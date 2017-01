TT: Mboyo tekent bij Cercle

Door: redactie

21/01/17 - 12u50

© Twitter.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Mboyo tekent bij Cercle Illombe Mboyo heeft zopas zijn contract bij Cercle Brugge ondertekend. "Cercle is een mooie club die altijd in eerste gespeeld heeft. Ik wil hen helpen om de top vier in 1B te halen en zo play-off 2 te bereiken. Het klopt dat ik anderhalf jaar niet gespeeld heb, maar fysiek ben ik al die tijd in orde geweest. Ik zal misschien enkele matchen nodig hebben om mijn beste niveau te vinden, maar mijn kwaliteiten heb ik nog. Aan mij om die te tonen en mijn carrière opnieuw een boost te geven", luidde het bij zijn voorstelling. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! En daar is de officiële handtekening @cercleofficial #mboyo @hlnsport pic.twitter.com/Mz25FAjeZJ — Tomas Taecke (@FooTTomaz) Sat Jan 21 00:00:00 MET 2017

Club wil nog flankaanvaller Tal Ben Haim. © photo news. Hervin Ongenda. © photo news. De zoektocht naar een bijkomende flankaanvaller gaat in Brugge voort. Op de lijst waar zo'n vijf namen op figureren, staan zeker al Tal Ben Haim (27) van Maccabi Tel Aviv, met 9 goals topschutter in Israël, alsook Hervin Ongenda (21) van PSG, die vooral speelt bij de B-ploeg. Volgens Israëlische media zou Club al een bod van 3,5 miljoen euro gedaan hebben op de eerste en volgens Franse media zou er al een persoonlijk akkoord zijn met de tweede. Geen van beide berichtgevingen is correct, al is het wel een feit dat Club het niet zal nalaten om hen binnen te halen, als de mogelijkheid zich voordoet.



Eerder was ook al bekend dat de Bruggelingen hun oog hadden laten vallen op de Venezolaan Josef Martínez (23, Torino) en de Roemeen Dorin Rotariu (21, Dinamo Boekarest). Een must is een transfer evenwel niet, alleen is blauw-zwart er zich van bewust dat in afwachting van de terugkeer van Limbombe (pubalgie hem minstens), een mogelijke blessure van Izquierdo en/of Refaelov hen vooraan wel in de problemen kan brengen. osef Martínez. © BELGAIMAGE. Dorin Rotariu, hier in het rood. © photo news.