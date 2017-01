TT: Roef naar Spanje, jeugdproduct van Barça maakt omgekeerde beweging

Door: redactie

23/01/17 - 05u55

© photo news.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Anderlecht wisselt Roef met doelman Deportivo

© belga. Ruben Ivan Martinez, de nieuwe doelman van Anderlecht. © Kos.

Opmerkelijke ruiloperatie in Anderlecht: tweede doelman Davy Roef stapt vanochtend in alle vroegte het vliegtuig op richting Spanje om te spreken met Deportivo de La Coruna. De Spanjaarden sturen dan weer hun derde doelman Ruben Ivan Martinez - zeg maar Ruben - naar Brussel.



Beide doelmannen zitten in hetzelfde schuitje. Roef heeft het bestuur van Anderlecht gevraagd een oplossing te zoeken tijdens de winterstop. Ruben deed hetzelfde bij Deportivo. Maar de twee keepers mochten van hun club pas vertrekken als er een vervanger was gevonden. Als Ruben het eens geraakt met Anderlecht en Roef vandaag een goed gevoel overhoudt aan zijn bezoek aan de Spanjaarden, staat niets een ruil in de weg. Roef kan op uitleenbasis naar Deportivo, Anderlecht zal Ruben huren.



Anderlecht mikte in het begin van deze transferperiode nog op Casteels (mocht niet weg bij Wolfsburg), Sirigu (gevaar voor de balans in de kleedkamer) en Ryan (loyaal tegenover zijn ex-ploeg Club Brugge). Paars-wit veranderde afgelopen week het geweer van schouder en mikte op minder grote naam - ook al omdat Weiler intern had aangegeven dat hij er geen probleem mee had om verder te doen met Boeckx. Manager Van Holsbeeck werd op de hoogte gebracht van het feit dat Deportivo in een soortgelijke situatie zat: de Spaanse club heeft geen uitgesproken nummer één maar zocht wel een oplossing voor Ruben, een 32-jarig jeugdproduct van Barcelona dat het afgelopen decennium een zeer grillig parcours heeft afgelegd. In zijn hele carrière speelde Ruben enkel in de Spaanse competitie (in totaal 115 matchen in eerste klasse, 40 in tweede klasse). De afgelopen vier seizoenen mocht hij bij vier verschillende clubs transfervrij vertrekken. Ruben moet de strijd aangaan met Boeckx voor de stek van eerste doelman.