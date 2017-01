TT: Koeman klaar en duidelijk: "Belfodil komt niet naar Everton"

Door: redactie

19/01/17 - 18u08

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Het hing al een tijdje in de lucht. De geruchten deden de ronde, maar uitsluitsel kwam er nog niet. Ronald Koeman maakte daar vanmiddag definitief een einde aan. Ishak Belfodil (25) trekt niet naar Everton. "Belfodil stond op ons lijstje, maar we hebben nu definitief besloten dat we hem niet aantrekken", gaf Koeman mee op een persconferentie. Vorige week leken nochtans alle partijen ervan overtuigd dat de deal er zou komen. Everton bood 12 miljoen euro voor de speler die Standard op 1 september nog transfervrij wist aan te trekken. De Algerijn maakte furore en hoopte stiekem al een transfer naar een hoger aangeschreven competitie te maken. Everton was concreet en kwam met een bod. Belfodil kondigde in de spelersgroep zijn afscheid al min of meer aan, maar de transfer komt er nu dus niet.



De transferperiode blijft uiteraard nog lopen tot 31 januari en stellen dat Belfodil het seizoen uitdoet bij Standard is dan ook voorbarig. Onder meer Celta de Vigo en West Brom meldden zich ook al voor de Algerijn. Het lijkt er wel op dat Jankovic hem zondag kan inschakelen voor de topper tegen Club Brugge. Wie weet zet Belfodil zijn sterke prestaties wel verder en komen er nog meer clubs hem op het spoor. Lees ook

Essevee heeft Bala beet Francky Dury heeft zijn explosieve flankaanvaller gevonden. Aliko Bala (19) legt vanavond zijn medische testen af en tekent nadien voor 3,5 jaar bij Zulte Waregem. De vriend van Moses Simon komt over van AS Trencin.



Dury gaf de voorbije weken meermaals aan dat hij een creatief type miste op zijn flank. "Wij hebben geen José Izquierdo of Moses Simon, die een gesloten match kunnen openbreken", klonk het. Vandaar ook dat een nieuwe vleugelaanvaller de absolute prioriteit was voor Essevee, maar pas nu is er een doorbraak met de komst van Bala. Hij was sinds 1 januari onafgebroken het plan A van de fusieclub.



KRC Genk bevestigt terugkeer Siebe Schrijvers De terugkeer van Siebe Schrijvers naar KRC Genk is volledig afgerond. Dat hebben de Limburgers bevestigd in een persbericht. Schrijvers zelf, die het afgelopen anderhalf seizoen werd uitgeleend aan Waasland-Beveren, had dinsdag zelf al laten weten dat hij naar Genk terugkeerde. De 20-jarige aanvallende middenvelder, een jeugdproduct van de KRC Genk academie, scoorde dit seizoen vijf keer in negentien competitieduels voor Waasland-Beveren en was ook goed voor zeven assists. Bij KRC Genk ligt hij nog onder contract tot 2019.



"Schrijvers sloot gisteren aan bij de spelersgroep", meldt Genk. "Naar goede gewoonte communiceert KRC Genk pas over een transfer van zodra deze volledig afgerond is, wat sinds vanmiddag het geval is. KRC Genk verwelkomt Siebe terug thuis, en kijkt uit naar zijn verdere groei in de Luminus Arena", klinkt het. © photo news.

Standard stalt doelman Vits bij MVV Standard-doelman Senne Vits speelt voor de rest van het seizoen op uitleenbasis bij MVV. Dat heeft de club uit de Nederlandse tweede afdeling donderdag bevestigd. De 20-jarige Vits doorliep de jeugdopleiding van Oud-Heverlee Leuven en stapte in juli 2015 over naar de Rouches. Daar heeft hij nog een contract tot het einde van het huidige seizoen.



© belga. Lokeren verliest Ingason

Sverrir Ingi Ingason ruilt Lokeren voor Granada. Dat heeft de nummer negentien uit de Spaanse Primera Division bevestigd op de clubwebsite. De 23-jarige Ijslandse international stond sinds begin februari 2015 op de Lokerse loonlijst, hij kwam over van Viking Stavanger en moest toen de naar Standard vertrokken Alexander Scholz doen vergeten.



De centrale verdediger, die met IJsland aantrad op EURO2016, had op Daknam nog een contract tot eind 2018, maar kiest nu dus voor de Primera Division. Bij Granada zette hij zijn krabbel onder een verbintenis tot eind 2020. Hij onderging er dinsdag zijn medische testen, trainde zelfs al mee en zal donderdagnamiddag officieel voorgesteld worden.



Granada is momenteel negentiende en voorlaatste in de stand in Spanje, het heeft slechts één puntje meer dan rode lantaarn Osasuna. Zaterdag moet het op speeldag 18 op bezoek bij Espanyol. © photo news.

