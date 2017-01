TT: Roef aangekomen in Spanje - Miangue op zucht van Cagliari

Door: redactie

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

AC Milan huurt concurrent van Mirallas Ploegmaat van Lukaku en Mirallas maakt het seizoen vol in Italië. Deulofeu was opzoek naar meer speelkansen en vindt deze bij AC Milan. De winger zat mede door de heropleving van onze Rode Duivel Kevin Mirallas meer op de bank dat hem lief was. Lees ook

Coelho verlaat Lokeren Jaja zat bij Lokeren sinds het najaar van 2015. De spits met een verleden bij Racing Genk en KVC Westerlo, kon nooit potten breken in Daknam. Dit seizoen vond hij nog maar 2 keer de weg naar doel, te weinig om Runar Kristinsson te overtuigen. Nu ook officieel: @KSCLokeren verhuurt Jaja COELHO tot 30/11/'17 aan het Thaïse Buriram United. Dat bedong ook een aankoopoptie. @hlnsport — (MVS) ¿¿ ¿¿ (@MichVergauwen) Mon Jan 23 00:00:00 MET 2017

© Photo News. Miangue op zucht van Cagliari

Senna Miangue staat op een zucht van een transfer op uitleenbasis aan het Italiaanse Cagliari, momenteel elfde in de Serie A. De Antwerpse linksachter nam onder Frank de Boer een veelbelovende start bij Inter, maar verdween de voorbije maanden een beetje op de achtergrond. Vanuit België informeerden ook Anderlecht, Club Brugge, Standard en KV Oostende naar Miangue, maar die topclubs vissen achter het net.

© belga. Standard stalt Yattara bij Auxerre

Standard heeft zijn Guinese aanvaller Mohamed Yattara tot het einde van seizoen uitgeleend aan de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. Auxerre kon geen aankoopoptie bedingen. De Rouches bevestigden ook de uitleenbeurt van derde doelman Senne Vits aan de Nederlandse tweedeklasser MVV (eveneens zonder aankoopoptie). De jonge keeper verlengde ook zijn contract op Sclessin met één seizoen tot de zomer van 2018.



© photo news.

Dortmund troeft Real Madrid af

Borussia Dortmund heeft grote clubs als Real Madrid afgetroefd met de komst van de Zweedse spits Alexander Isak. De 17-jarige aanvaller komt over van AIK Solna. Hij scoorde vorig jaar al tien keer in de Zweedse competitie en wordt al de nieuwe Zlatan Ibrahimovic genoemd. Hij is met 17 jaar en 113 dagen tevens de jongste doelpuntenmaker ooit van het Zweedse nationale elftal. Borussia Dortmund verpflichtet Alexander Isak // Borussia Dortmund sign striker Alexander Isak #welcomeisak #bvb pic.twitter.com/TCBIqGfhOv — Borussia Dortmund (@BVB) January 23, 2017 Hjärtligt välkommen, Alexander Isak! ¿¿#welcomeisak #bvb Alle Infos: https://t.co/ZadYC8FTSX pic.twitter.com/GObv1G803Z — Borussia Dortmund (@BVB) Mon Jan 23 00:00:00 MET 2017

Van Mourinho mag Rooney naar China Wayne Rooney kan de best betaalde speler ter wereld worden als hij 'ja' zegt tegen Peking Guoan of Guangzhou Evergrande. Beide Chinese clubs strijden naar verluidt om de aanvaller van ManUnited, die onder José Mourinho geen vaste waarde meer is bij de Red Devils. Reden voor de Portugees om Rooney niet tegen te houden, zo zegt hij in de Mirror. "Het is aan hem. Ik wil niet kritisch zijn op spelers die naar China vertrekken. Het is hun leven, hun carrière. Wayne kan veel geld verdienen. Maar ook de ervaring kan interessant zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes." Wayne Rooney. © photo news.

Essevee praat met Deense aanvaller Dalsgaard, Hamalainen en Lerager, de Denen van Zulte Waregem, kunnen straks mogelijk kaarten in hun moedertaal. Essevee onderhandelt immers met een vierde Deen. De fusieclub heeft, zo melden Scandinavische bronnen ons, een mondeling akkoord met IFK Göteborg over een definitieve transfer van Jakob Ankersen. Ook met de 26-jarige Ankersen zelf zijn de gesprekken aan de gang. Er ligt een meerjarig contract voor hem klaar aan de Gaverbeek, maar hij twijfelt of hij naar België wil.



Ankersen is een rechtsvoetige flankaanvaller. Hij staat bekend als een erg doelgericht type - voor Göteborg scoorde hij dertien keer in 57 competitiewedstrijden. Als het effectief tot een overgang komt, moet Ankersen, die ook op de verlanglijst van Waasland-Beveren stond, bij Essevee de concurrentie aangaan met Alessandro Cordaro, Jens Naessens en Aliko Bala. Die laatste legde afgelopen weekend alle testen af, de deal is op enkele details na rond. De Nigeriaan van Trencin tekent in principe tot 2020.

Anderlecht wisselt Roef met doelman Deportivo © belga. Ruben Ivan Martinez, de nieuwe doelman van Anderlecht. © Kos. Opmerkelijke ruiloperatie in Anderlecht: tweede doelman Davy Roef stapt vanochtend in alle vroegte het vliegtuig op richting Spanje om te spreken met Deportivo de La Coruna. De Spanjaarden sturen dan weer hun derde doelman Ruben Ivan Martinez - zeg maar Ruben - naar Brussel.



Beide doelmannen zitten in hetzelfde schuitje. Roef heeft het bestuur van Anderlecht gevraagd een oplossing te zoeken tijdens de winterstop. Ruben deed hetzelfde bij Deportivo. Maar de twee keepers mochten van hun club pas vertrekken als er een vervanger was gevonden. Als Ruben het eens geraakt met Anderlecht en Roef vandaag een goed gevoel overhoudt aan zijn bezoek aan de Spanjaarden, staat niets een ruil in de weg. Roef kan op uitleenbasis naar Deportivo, Anderlecht zal Ruben huren.



Anderlecht mikte in het begin van deze transferperiode nog op Casteels (mocht niet weg bij Wolfsburg), Sirigu (gevaar voor de balans in de kleedkamer) en Ryan (loyaal tegenover zijn ex-ploeg Club Brugge). Paars-wit veranderde afgelopen week het geweer van schouder en mikte op minder grote naam - ook al omdat Weiler intern had aangegeven dat hij er geen probleem mee had om verder te doen met Boeckx. Manager Van Holsbeeck werd op de hoogte gebracht van het feit dat Deportivo in een soortgelijke situatie zat: de Spaanse club heeft geen uitgesproken nummer één maar zocht wel een oplossing voor Ruben, een 32-jarig jeugdproduct van Barcelona dat het afgelopen decennium een zeer grillig parcours heeft afgelegd. In zijn hele carrière speelde Ruben enkel in de Spaanse competitie (in totaal 115 matchen in eerste klasse, 40 in tweede klasse). De afgelopen vier seizoenen mocht hij bij vier verschillende clubs transfervrij vertrekken. Ruben moet de strijd aangaan met Boeckx voor de stek van eerste doelman. © photo news.