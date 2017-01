TT: Standard heeft vervanger Trebel op het oog - ADO Den Haag wil Oulare

Door: redactie

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Biedt ADO Den Haag een oplossing voor Obbi Oulare (21)? De Nederlandse club wil de spits zes maanden huren van Watford.



Het avontuur van Obbi Oulare in België was van korte duur. In principe moest de spits tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Zulte Waregem voetballen, maar Essevee stuurde de jeugdinternational voortijdig terug naar zijn moederclub Watford. In het Regenboogstadion kon Oulare zich nooit doorzetten. Hij scoorde er slechts één doelpunt en kon de concurrentiestrijd met Mbaye Leye niet winnen. Omdat, zo zeggen insiders, Oulare's mentaliteit te wensen overliet, was een terugkeer naar Engeland de enige juiste beslissing.



Watford zit evenwel niet op Oulare te wachten - hij heeft op dit moment allerminst het niveau voor de Premier League en heeft nog steeds moeite met de fysieke belasting die topvoetballers ondergaan - en hoopt op een nieuwe uitleenbeurt. In België informeerde STVV reeds vrijblijvend, maar het is vooral het Nederlandse ADO Den Haag dat een inspanning zou willen leveren voor de targetspits. ADO Den Haag, dat eerder Bryan Verboom van Essevee wilde, ziet in Oulare een belangrijke troef voor de degradatiestrijd.



Standard wil Rits Standard heeft een vervanger op het oog voor Adrien Trebel. De Rouches zetten vol in op Mats Rits (23) van KV Mechelen. Jong, Belgisch en bezig aan een sterk seizoen. Eén plus één is twee, maar wil Malinwa meewerken aan een transfer? De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Standard heeft opnieuw zijn zinnen gezet op een speler van KV Mechelen. Na de transfers van Kosanovic, Cissé, Gillet, trainer Jankovic en technisch directeur Olivier Renard in het afgelopen jaar, hopen de Rouches om Mats Rits in de winterstop los te weken bij Malinwa. Hij moet de vervanger worden van Adrien Trebel, die vorig weekend koos voor Anderlecht. Eerst wilde Standard Rob Schoofs van AA Gent betrekken in een deal rond Trebel, maar de Rouches bewandelen met Rits op dit moment een andere piste. © belga.