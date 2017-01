TT: Dury bevestigt terugkeer Oulare naar Watford - Van Der Bruggen rond met KVK

Door: redactie

14/01/17 - 08u17

© belga.

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Van Der Bruggen mondeling rond met KV Kortrijk KV Kortrijk en AA Gent staan op het punt een deal te sluiten. Hannes Van Der Bruggen (23) heeft al een mondeling akkoord met KVK - de middenvelder kan er een contract van 2,5 jaar tekenen. In ruil krijgt Gent Birger Verstraete (22). Op voorwaarde dat de Buffalo's wel nog een paar honderdduizend euro ophoesten. Verwacht wordt dat de ruiloperatie ten laatste begin volgende week geofficialiseerd wordt. Op clubniveau is er nog geen akkoord, maar beide partijen willen graag meewerken aan de uitwisseling. Ook tussen Verstraete en AA Gent worden er weinig problemen verwacht. Voor de middenvelder ligt een meerjarig contract klaar. Lees ook Herbeleef al het transfernieuws van vrijdag 13 januari

Herbeleef transferdag met héél slecht nieuws voor West Ham



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Hannes Van Der Bruggen. © belga.

Dury: "Oulare terug naar Watford" Obbi Oulare is aan zijn laatste dagen bezig bij Zulte Waregem. "Hij zal finaal terugkeren naar Watford", aldus Dury. "Het idee was om Babacar (Gueye, red.) op te trainen en Obbi vervolgens te laten vertrekken. Maar ik voel dat de keuze om uit elkaar te gaan sneller zal gemaakt worden." In samenspraak met Watford zal Oulare vervolgens uitgeleend worden aan een nieuwe club. De spits geeft daarbij de voorkeur aan een ploeg uit eigen land. Na Vetokele, Brebels en Verboom - die gisteren zijn verhuur naar Roda JC officialiseerde - ziet Dury binnenkort dus een vierde speler vertrekken. © belga.