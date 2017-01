TT: Keert Odjidja terug naar Belgische (top)club? - Sirigu in beeld bij Anderlecht

Door: redactie

17/01/17 - 06u21

Odjidja draagt op dit moment het truitje van Legia Warschau. © epa.

Odjidja in beeld bij AA Gent

In de zoektocht naar een nieuwe draaischijf is - na het mislopen van Adrien Trebel - Vadis Odjidja (27) in beeld bij AA Gent. De middenvelder van Legia Warschau speelde zich de voorbije maanden in de gunst van de scoutingcel. Over zijn talent bestaat geen twijfel. Bovendien zou de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge volwassen zijn geworden in Polen. AA Gent heeft alvast één troef: Odjidja is een jeugdproduct van de Buffalo's - hij zette er op zijn vijfde zijn eerste voetbalstapjes. De komende dagen moet blijken of de drievoudige Rode Duivel, die bij Legia nog tot juni 2018 onder contract ligt, zin heeft in een terugkeer. En of een transfer zowel met de club als met de speler financieel haalbaar is. Vooralsnog is er geen contact geweest tussen alle partijen.