TT: Keert Odjidja terug naar Belgische (top)club? - Spits van Club in beeld bij Westerlo

17/01/17 - 08u30

Odjidja draagt op dit moment het truitje van Legia Warschau. © epa.

Schrijvers vanaf morgen opnieuw in Genk Siebe Schrijvers keert per direct terug naar de Luminus Arena. Schrijvers werd normaal gezien tot het einde van het seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren, maar in dat contract was ook een clausule opgenomen waardoor Genk Schrijvers vervroegd kon terugroepen. Schrijvers had zondag een onderhoud met de nieuwe coach Stuivenberg en die gaf aan dat hij de 20-jarige aanvaller er graag onmiddellijk wilde bij hebben.



Door de blessures van Karelis en Vanzeir loopt Genk niet dik in de spitsen. Naranjo, die als vervanger van Karelis werd binnengehaald, kampt nog met een conditionele achterstand. Schrijvers was vanmorgen nog op de Freethiel, maar trainde niet meer mee. Vanaf morgen traint hij mee in Genk. Lees ook TT: Oulare nu ook officieel terug naar Watford

Strandberg naar Westerlo? Geen Carlos Strandberg op training in Brugge gisteren. De Zweedse spits, pas op winterstage aangesloten bij Club, keerde terug naar zijn vaderland om er papierwerk te regelen. Het is maar de vraag of hij daarna ook nog effectief terugkeert naar Brugge. De kans is reël dat Strandberg rechtstreeks de overstap maakt naar bijvoorbeeld Westerlo, één van de clubs die fel geïnteresseerd is om hem de volgende zes maanden te huren. Blauw-zwart ziet hem sowieso liefst naar een Belgische ploeg trekken. Carlos Strandberg tijdens de training van Club. © belga.

Bacca ziet (overbodige) concurrent vertrekken AC Milan heeft een overbodige spits van de hand gedaan. De Italiaanse topclub heeft de Braziliaanse spits Luiz Adriano immers verkocht aan het Russische Spartak Moskou. Spartak zelf zo'n miljoen euro op tafel voor de 29-jarige aanvaller, die zich nooit kon doorzetten bij de club van Carlos Bacca (ex-Club Brugge). In de zomer van 2015 hadden de 'Rossoneri' nog ruim acht miljoen betaald om Luiz Adriano los te weken bij Shakhtar Donetsk. @luizadrianinho и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в клубном музее #прямосейчас

Anderlecht denkt aan Sirigu (PSG) Er zijn onderhandelingen gaande tussen Anderlecht en Salvatore Sirigu. De 30-jarige Italiaan speelt momenteel op huurbasis bij Sevilla, maar is eigendom van Paris Saint-Germain. Sirigu wil maar al te graag vertrekken. Bij PSG heeft hij geen toekomst meer onder coach Unai Emery, bij Sevilla wordt hij op de bank gehouden door Sergio Rico. De 17-voudige international heeft aangegeven dat hij wil vertrekken. Hij was al persoonlijk rond met de Franse koploper Nice, maar PSG hield die deal tegen omdat het geen titelconcurrent wilde versterken. © epa.

Odjidja in beeld bij AA Gent In de zoektocht naar een nieuwe draaischijf is - na het mislopen van Adrien Trebel - Vadis Odjidja (27) in beeld bij AA Gent. De middenvelder van Legia Warschau speelde zich de voorbije maanden in de gunst van de scoutingcel. Over zijn talent bestaat geen twijfel. Bovendien zou de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge volwassen zijn geworden in Polen. AA Gent heeft alvast één troef: Odjidja is een jeugdproduct van de Buffalo's - hij zette er op zijn vijfde zijn eerste voetbalstapjes. De komende dagen moet blijken of de drievoudige Rode Duivel, die bij Legia nog tot juni 2018 onder contract ligt, zin heeft in een terugkeer. En of een transfer zowel met de club als met de speler financieel haalbaar is. Vooralsnog is er geen contact geweest tussen alle partijen. © afp.