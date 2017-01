UEFA zocht uit welke competitie de meeste fans naar stadions lokt en het antwoord zal je misschien verbazen

Marie Rutsaert

13/01/17 - 13u09 Bron: UEFA, Independent, Daily Mail

Engeland met kapitein Dylan Hartley won vorig jaar het rugbytoernooi © ap.

Een nieuw rapport van UEFA onderzocht hoeveel supporters er gemiddeld aanwezig zijn in de grootste competities en toernooien. Er werd gekeken naar de bezoekersaantallen in de NFL, het WK voetbal, nationale voetbalcompetities en ook de minder gekende sporten in België zoals cricket en Ausssi rules football. En wat bleek? Het zeslandentoernooi tussen de zes grote rugbynaties van Europa trok gemiddeld de meeste supporters naar de matchen.

Gemiddeld waren er 72.000 fans elke Six Nations wedstrijd van 2015. Daarmee doet het heel wat beter dan de American Football competitie (68.400 fans per match in 2015). De NFL neemt daarmee de tweede plaats in. Op nummer drie is de wereldbeker voetbal van 2014 te vinden. In Brazilië konden de matchen gemiddeld op 53.592 fans rekenen. De top vijf wordt vervolledigd door het meest recente WK rugby in 2015 op nummer vier en het EK voetbal op een vijfde plaats.



Het is wel belangrijk om op te merken dat het gaat over het gemiddelde aantal supporters per match. Het Zeslandentoernooi bestaat uit 15 matchen, dus in absolute cijfers scoort het een pak minder hoog.



De winnaar bij het totale aantal supporters is de Amerikaanse professionele baseballcompetitie. In 2015 gingen 73,8 miljoen liefhebbers van baseball naar een MLB-wedstrijd. Een absurd aantal van 2417 wedstrijden in één competitie zorgt voor dat hoge cijfer.



De top 20 wordt gedomineerd door voetbal. Tien van de competities zijn voetbalcompetities. De Bundesliga kan gemiddeld het meeste supporters per match trekken.



Naast de NFL, zijn ook de wedstrijden van het universitaire American Football bijzonder populair en ook de Canadese footballcompetitie staat in de top 20.



Rugby, cricket en baseball staan allemaal twee keer in de top 20. De AFL (Australian Football League voor Aussie Rules Football) maakt de top 20 compleet.