Joeri Van de Velde (45) stopt per direct als scheidsrechter

14/01/17 - 17u58 Bron: KBVB

Joeri Van de Velde stopt per direct als scheidsrechter in de Jupiler Pro League, zo meldt de Belgische voetbalbond (KBVB) op z'n website. Volgens onze informatie zal de 45-jarige sales manager nu de functie van 'referee observer' op zich nemen.

Van de Velde was meer dan 30 jaar actief als leidsman, maar na onderling overleg met het Referee Department besloot de Antwerpenaar nu een punt te zetten achter zijn actieve carrière. Die begon hij in 1987 op 16-jarige leeftijd, om in 2001 door te stoten naar de hoogste voetbalklasse. Ook op het internationale toneel, tussen 2004 en 2007, was Van de Velde actief.



"Na 30 jaar scheidsrechter, waarvan zestien jaar in eerste klasse, ben ik tot het besluit gekomen om mijn loopbaan te beëindigen", zo klinkt het in een eerste reactie bij Van de Velde. "Dit gebeurde in onderling overleg. Ik heb enorm veel aangename momenten beleefd, ook met de groep scheidsrechters. Daarbij voelde ik mij gerespecteerd. Dankzij de arbitrage heb ik vriendschappen voor het leven opgebouwd en het verruimde mij als mens. Ik wil mijn ervaring en kennis ten dienste stellen van de Belgische arbitrage en doorgeven aan jonge scheidsrechters en moedig jonge voetballiefhebbers aan om ook scheidsrechter te worden."



Johan Verbist (Coördinator Arbitrage Betaald Voetbal) wilde Van de Velde vooral bedanken: "Namens het Referee Department bedank ik Joeri Van de Velde voor zijn engagement ten opzichte van onze Belgische arbitrage en feliciteer ik hem met zijn langdurige loopbaan. We bekijken op dit moment intern hoe we Joeri Van de Velde kunnen betrekken binnen onze werking."



Volgens onze informatie zal Van de Velde nu de taak van 'referee observer' op zich nemen. Concreet wil dat dus zeggen dat hij de actieve scheidsrechters mee zal gaan begeleiden.