TT: Essevee weigert miljoenenbod op sterkhouder - Gent denkt niet meer aan Vadis

Door: redactie

20/01/17 - 12u30

Lerager (links), naast Derijck. © photo news.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Essevee weigert 3 miljoen voor Lerager Het is Zulte Waregem menens om mee te spelen voor Europees voetbal. De voorbije dagen ontving de fusieclub aanbiedingen voor Lukas Lerager. De Franse eersteklassers Bordeaux en Montpellier waren bereid meer dan 3 miljoen euro te betalen voor de 23-jarige Deense middenvelder, maar Essevee weigerde het bedrag dat goed zou zijn voor een clubrecord.



Afgelopen zomer haalde Zulte Waregem Lerager voor slechts 400.000 euro bij het Deense Viborg. Hij was toen nog een nobody, maar maakte hier snel naam met zijn loopvermogen en efficiëntie (vijf goals). Voor Francky Dury is Lerager een sleutelpion en mag hij absoluut niet weg. Hetzelfde geldt voor Soualiho Meïté. Na enkele Engelse teams, Mönchengladbach en Frankfurt tonen nu ook Hoffenheim en FC Köln vergeefse concrete belangstelling. Lees ook Herbeleef alweer bewogen transferdag met onder meer ruildeal Kortrijk - AA Gent

Herbeleef transferdag: nieuwe creatieve middenvelder voor AA Gent

Herbeleef transferdag met goed nieuws voor Standard



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.

Transfer Odjidja naar AA Gent niet langer aan de orde AA Gent ziet af van de komst van Vadis Odjidja (27). Niet omdat het niet overtuigd is van de kwaliteiten van de middenvelder van Legia Warschau, wel omdat hij te offensief is ingesteld. Na het veelvuldig analyseren van zijn wedstrijden, vindt AA Gent dat Odjidja het best tot zijn recht komt als een aanvallende middenvelder. Met andere woorden: de 3-voudige Rode Duivel is geen type Kums of Trebel - jongens die de bal wel komen ophalen bij de centrale verdedigers.



Het afhaken in het dossier-Odjidja, die vandaag aan tafel zit met Legia Warschau om zijn contract te verlengen, betekent voor alle duidelijkheid niet dat AA Gent geen verdedigende middenvelder meer zoekt. De zoektocht gaat onverstoord voort

Nielsen trekt de deur van de Ghelamco Arena achter zich dicht AA Gent heeft zijn Deense verdediger Lasse Nielsen laten vertrekken naar de Zweedse topclub Malmö. Dat kondigden beide clubs vrijdag aan op hun website. Nielsen tekende in Zweden een contract tot medio 2020. Lasse Nielsen verlaat na 2,5 jaar @KAAGent. Tekent contract tot 2020 bij Zweedse @Malmo_FF. Wordt momenteel officieel voorgesteld. pic.twitter.com/gWgeyLzVyZ — Jonas Van De Veire (@Jonasvdv_) January 20, 2017

Marin tekent bij Standard Standard heeft de transfer van Razvan Marin afgerond. De 20-jarige Roemeense middenvelder, die in Luik de opvolger moet worden van Adrien Trebel, heeft zijn krabbel onder een verbintenis voor 4,5 jaar gezet. Marin komt over van het Roemeense Viitorul Constanta.



Marin was gegeerd op de transfermarkt. Ajax probeerde hem binnen te halen, Genk viste achter het net. Juventus, Fiorentina, Roma en Zenit Sint-Petersburg kwamen hem scouten. Maar uiteindelijk zijn het dus de Rouches die hem konden aantrekken. © kos.

Anderlecht denkt aan Ryan, maar die houdt boot af © getty. Herman Van Holsbeeck, die aankondigde "nog iets in de mouw te hebben", tast de mogelijkheid af om Mathew Ryan naar Anderlecht te halen. De speler houdt de boot vooralsnog af. Door onze krant gecontacteerd, kan of wil Ryan de berichtgeving niet bevestigen. Een overgang naar Anderlecht zou zeer gevoelig liggen. De doelman was tussen 2013 en 2015 één van dé publiekslievelingen van Club Brugge. Daarna vertrok hij voor 7 miljoen euro naar Valencia, maar belandde de Australiër onder meer door blessureleed op de bank. Inmiddels is hij pas derde doelman. Supporters van Club zijn via de sociale media alvast aan een smeekcampagne aan het adres van Ryan begonnen om toch maar niet voor de aartsvijand uit Brussel te tekenen.



De piste Koen Casteels lijkt Anderlecht bijna te moeten sluiten. Wolfsburg stelt zich nog steeds niet flexibel op. Paars-wit wil niet wachten tot de laatste dag van de transfermarkt: als er een nieuwe doelman komt, moet er een oplossing voor Davy Roef gevonden worden. © afp. Mathew Ryan krijgt zijn 'Blauwe Schoen' overhandigd door Raoul Lambert. © photo news.