TT: Oulare nu ook officieel terug naar Watford

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Zulte Waregem heeft, zoals aangekondigd, officieel een einde gemaakt aan de uitleenbeurt van Obbi Oulare (21). Essevee stuurde de aanvaller terug naar zijn Engelse moederclub Watford. Aan de Gaverbeek kon Oulare, die in principe voor een jaar gehuurd zou worden, zich niet doorzetten, hij kwam slechts aan één goal. Nu zal de spits, in overleg met Watford, een beslissing nemen over zijn toekomst. Er is interesse uit binnen- en buitenland. Lees ook

Falcao heeft geen trek in Chinees avontuur

De transferhonger van Tianjin Quanjian, de kersverse werkgever van Axel Witsel, is nog lang niet gestild en volgens L'Equipe hebben de Chinezen hun oog (andermaal) laten vallen op Radamel Falcao. De Colombiaan is bij AS Monaco weer helemaal aan de oppervlakte gekomen (met onder meer acht goals uit z'n laatste zeven wedstrijden) en bij Tianjin zien ze hem als de gedroomde versterking voor de aanval.



Afgelopen zomer deed de club al (tevergeefs) een bod van 50 miljoen euro, nu zou ze bereid zijn om het bod te verhogen tot 60 miljoen euro. Monaco lijkt niet weigerachtig te staan tegenover een transfer, al is er wel één probleempje: de spits zelf heeft geen trek in een verhuis naar Azië. "Nooit onderschatten wat er zich in het hart van een speler kan afspelen", zo wimpelde de Colombiaan de interesse af. © photo news.

Elderson Echiejile (Standard) keert terug naar Monaco

Standard beëindigt de uitleenbeurt van Elderson Echiejile, zo laat de eersteklasser vandaag weten. De Nigeriaanse linksachter, 28, keert terug naar het Franse AS Monaco. "Onze club wenst Elderson het beste toe in het vervolg van zijn professionele carrière", luidt het in een korte mededeling op de website van de Rouches.



Standard trok Echiejile afgelopen zomer aan op 31 augustus, enkele uren voor het afsluiten van de transfermarkt. Hij tekende een huurcontract voor een seizoen, met aankoopoptie. In Luik verzamelde de international, ex-Rennes en Braga, evenwel slechts een handvol basisplaatsen. Elderson Echiejile, hier rechts van Eyong Enoh. © belga.

Engelse versterking voor Lokeren

Lokeren heeft Gary Martin (26) aangetrokken om zijn voorhoede te versterken. De Engelsman, die tijdens de winterstage in Alicante al meetrainde met de troepen van Runar Kristinsson, zette zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar, met optie op nog een extra jaar.



Büttner (ex-Anderlecht) keert terug naar Vitesse © belga. Alexander Büttner keert terug naar Vitesse. De 27-jarige linksback heeft een 2,5-jarig contract getekend, meldde de club uit Arnhem. Büttner, die al ruim 100 competitieduels voor Vitesse speelde, is transfervrij nadat hij zijn contract bij Dinamo Moskou liet ontbinden. Vorig seizoen speelde de Nederlander na de winterstop op huurbasis nog voor Anderlecht.



"Ik heb een super goed gevoel om terug te zijn op het oude nest en kan niet wachten om te beginnen. Het buitenlands avontuur was prachtig en dat pakt niemand mij meer af. Mijn gevoel zei dat ik nu voor Vitesse moest kiezen. Het is een super mooie club en hier wil ik gaan vlammen. Ik hoop snel helemaal fit te worden en aan te sluiten bij de groep", zegt Büttner op de clubwebsite. © belga.

Touré van Standard naar Auxerre

Standard-middenvelder Birama Touré speelt voor de rest van het seizoen op huurbasis voor de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. De 24-jarige Malinees streek eind juni neer op Sclessin, maar kwam er amper aan de bak en wordt nu uitgeleend, er werd geen aankoopoptie in de overeenkomst opgenomen.



Birama, die een handvol caps telt bij de Malinese nationale ploeg, begon zijn carrière bij AS Beauvais en sinds juni 2012 kwam hij uit voor Nantes. Op 14 juni van vorig jaar tekende hij een vierjarig contract bij de Rouches.



Standard, momenteel achtste in de stand in de Jupiler Pro League, ontvangt zondag (14u30) in de topper van de 22e competitiespeeldag landskampioen en leider Club Brugge. In hun onderlinge confrontatie in de heenronde had Touré in het Jan Breydelstadion nog gescoord tegen blauw-zwart (2-2). Birama Touré (m) gaat voor Auxerre spelen © photo news.

Birger Verstraete (KVK) rond met Gent Kortrijk is rond met Hannes Van Der Bruggen, Gent heeft een akkoord met Verstraete. Rest nog de samenkomst van de clubleiders om het extra bedrag te bepalen dat Gent aan Kortrijk moet betalen. Birger Verstraete bleef zaterdag in de tribune tijdens de oefenpartij tegen KV Mechelen. Zo had AA Gent het hem ook gevraagd.



Hein Vanhaezebrouck ziet veel in de jonge Oostendenaar die aangeeft: "Ik kon naar Oostende, Brugge en Gent. De interesse van Club was concreet, maar ik denk dat ik het best kan ontbolsteren in Gent." De Buffalo's stelden een contract voor van vier en een half jaar, Verstraete (22) houdt het op drie en een half. © belga.

Everton heeft geduld met Belfodil Ishak Belfodil (24) vloog zaterdag niet met de delegatie van Standard terug naar België. De Algerijnse aanvaller kreeg van Venanzi en Jankovic de toestemming om vanuit Malaga rechtstreeks naar Parijs te reizen. Hij kreeg de gelegenheid om zijn naasten een dagje eerder op te zoeken. Zowel bij Standard als bij de entourage van Belfodil kwam er de voorbije dagen geen nieuws van Everton.



Vanuit Engeland vernamen we wel dat Everton niet gehaast is om Belfodil naar Goodison Park te halen. Bij de tweede club uit Liverpool zit nog niet iedereen op dezelfde golflengte over de aanvaller van Standard. De Toffees zijn bereid om wat geduld uit te oefenen en tot het einde van de transferperiode te wachten om de prijs eventueel nog wat te laten zakken. Dat zou betekenen dat Belfodil nog eventjes in Luik blijft én dus toch inzetbaar kan zijn voor de belangrijke wedstrijden tegen Club Brugge, Eupen en mogelijk ook Anderlecht. © belga.

Duitse interesse voor Trossard Leandro Trossard was de laatste weken sterk op dreef bij RC Genk en dat is een aantal Duitse clubs niet ontgaan. Red Bull Leipzig, Dortmund en Mönchengladbach tonen meer dan normale belangstelling voor de 22-jarige winger. In het begin van het seizoen legde RB Salzburg, van wie Leipzig de zusterclub is, een bod van 1,2 miljoen euro neer voor Trossard. Genk én Trossard zelf wilden daar toen niet op ingaan. © photo news.