Hypervenom 3: het nieuwste stokpaardje van Nike

Pieter-Jan Calcoen

16/01/17 - 20u15

© Nike.

Nike heeft de nieuwe Hypervenom 3-voetbalschoenen gelanceerd. Het ontwerp focust op twee aspecten: passen en schieten.

"Dit is een schoen voor de afwerker", zegt Max Blau van Nike. "Elk deel van deze schoen werd ontwikkeld om te scoren." Dat is het duidelijkst merkbaar in de zone die gebruikt wordt om te schieten. Daar zijn meerlagige schuimnoppen, die zich aanpassen aan de contactsnelheid, geïntegreerd in de bovenschoen.



Daarnaast beschikt de Hypervenom 3 over drie meter veters in zwevende kanalen en een vernieuwde flexibele sok. Dat laatste komt, volgens de ontwerpers, de zijdelingse stabiliteit ten goede. Er is voor het eerst ook een laag uitgesneden versie beschikbaar.



De schoen weegt 196 gram en is 17 procent lichter dan zijn voorganger. Ze zal vanaf 30 januari te verkijgen zijn op Nike.com in de kleurencombinatie grifgroen-fel oranje.