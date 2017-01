TT: Bayern investeert in toekomst - Chelsea roept aanvaller Bamford al na half jaar terug

Door: redactie

Bayern München haalt Rudy en Süle weg bij Hoffenheim Bayern München heeft zijn kern voor volgend seizoen versterkt met centrale verdediger Niklas Süle en rechtsachter/middenvelder Sebastian Rudy. Het duo komt vanaf 1 juli over van Hoffenheim, zo maakte de Duitse recordkampioen bekend. De 21-jarige Süle tekende een contract tot 2022. De 26-jarige Rudy zette zijn handtekening onder een verbintenis tot 2020. "Met het aantrekken van deze twee Duitse internationals investeren wij in de toekomst van Bayern", zegt clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Rudy verlaat Hoffenheim op het einde van het seizoen transfervrij. Süle kost naar verluidt ruim 20 miljoen euro. Lees ook

