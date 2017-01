TT: krijgen we straks een tweede Rode Duivel bij steenrijke Franse PSG?

Door: redactie

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland.

Birger Verstraete (KVK) rond met Gent Kortrijk is rond met Hannes Van Der Bruggen, Gent heeft een akkoord met Verstraete. Rest nog de samenkomst van de clubleiders om het extra bedrag te bepalen dat Gent aan Kortrijk moet betalen. Birger Verstraete bleef zaterdag in de tribune tijdens de oefenpartij tegen KV Mechelen. Zo had AA Gent het hem ook gevraagd.



Hein Vanhaezebrouck ziet veel in de jonge Oostendenaar die aangeeft: "Ik kon naar Oostende, Brugge en Gent. De interesse van Club was concreet, maar ik denk dat ik het best kan ontbolsteren in Gent." De Buffalo's stelden een contract voor van vier en een half jaar, Verstraete (22) houdt het op drie en een half. Lees ook

Everton heeft geduld met Belfodil Ishak Belfodil (24) vloog zaterdag niet met de delegatie van Standard terug naar België. De Algerijnse aanvaller kreeg van Venanzi en Jankovic de toestemming om vanuit Malaga rechtstreeks naar Parijs te reizen. Hij kreeg de gelegenheid om zijn naasten een dagje eerder op te zoeken. Zowel bij Standard als bij de entourage van Belfodil kwam er de voorbije dagen geen nieuws van Everton.



Vanuit Engeland vernamen we wel dat Everton niet gehaast is om Belfodil naar Goodison Park te halen. Bij de tweede club uit Liverpool zit nog niet iedereen op dezelfde golflengte over de aanvaller van Standard. De Toffees zijn bereid om wat geduld uit te oefenen en tot het einde van de transferperiode te wachten om de prijs eventueel nog wat te laten zakken. Dat zou betekenen dat Belfodil nog eventjes in Luik blijft én dus toch inzetbaar kan zijn voor de belangrijke wedstrijden tegen Club Brugge, Eupen en mogelijk ook Anderlecht. © belga.

Duitse interesse voor Trossard Leandro Trossard was de laatste weken sterk op dreef bij RC Genk en dat is een aantal Duitse clubs niet ontgaan. Red Bull Leipzig, Dortmund en Mönchengladbach tonen meer dan normale belangstelling voor de 22-jarige winger. In het begin van het seizoen legde RB Salzburg, van wie Leipzig de zusterclub is, een bod van 1,2 miljoen euro neer voor Trossard. Genk én Trossard zelf wilden daar toen niet op ingaan. © photo news.