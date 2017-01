Door: redactie

Tijdens elke voetbalwedstrijd, of dat nu op het allerlaagste of het allerhoogste niveau is, krijgen de scheidsrechters en grensrechters het vaak keihard te verduren. Voor al wie denkt dat hij of zij het beter zou doen als lijnrechter, heeft een Amerikaanse scheidsrechtersvereniging onderstaande video in elkaar gebokst. Aan diegene die het vaak oneens zijn wanneer die vraag al dan niet de hoogte ingaat: niet zo gemakkelijk toch, hé?