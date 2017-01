Sportief directeur Flick verlaat Duitse voetbalbond, Hrubesch neemt voorlopig over

Door: redactie

Hansi Flick legt zijn functie van sportief directeur bij de Duitse voetbalbond (DFB) naast zich neer. Dat heeft de DFB vandaag laten weten. De voormalige assistent van bondscoach Joachim Löw was sinds september 2014 sportief directeur en had nog een contract tot 2019, maar houdt het zelf voor bekeken.

Het was een persoonlijke keuze van Flick, die tien jaar voor de DFB werkte en nu meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. De Duitse bond gaat op zoek naar een opvolger, maar wil daar naar eigen zeggen de nodige tijd voor nemen. Ex-international Horst Hrubesch, de coach van de Duitse olympische ploeg die op de Spelen in Rio nog zilver pakte, neemt voorlopig over.