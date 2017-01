TT: Anderlecht denkt aan Ryan, maar die houdt boot af - Standard wil voormalig PSG'er

Door: redactie

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Anderlecht denkt aan Ryan, maar die houdt boot af © getty. Herman Van Holsbeeck, die aankondigde "nog iets in de mouw te hebben", tast de mogelijkheid af om Mathew Ryan naar Anderlecht te halen. De speler houdt de boot vooralsnog af. Door onze krant gecontacteerd, kan of wil Ryan de berichtgeving niet bevestigen. Een overgang naar Anderlecht zou zeer gevoelig liggen. De doelman was tussen 2013 en 2015 één van dé publiekslievelingen van Club Brugge. Daarna vertrok hij voor 7 miljoen euro naar Valencia, maar belandde de Australiër onder meer door blessureleed op de bank. Inmiddels is hij pas derde doelman. Supporters van Club zijn via de sociale media alvast aan een smeekcampagne aan het adres van Ryan begonnen om toch maar niet voor de aartsvijand uit Brussel te tekenen.



De piste Koen Casteels lijkt Anderlecht bijna te moeten sluiten. Wolfsburg stelt zich nog steeds niet flexibel op. Paars-wit wil niet wachten tot de laatste dag van de transfermarkt: als er een nieuwe doelman komt, moet er een oplossing voor Davy Roef gevonden worden. Lees ook Herbeleef alweer bewogen transferdag met onder meer ruildeal Kortrijk - AA Gent

Herbeleef transferdag: nieuwe creatieve middenvelder voor AA Gent

Herbeleef transferdag met goed nieuws voor Standard



