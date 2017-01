TT: Standard steekt grote clubs de loef af in de strijd om Marin

Door: redactie

19/01/17 - 06u00

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Gent stelt Tekie voor...

Winteraanwinst nummer zes is een feit. AA Gent stelde gisteren Tesfaldet Tekie (19) officieel voor. De Zweedse middenvelder (1m75, 59kg) komt over van IFK Norrköping en tekende zoals verwacht een contract voor 3,5 jaar. Met de transfer is een bedrag gemoeid van zo'n 1,6 miljoen euro. Tekie, die in eigen land beschouwd wordt als een groot talent, stond ook in de belangstelling van PSV, Heerenveen en Lille, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan Gent. Hij moet samen met Birger Verstraete, die andere nieuwkomer, de concurrentie op het middenveld aanscherpen. Lees ook

...en laat Nielsen naar Malmö gaan

container Lasse Nielsen (29) staat dan weer op het punt om AA Gent in te ruilen voor Malmö FF. De Deense centrale verdediger vliegt vandaag naar Zweden om er zijn medische en fysieke tests af te leggen. Op clubniveau is er al een akkoord, bevestigt zijn makelaarsbureau SportPlus. Nielsen kwam in de zomer van 2014 op uitleenbasis naar AA Gent, na een teleurstellende doortocht bij NEC. Een jaar later trokken de Buffalo's hem definitief aan voor 500.000 euro. Ondanks alle commentaren speelde Nielsen 82 competitiewedstrijden voor AA Gent, werd hij Belgisch landskampioen en overwinterde hij in de Champions League. © belga.

Standard haalt Marin

Ajax probeerde hem binnen te halen, Genk viste achter het net. Juventus, Fiorentina, Roma en Zenit Sint-Petersburg kwamen hem scouten. Toch staat het Roemeense toptalent Razvan Marin (20) op het punt om voor Standard te tekenen. De middenvelder legt vandaag zijn medische testen af waarna hij in principe zijn handtekening zet. In Luik hopen ze hem al klaar te stomen voor de topper van zondag tegen Club Brugge.



Nog voor het vertrek van Adrien Trebel stond vast dat Standard versterking zocht voor het middenveld. Nu de Fransman zondag voor Anderlecht tekende, is de spoeling helemaal dun. Eerdere denkpistes leidden naar Mats Rits en Rob Schoofs, maar Standard lijkt nu alle kaarten in huis te hebben om de Roemeen Razvan Marin aan zich te binden. Hij streek gisteravond in Luik neer. Het 20-jarige toptalent legt vandaag zijn medische testen af en tekent daarna een contract. Een ophefmakende transfer. Marin maakt dit seizoen furore in de Roemeense competitie en groeide intussen ook uit tot een international.