Manchester City stelt topaankoop Gabriel Jesus voor Manchester City heeft vandaag zijn topaankoop Gabriel Jesus voorgesteld. De transfer van de negentienjarige aanvaller werd vorige zomer reeds beklonken, maar de Braziliaanse international mocht het seizoen nog uitdoen bij Palmeiras. Bij City ondertekende hij een contract tot 2021 en wordt hij ploegmaat van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Met Palmeiras veroverde Gabriel Jesus eind november de eerste landstitel sinds 1994, de negende in de clubgeschiedenis. "En ik ben naar Manchester gekomen om ook hier titels te pakken. City is een team dat altijd meedoet voor de prijzen, in alle competities. Dat was voor mij een belangrijke factor om hier te tekenen, naast de aanwezigheid van coach Pep Guardiola en de sterkte van de kern", aldus Gabriel Jesus.



Met de overstap is volgens Engelse media een bedrag van 32 miljoen euro gemoeid, een som die met bonussen nog kan oplopen. Bij City krijgt hij rugnummer 33 toegewezen. ¿¿¿¿¿¿



Jermaine Jones wordt ploegmaat van Jelle Van Damme Jermaine Jones verlaat de Colorado Rapids en gaat aan de slag bij Los Angeles Galaxy. Dat heeft de club van Jelle Van Damme bevestigd. De 35-jarige Amerikaanse international is geen onbekende voor de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De verdedigende middenvelder kreeg zijn opleiding in zijn geboorteland Duitsland, droeg er het shirt van Frankfurt, Bayer Leverkusen en Schalke 04 en speelde ook korte tijd voor Blackburn en Besiktas. In augustus 2014 verkaste hij naar de Amerikaanse competitie en koos hij voor New England Revolution, begin maart 2016 trok hij naar Colorado. Nu kiest de 67-voudige international voor een avontuur bij LA Galaxy.



Het nieuwe MLS-seizoen gaat begin maart van start. © photo news.

Manchester City-talent op proef bij Essevee

Zulte Waregem zit niet stil. Niet alleen legt Aliko Bala van Trencin vandaag medische testen af aan de Gaverbeek, ook komt er een aanvaller op proef. Volgens onze informatie gaat het om David Faupala, een 19-jarige flankaanvaller van Manchester City. De Fransman speelde eerder dit seizoen op huurbasis bij NAC Breda, maar werd daar doorgestuurd. Lukt het nu wel bij Essevee? Indien hij zich kan bewijzen, ligt er mogelijk een contract voor Faupala klaar. David Faupala (r) © photo news.

Gent stelt Tekie voor...

Winteraanwinst nummer zes is een feit. AA Gent stelde gisteren Tesfaldet Tekie (19) officieel voor. De Zweedse middenvelder (1m75, 59kg) komt over van IFK Norrköping en tekende zoals verwacht een contract voor 3,5 jaar. Met de transfer is een bedrag gemoeid van zo'n 1,6 miljoen euro. Tekie, die in eigen land beschouwd wordt als een groot talent, stond ook in de belangstelling van PSV, Heerenveen en Lille, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan Gent. Hij moet samen met Birger Verstraete, die andere nieuwkomer, de concurrentie op het middenveld aanscherpen. © belga. © belga.

...en laat Nielsen naar Malmö gaan

container Lasse Nielsen (29) staat dan weer op het punt om AA Gent in te ruilen voor Malmö FF. De Deense centrale verdediger vliegt vandaag naar Zweden om er zijn medische en fysieke tests af te leggen. Op clubniveau is er al een akkoord, bevestigt zijn makelaarsbureau SportPlus. Nielsen kwam in de zomer van 2014 op uitleenbasis naar AA Gent, na een teleurstellende doortocht bij NEC. Een jaar later trokken de Buffalo's hem definitief aan voor 500.000 euro. Ondanks alle commentaren speelde Nielsen 82 competitiewedstrijden voor AA Gent, werd hij Belgisch landskampioen en overwinterde hij in de Champions League. © belga.

Standard haalt Marin

Ajax probeerde hem binnen te halen, Genk viste achter het net. Juventus, Fiorentina, Roma en Zenit Sint-Petersburg kwamen hem scouten. Toch staat het Roemeense toptalent Razvan Marin (20) op het punt om voor Standard te tekenen. De middenvelder legt vandaag zijn medische testen af waarna hij in principe zijn handtekening zet. In Luik hopen ze hem al klaar te stomen voor de topper van zondag tegen Club Brugge.



Nog voor het vertrek van Adrien Trebel stond vast dat Standard versterking zocht voor het middenveld. Nu de Fransman zondag voor Anderlecht tekende, is de spoeling helemaal dun. Eerdere denkpistes leidden naar Mats Rits en Rob Schoofs, maar Standard lijkt nu alle kaarten in huis te hebben om de Roemeen Razvan Marin aan zich te binden. Hij streek gisteravond in Luik neer. Het 20-jarige toptalent legt vandaag zijn medische testen af en tekent daarna een contract. Een ophefmakende transfer. Marin maakt dit seizoen furore in de Roemeense competitie en groeide intussen ook uit tot een international.



