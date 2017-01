TT: AA Gent rondt komst van Zweed af - Monaco legt miljoenen op tafel voor jonge Belg

Door: redactie

18/01/17 - 18u16

Tekie (links) tekende voor 3,5 jaar bij AA Gent. Antonucci (rechts) zette zijn krabbel onder een verbintenis voor drie seizoenen bij AS Monaco. © kos.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

AA Gent haalt 19-jarige Zweed De 19-jarige Zweedse middenvelder Tesfaldet 'Tess' Tekie heeft een contract voor 3,5 seizoenen getekend bij AA Gent. De youngster van Eritreese afkomst komt over van de Zweedse topclub IFK Nörrkoping, waar hij vorig seizoen debuteerde in het eerste elftal. De Buffalo's omschrijven Tekie als "een creatieve middenvelder met vista en een goede eindpass".

Officiële bevestiging. Zoals aangekondigd: 3,5 jaar. Is al 6de wintertransfer voor @KAAGent (@Ghananen) https://t.co/rn3mCrBG0S — Niels Poissonnier (@niels_27) 18 januari 2017 Antonucci toont trots het truitje van zijn nieuwe ploeg. © kos.

Essevee lonkt naar Nigeriaan Bala Volgens Afrikaanse media denkt Zulte Waregem aan Aliko Bala, er zou een contract van 3,5 jaar voor hem klaarliggen. De 19-jarige flankaanvaller speelt voor AS Trencin. Wellicht moet hij de nieuwe vleugelaanvaller worden waarnaar Essevee op zoek is.

AS Monaco rondt komst Antonucci af Een tijdje geleden kon u HIER al lezen dat de jonge Belg Franco Antonucci Ajax Amsterdam zou verlaten voor AS Monaco. En de Franse topclub heeft de transfer vandaag ook officieel bekendgemaakt. De 17-jarige technisch begaafde middenvelder tekende een contract voor drie seizoenen aan de Côte d'Azur en met de transfer zou een bedrag van 2,5 à 3 miljoen euro gemoeid zijn.



"Ik ben heel tevreden dat ik getekend heb voor AS Monaco, een prestigieuze club die tot de beste in Europa behoort en een erg aantrekkelijk project heeft", aldus Antonucci, die in 2015 de jeugdopleiding van Anderlecht ruilde voor die van Ajax. "Ik wil hard werken om me te ontplooien in dit shirt."



"We zijn erg tevreden met de komst van Franco Antonucci, die past in onze strategie om jonge en zeer beloftevolle spelers aan te trekken", stelt Vadim Vasilyev, vicevoorziter van AS Monaco. "Bij Ajax Amsterdam heeft hij getoond veel kwaliteiten te hebben, waardoor hij gevolgd werd door de grootste clubs. We geloven erg in hem. Onze structuren hebben veel spelers helpen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat ze ook Franco zullen helpen om binnenkort zijn potentieel op het hoogste niveau tot uiting te laten komen." L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Franco Antonucci, jeune belge de 17 ans, pour trois saisons. #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/xsCwc4UrA2 — AS MONACO (@AS_Monaco) 18 januari 2017

Mboyo naar Cercle Brugge Ilombe Mboyo is terug in België. Na een moeilijk anderhalf jaar bij het Zwitserse Sion tekent de spits vandaag behoudens ongelukken een huurcontract voor zes maanden bij Cercle Brugge.



Lees er hier meer over! Ilombe Mboyo. © photo news.

Interesse voor Roemeens toptalent van Standard Standard is naarstig op zoek om zijn middenveld na het vertrek van Adrien Trebel te versterken. Zo kon u hieronder al lezen dat het Mats Rits op het oog heeft als vervanger van de naar Anderlecht vertrokken Fransman. Maar daar stopt het niet bij. Razvan Marin, een 20-jarige Roemeens international van Viitorul, staat ook hoog op het verlanglijstje van de Rouches. De middenvelder, die ook interesse geniet van topclubs als AS Roma en Zenit, zou wel niet gelden als de vervanger van Trebel.

Oulare naar ADO? Biedt ADO Den Haag een oplossing voor Obbi Oulare (21)? De Nederlandse club wil de spits zes maanden huren van Watford.



Het avontuur van Obbi Oulare in België was van korte duur. In principe moest de spits tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Zulte Waregem voetballen, maar Essevee stuurde de jeugdinternational voortijdig terug naar zijn moederclub Watford. In het Regenboogstadion kon Oulare zich nooit doorzetten. Hij scoorde er slechts één doelpunt en kon de concurrentiestrijd met Mbaye Leye niet winnen. Omdat, zo zeggen insiders, Oulare's mentaliteit te wensen overliet, was een terugkeer naar Engeland de enige juiste beslissing.



Watford zit evenwel niet op Oulare te wachten - hij heeft op dit moment allerminst het niveau voor de Premier League en heeft nog steeds moeite met de fysieke belasting die topvoetballers ondergaan - en hoopt op een nieuwe uitleenbeurt. In België informeerde STVV reeds vrijblijvend, maar het is vooral het Nederlandse ADO Den Haag dat een inspanning zou willen leveren voor de targetspits. ADO Den Haag, dat eerder Bryan Verboom van Essevee wilde, ziet in Oulare een belangrijke troef voor de degradatiestrijd.



Er liggen nog kapers op de kust, eerstdaags zou er meer duidelijkheid moeten komen. Maar één ding is zeker: Oulare doet het seizoen niet uit bij Watford. Wel bij ADO? © belga.

Standard wil Rits Standard heeft een vervanger op het oog voor Adrien Trebel. De Rouches zetten vol in op Mats Rits (23) van KV Mechelen. Jong, Belgisch en bezig aan een sterk seizoen. Eén plus één is twee, maar wil Malinwa meewerken aan een transfer? De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Standard heeft opnieuw zijn zinnen gezet op een speler van KV Mechelen. Na de transfers van Kosanovic, Cissé, Gillet, trainer Jankovic en technisch directeur Olivier Renard in het afgelopen jaar, hopen de Rouches om Mats Rits in de winterstop los te weken bij Malinwa. Hij moet de vervanger worden van Adrien Trebel, die vorig weekend koos voor Anderlecht. Eerst wilde Standard Rob Schoofs van AA Gent betrekken in een deal rond Trebel, maar de Rouches bewandelen met Rits op dit moment een andere piste. © belga. © belga.