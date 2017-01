TT: Ruildeal tussen Kortrijk en Gent beklonken en Buffalo's slaan nog een keer toe op transfermarkt

Door: redactie

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

AA Gent bijna rond met Zweed Tekie (19) AA Gent blijft na het mislopen van Adrien Trebel niet bij de pakken zitten. Zo kondigde het vandaag al de komst van Birger Verstraete (22), de middenvelder van KV Kortrijk, aan. Maar er is meer. AA Gent voert momenteel ook verregaande onderhandelingen met Tesfaldet Tekie, de 19-jarige Zweedse middenvelder van IFK Norrköping. Tekie staat bekend als een groot talent.



Ook PSV, Heerenveen en Lille volgden de jeugdinternational van nabij, maar diens keuze zou uiteindelijk op Gent zijn gevallen. Volgens Zweedse media hebben de Buffalo's zelfs al een akkoord op clubniveau. Gent zou zo'n 1,6 miljoen euro neertellen voor Tekie, die technisch onderlegd is en over een goede inspeelpass beschikt.



Verwacht wordt dat de deal eerstdaags afgerond wordt. Tekie zou zo al de zesde winterversterking van de Buffalo's zijn, na Lovre Kalinic, Samuel Kalu, William Troost-Ekong, Darko Bjedov en - als de laatste details goed gaan - Birger Verstraete. Lees ook TT: Oulare nu ook officieel terug naar Watford

Valencia langer bij Manchester United

Manchester United heeft de verbintenis van Antonio Valencia (31) verlengd met een jaar. De Engelse topclub lichtte de optie in zijn contract, waardoor de Ecuadoraanse rechterflankspeler nu tot 2018 vastligt. Valencia speelt sinds 2009 voor ManU, dat hem weghaalde bij Wigan. In 271 wedstrijden tekende hij voor 21 doelpunten. Op zijn erelijst prijken onder meer twee titels (2011 & 2013), een FA Cup (2016) en een League Cup (2010).



Dit seizoen is hij opnieuw een sterkhouder in het elftal van coach José Mourinho, die hem vooral als rechtsachter opstelt. In november kozen de clubfans de ploegmaat van Marouane Fellaini tot 'Speler van de Maand'. © getty.

Demichelis van Malaga

De Argentijnse centrale verdediger Martin Demichelis heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij Malaga, zo maakte de Spaanse eersteklasser bekend. De 36-jarige Demichelis was een vrije speler nadat zijn verbintenis bij Espanyol Barcelona vorige week werd ontbonden. Hij had de Catalaanse club in augustus 2016 vervoegd na drie seizoenen bij Manchester City.



Bij Malaga komt Demichelis een beetje thuis. Hij droeg het shirt van de club immers al van januari 2011 tot juli 2013 en bereikte er in 2013 de kwartfinales van de Champions League mee. Zaterdag kan de Argentijn debuteren bij Malaga. De nummer 14 in La Liga trekt dan naar leider Real Madrid op de negentiende competitiespeeldag. Martin Demichelis, hier in duel met Van Persie (archief) © epa.

Birger Verstraete zette zijn krabbel onder een contract van 3,5 jaar in de Ghelamco Arena © photo news. Verstraete 3,5 jaar naar Gent, Van Der Bruggen 4,5 jaar naar Kortrijk

De transfers van Birger Verstraete (22) van Kortrijk naar AA Gent en van Hannes Van Der Bruggen (23) in de omgekeerde richting, worden deze namiddag afgerond. Van Der Bruggen legde vanmorgen de medische testen af. Hij kan zaterdag meteen worden ingezet in de altijd geladen derby Kortrijk-Zulte Waregem met als pikant detail dat Francky Dury de Oost-Vlaming vorige zomer wat graag wou binnenhalen.



Toen verlengde AA Gent het contract met Van Der Bruggen maar al gauw kreeg hij weer amper speelgelegenheid bij Hein Vanhaezebrouck.

Verstraete, inmiddels belofteninternational, kan vrijdag desgevallend al aantreden bij de Buffalo's. Opmerkelijk is dat AA Gent een behoorlijk bedrag bovenop de transfer moest betalen aan Kortrijk, wat aangeeft dat Vanhaezebrouck de jonge Oostendenaar Verstraete hoog inschat. Tot 2020 naar @KAAGent .. content & fier om bij deze mooie club terecht te komen. ¿¿¿¿¿¿¿¿ https://t.co/O0iFxVdbBe — Birger Verstraete (@Verstraete41) Tue Jan 17 00:00:00 MET 2017 Hannes Van Der Bruggen tekende voor 2,5 jaar bij KV Kortrijk © belga.

Swansea laat Martin Olsson terugkeren op het hoogste niveau Swansea City heeft bekendgemaakt dat het de Zweedse verdediger Martin Olsson overneemt van tweedeklasser Norwich City. De 28-jarige Olsson tekende een contract voor 2,5 seizoen in het Liberty Stadium, met een optie op nog een extra jaar.



Olsson speelde eerder al op het hoogste niveau in Engeland bij Blackburn (2007-2012) en Norwich (2013-2014 en 2015-2016). Dit seizoen kwam hij met Norwich, net als in 2012-2013 (Blackburn) en in 2014-2015 (Norwich), uit in de Championship, de Engelse tweede klasse.



De 40-voudige Zweedse international kwam vorige zomer op het EK in Frankrijk in de groepsfase nog uit tegen de Rode Duivels. Vanaf zijn linksachterpositie kon hij de late 0-1 van Radja Nainggolan niet verhinderen.



