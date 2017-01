TT: gooit PSG reddingsboei naar Batshuayi? - Coucke heeft het over drie voormalige (?) Rode Duivels

Door: redactie

13/01/17 - 09u17

© ap.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Biedt PSG uitweg voor Batshuayi? Volgens L'Equipe heeft Paris Saint-Germain een oogje laten vallen op Michy Batshuayi. De Parijzenaars zouden deze wintermercato maar wat graag een doublure aantrekken voor goalgetter Edinson Cavani en onze landgenoot, die bij Chelsea op weinig speelkansen kan rekenen, is volgens de toonaangevende Franse sportkrant dus één van de opties voor coach Unai Emery. Die volgde de 23-jarige Rode Duivel al sinds hij nog aan het roer stond bij Sevilla en bovendien kent Batshuayi ook het klappen van de zweep in de Franse Ligue 1. © reuters.

KVO-voorzitter Coucke over enkele (ex-)Rode Duivels © photo news. © belga. "Deur op heel kleine kier voor LOMBAERTS"



"Dat we interesse tonen in Lombaerts klopt niet. Wél probeer ik Luc Devroe voor één procent warm te houden, misschien doet de kans zich ooit voor dat Lombaerts naar ons kan komen. Als ik de prijzen zie die rondgaan, is het op dit moment 0%. Ik vind hem fantastisch en het zou heel tof zijn mocht hij ooit naar hier komen, maar nu is dat allesbehalve aan de orde. Luc beslist trouwens over de transfers. Als hij neen zegt, is het neen."



"DESCHACHT? Die moet carrière bij Anderlecht beëindigen"



"Deschacht naar KV Oostende? Ik ken hem goed. Laat Olivier zijn carrière maar op zijn gemak in Anderlecht be-eindigen. Hij verdient dat, zeker na alle commotie. Wat de mensen een gokschandaal noemen... Dat is ongelooflijke zever. Hij heeft een fout gemaakt tegen de regels, zoals iemand 125 kilometer per uur rijdt en geflitst wordt."



"Woordbreuk DE CAMARGO grootste ontgoocheling"



"Dat De Camargo in 2015 niet naar ons kwam, is mijn grootste ontgoocheling. Hij heeft woordbreuk gepleegd. Of het nu in de bedrijfswereld of in het voetbal is, dat doe je niet. Achteraf gezien ben ik blij dat hij niet bij ons getekend heeft." © epa. © photo news.