Rechtbank geeft Diarra gelijk in zaak rond mislukte transfer naar Charleroi

Door: redactie

19/01/17 - 20u00 Bron: Belga

© afp.

De Franse voetballer Lassana Diarra heeft voor de rechtbank van koophandel in Charleroi zijn gelijk gekregen in de zaak rond zijn mislukte transfer van Lokomotiv Moskou naar Sporting Charleroi. De rechtbank volgde de redenering dat de verplichting tot mede-aansprakelijkheid van de wereldvoetbalbond FIFA een inbreuk is op de vrije circulatie van Europese arbeiders. Ze legde de FIFA en de Belgische voetbalbond KBVB een boete van ten minste 6 miljoen euro op.

In augustus 2014 eiste Lokomotiv Moskou een geldsom van 20 miljoen euro van Diarra voor het onwettig verbreken van zijn contract en ging het met de affaire naar de wereldvoetbalbond FIFA. In mei 2015 legde de FIFA Diarra een geldboete op van 10 miljoen euro en een verbod van vijftien maanden om zich aan te sluiten bij een andere club. Een straf die in mei 2016 bevestigd werd door het Internationaal Sporttribunaal (TAS).



Diarra onderhandelde in de tussentijd met verschillende clubs en kon in januari 2015 zelfs een contract tekenen bij Inter Milaan. Maar de Italiaanse topclub zag uiteindelijk af van de overgang, omdat de FIFA ermee dreigde Diarra's toekomstige club mee te laten opdraaien voor de geldboete van tien miljoen euro. In februari 2015 ondertekende Diarra een overeenkomst met Sporting Charleroi, dat de Franse ex-international graag wilde inlijven voor de play-offs in de Jupiler Pro Leauge. Het akkoord kwam er nadat Charleroi de zekerheid kreeg dat het geen straf zou krijgen bij het aanwerven van Diarra, maar de deal ging uiteindelijk toch niet door. In oktober 2016 stapte Diarra naar de rechtbank van koophandel van Charleroi. Volgens zijn advocaten Jean-Louis Dupont en Martin Hissel, was de verplichte mede-aansprakelijkheid voor clubs - de reden waarom ook andere geïnteresseerde clubs afhaakten - in strijd met de inbreuk op de vrije circulatie van Europese arbeiders.



De rechtbank van koophandel in Charleroi volgde die redenering en stelt dat het reglement van de FIFA in strijd is met de Europese regels. Daarnaast acht ze ook de KBVB verantwoordelijk omdat die "haar verantwoordelijkheden had moeten nemen en zich niet slaafs achter het reglement had mogen verschuilen". De raadsheren van Diarra zijn tevreden met de uitspraak en stellen dat het bewuste artikel (17.2) van het FIFA-reglement in de toekomst "niet langer de carrières van voetballers zal belemmeren".