Olsson is na de Nederlandse winger Luciano Narsingh de tweede aanwinst van nieuwe coach Paul Clement. Swansea staat momenteel twintigste en laatste in de Premier League, met slechts 15 punten na 21 wedstrijden. Welcome to Swansea City, @martinolsson3! #WelcomeMartin pic.twitter.com/EGk8HBJLGH — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 17 januari 2017

Morata (of Lukaku) als vervanger van Costa? Chelsea is zinnens Diego Costa (28) in de zomer te verkopen, maar dat betekent niet dat Michy Batshuayi opschuift in de pikorde. Conte mikt immers op twee andere spitsen om zijn woelwater te vervangen.



De Italiaan denkt in eerste instantie aan Real-invaller Morata, die hij nog kent van bij Juventus. Vanuit de club wordt de kandidatuur van Romelu Lukaku (23) gepusht, maar aan de Rode Duivel hangt een veel hoger prijskaartje - ruim 80 miljoen euro. Hij is pas tweede keus.



Conte heeft ook een zwak voor het profiel van Benteke, zo gaf hij intern al enkele keren aan. Zelfs als Batshuayi de komende maanden stappen zet, ziet Conte hem volgend seizoen nog als back-up. Geen mooi vooruitzicht. De coach wil hem wel klaarstomen, omdat hij potentieel ziet, maar hij doet dat zonder garanties.



Hopen doet de Italiaan deze winter nog altijd op Fernando Llorente (Swansea). Batshuayi mag, ondanks interesse van PSG en West Ham, niet weg. © getty.

Schrijvers vanaf morgen opnieuw in Genk Siebe Schrijvers keert per direct terug naar de Luminus Arena. Schrijvers werd normaal gezien tot het einde van het seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren, maar in dat contract was ook een clausule opgenomen waardoor Genk Schrijvers vervroegd kon terugroepen. Schrijvers had zondag een onderhoud met de nieuwe coach Stuivenberg en die gaf aan dat hij de 20-jarige aanvaller er graag onmiddellijk wilde bij hebben.



Door de blessures van Karelis en Vanzeir loopt Genk niet dik in de spitsen. Naranjo, die als vervanger van Karelis werd binnengehaald, kampt nog met een conditionele achterstand. Schrijvers was vanmorgen nog op de Freethiel, maar trainde niet meer mee. Vanaf morgen traint hij mee in Genk.

Strandberg naar Westerlo? Geen Carlos Strandberg op training in Brugge gisteren. De Zweedse spits, pas op winterstage aangesloten bij Club, keerde terug naar zijn vaderland om er papierwerk te regelen. Het is maar de vraag of hij daarna ook nog effectief terugkeert naar Brugge. De kans is reël dat Strandberg rechtstreeks de overstap maakt naar bijvoorbeeld Westerlo, één van de clubs die fel geïnteresseerd is om hem de volgende zes maanden te huren. Blauw-zwart ziet hem sowieso liefst naar een Belgische ploeg trekken. Carlos Strandberg tijdens de training van Club. © belga.

Bacca ziet (overbodige) concurrent vertrekken AC Milan heeft een overbodige spits van de hand gedaan. De Italiaanse topclub heeft de Braziliaanse spits Luiz Adriano immers verkocht aan het Russische Spartak Moskou. Spartak zelf zo'n miljoen euro op tafel voor de 29-jarige aanvaller, die zich nooit kon doorzetten bij de club van Carlos Bacca (ex-Club Brugge). In de zomer van 2015 hadden de 'Rossoneri' nog ruim acht miljoen betaald om Luiz Adriano los te weken bij Shakhtar Donetsk. @luizadrianinho и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в клубном музее #прямосейчас

Anderlecht denkt aan Sirigu (PSG) Er zijn onderhandelingen gaande tussen Anderlecht en Salvatore Sirigu. De 30-jarige Italiaan speelt momenteel op huurbasis bij Sevilla, maar is eigendom van Paris Saint-Germain. Sirigu wil maar al te graag vertrekken. Bij PSG heeft hij geen toekomst meer onder coach Unai Emery, bij Sevilla wordt hij op de bank gehouden door Sergio Rico. De 17-voudige international heeft aangegeven dat hij wil vertrekken. Hij was al persoonlijk rond met de Franse koploper Nice, maar PSG hield die deal tegen omdat het geen titelconcurrent wilde versterken. © epa.

Odjidja in beeld bij AA Gent Odjidja draagt op dit moment het truitje van Legia Warschau. © epa. In de zoektocht naar een nieuwe draaischijf is - na het mislopen van Adrien Trebel - Vadis Odjidja (27) in beeld bij AA Gent. De middenvelder van Legia Warschau speelde zich de voorbije maanden in de gunst van de scoutingcel. Over zijn talent bestaat geen twijfel. Bovendien zou de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge volwassen zijn geworden in Polen. AA Gent heeft alvast één troef: Odjidja is een jeugdproduct van de Buffalo's - hij zette er op zijn vijfde zijn eerste voetbalstapjes. De komende dagen moet blijken of de drievoudige Rode Duivel, die bij Legia nog tot juni 2018 onder contract ligt, zin heeft in een terugkeer. En of een transfer zowel met de club als met de speler financieel haalbaar is. Vooralsnog is er geen contact geweest tussen alle partijen. © afp.