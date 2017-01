Volgend seizoen 48 online tests met videorefs

Door: redactie

19/01/17 - 22u14 Bron: Belga

Johan Verbist stelde het project voor. © photo news.

De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan volgend seizoen in eerste klasse over tot een online testfase van de videoscheidsrechters. Dat maakten Pro League-CEO Pierre François, kersvers KBVB-CEO Koen De Brabander en scheidsrechtersbaas Johan Verbist bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie op de bondszetel in Brussel.

De KBVB bereikte vorig jaar een akkoord met de IFAB (International Football Association Board), het orgaan dat beslist over de regels van de sport, om ook in de Belgische competitie tot een testfase van de videoscheidsrechters over te gaan. In onder meer Nederland en Duitsland loopt het project al een tijdje. Dit seizoen gebeuren er in een pilootproject veertig offlinetesten: een videoscheidsrechter analyseert in een busje buiten het stadion de wedstrijdbeelden, maar komt nooit tussenbeide. Hij heeft dus geen impact op het wedstrijdverloop. Dat verandert komend seizoen in 48 wedstrijden, want dan is er wel communicatie tussen de videoscheidsrechter en de ref op het veld.



Opleiding ex-refs tot videorefs

Na het seizoen 2017-2018 volgt er een evaluatie van het pilootproject door de IFAB en kunnen de voor- en nadelen van het systeem bekeken worden. De verwachting is dat in de zomer van 2018 de uiteindelijke beslissing valt of de IFAB het systeem wereldwijd zal implementeren. Als leverancier voor de technologie in België is het Canadese bedrijf Evertz aangesteld. Momenteel zijn er in ons land met Kris Bellon, Christophe Delacroix, Yves Marchand en Tim Pots vier ex-scheidsrechters een opleiding tot videoscheidsrechter aan het volgen.



200 wedstrijden zonder

Net als bij de gedeeltelijke semiprofessionalisering van de scheidsrechters wordt er ook voor de financiering van dit project op de Pro League gerekend. "De testfase voor dit en komend seizoen zal grotendeels door de Pro League betaald worden", bevestigde CEO Pierre François. "Al blijft de Pro League wel oplettend voor het verloop van de testfase. 48 wedstrijden met een live test betekent ook dat er meer dan 200 wedstrijden zonder videoscheidsrechter gespeeld worden. We zullen er bovendien op toekijken dat de 48 wedstrijden gelijkmatig verdeeld worden onder de zestien eersteklassers."



5 tot 12 camera's

Concreet worden er bij de wedstrijden in kwestie vijf tot twaalf camera's rond het terrein opgesteld, waarvan de beelden worden doorgestuurd naar zeven schermen waarover de videoscheidsrechter beschikt. Indien nodig kan hij vervolgens beslissen om het beeld met de beste invalshoek op de fase door te sturen naar de scheidsrechter, die langs de kant van het veld de fase kan bekijken. De videoscheidsrechter, de referee, de lijnrechters en de vierde ref staan met een audioverbinding met elkaar in contact. Enkel de hoofdscheidsrechter mag aan de kant van het terrein de beelden bekijken, de eindbeslissing ligt dus altijd in zijn handen.



Vier fases

In de testperiode zijn er vier fases waarin de videoscheidsrechters tussenbeide mogen komen. Bij het al dan niet toekennen van doelpunten, beslissingen in verband met strafschoppen, incidenten met een rode kaart als gevolg en tot slot wanneer er een verkeerde speler bestraft werd. Bij feitelijke beslissingen - zoals kijken of een doelpunt al dan niet geldig is - is er geen assistentie op het veld nodig en kan de videoscheidsrechter dus zelf de knoop doorhakken.