 keer in actie in de Bundesliga.



Omdat de spits toch al 31 jaar was, lonkte de centen uit China voor hem. Maar de Colombiaan koos niet voor het geld en trok naar het Spaanse Granada. Met een 19de plaats in de competitie moet Ramos Granada uit de degradatiezone helpen.

Club-target Ongenda tekent bij PEC Zwolle PEC Zwolle heeft de tweede versterking van de winterperiode binnen. Na de Zweed Erik Isaelsson werd vandaag Hervin Ongenda vastgelegd. De 21-jarige Fransman, die ook even in de belangstelling stond van Club Brugge, tekent in Zwolle een contract voor 3,5 jaar.



Ongenda werd gisteren al gekeurd door PEC Zwolle, dat de flankspeler met Congolese roots overneemt van Paris Saint-Germain. Bij de topclub uit de Franse hoofdstad - waar hij al sinds 2013 tot de A-selectie behoort - had Ongenda amper nog uitzicht op speelminuten. PEC Zwolle kon de Ongenda dan ook transfervrij overnemen van PSG.

Joleon Lescott zet krabbel bij Sunderland Joleon Lescott versterkt de rangen van Sunderland. De 34-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen, zo meldt de hekkensluiter in de Premier League vandaag op zijn website.



Lescott wordt bij de Black Cats ploegmaat van Jason Denayer en Adnan Januzaj.



De voormalig international (26 caps) zat zonder club sinds zijn verbintenis bij AEK Athene eind november werd ontbonden. Hij heeft ook een verleden bij Wolverhampton, Everton, Manchester City, West Bromwich en Aston Villa.

Ogunjimi weg bij Suwon

Marvin Ogunjimi (29) heeft zijn contract verbroken bij zijn Zuid-Koreaanse club Suwon. Dat gebeurde in onderling overleg, zo meldt hij op Facebook. Aan de basis van de breuk lag de degradatie naar tweede klasse.

De Mechelaar met Nigeriaanse roots debuteerde in 2005 op het hoogste niveau bij KRC Genk. Hij speelde, op een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk na, tot 2011 voor de Limburgers. Met de Belgische titel op zak tekende Ogunjimi bij het Spaanse Mallorca, maar dat werd geen succes. De club van de Balearen leenden de zevenvoudige international vervolgens uit aan Standard, Beerschot en OH Leuven. Ook bij die clubs kon Ogunjimi geen potten breken. Daarna ging het via het Noorse Stromsgodset naar Zuid-Korea.

Waasland-Beveren haalt Steeven Langil terug naar Freethiel Waasland-Beveren versterkt het aanvallende compartiment met oude bekende Steeven Langil. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Poolse Legia Warschau, zo meldt de eersteklasser vandaag op zijn website.



Langil was vorig seizoen met zes goals en evenveel assists een van de smaakmakers op de Freethiel. Het leverde de flankaanvaller uit Martinique afgelopen zomer een transfer op naar Legia Warschau. Daar kende hij met slechts een goal in twaalf matchen echter minder succes, al deed Langil wel ervaring op in de Champions League.



Nu keert de 28-jarige Langil dus terug naar Waasland-Beveren, waar hij mee moet helpen om het behoud te verzekeren. Het team van coach Janevski staat veertiende in het klassement.



"Het bestuur en de sportieve staf zijn heel opgetogen over de transfer van Langil", klinkt het. "Hij moet de aanvoer naar de spitsen verhogen en voor meer gevaar zorgen in én rond het zestienmetergebied. De club doet haar uiterste best om Langil speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Club Brugge, maar moet daarvoor op heel wat medewerking rekenen van andere instanties."

Chelsea denkt aan Tim Krul Ajax-doelman Tim Krul verkast mogelijk van Amsterdam naar Londen. De huurling van Newcastle United staat volgens The Guardian op het lijstje van Chelsea, dat mogelijk reservedoelman Asmir Begovic kwijt raakt aan Bournemouth. Op het schaduwlijstje van de koploper van de Premier League zou volgens de Britse kwaliteitskrant ook Diego Lopez staan. De doelman van AC Milan speelt op huurbasis in Spanje, bij Espanyol. Tim Krul komt bij Ajax niet aan de bak. Hij kwam geblesseerd over van Newcastle United, maar André Onana doet het zo goed onder de lat bij Ajax dat trainer Peter Bosz geen reden ziet de fitte Krul in te passen.

Versterking nummer 7 én 8 op komst bij AA Gent Nummer 7 is op komst, nummer 8 moet volgen - in afwachting van een plan-B voor Adrien Trebel. Nog even en AA Gent heeft deze wintermercato een compleet nieuwe ploeg bij mekaar gekocht. De eerstvolgende versterking: Yuya Kubo, de Japanse versie van Benito Raman. De volgende: Samuel Gigot van KV Kortrijk.

Hier leest u alles over de transferactiviteit van de Buffalo's.



Hier leest u alles over de transferactiviteit van de Buffalo's. Samuel Gigot. © VDB. Yuya Kubo in het vizier van de Buffalo's. © photo_news.

Vader Ben Haim wil transfer naar Brugge doordrukken Het is Club Brugge menens om flankaanvaller Tal Ben Haim (27) binnen te halen. 3,1 miljoen euro, 150.000 euro aan bonussen én een percentage van een doorverkoop. In een ultieme poging een transfer af te dwingen, zet papa Ofir Ben Haim in de Israëlische pers serieus druk op Maccabi Tel Aviv.

Lees er hier alles over!



Lees er hier alles over! Tal Ben Haim. © photo_news.