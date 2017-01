TT: Roda haalt Verboom van de bank in Waregem - gooit PSG reddingsboei naar Batshuayi?

Door: redactie

13/01/17 - 16u17

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen.

Quagliarella langer bij Sampdoria Fabio Quagliarella heeft zijn contract bij Sampdoria verlengd tot medio 2019. De 33-jarige aanvaller speelt sinds januari 2016 voor de club uit Genua. Eerder kwam hij onder meer uit voor Fiorentina, Udinese, Napoli, Juventus en Torino. Hij speelde 25 interlands voor Italië, waarin hij zeven keer scoorde. ¿¿ Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. ¿¿ #Quagliarella 2019. ¿¿¿¿ Seguici anche su https://t.co/4ZCzeNBWRs pic.twitter.com/kp2O5hKNdN — U.C. Sampdoria (@sampdoria) Fri Jan 13 00:00:00 MET 2017

Hull City versterkt zich met Evandro en Niasse Hull City heeft in hun strijd tegen degradatie uit de Premier League twee spelers aan de selectie toegevoegd. Aanvaller Oumar Niasse komt op huurbasis over van Everton. Die club nam hem vorig jaar voor een bedrag van 17 miljoen euro over van Lokomotiv Moskou, maar de Senegalees speelde onder Roberto Martinez slechts 152 minuten in de hoofdmacht van The Toffees. Ronald Koeman gaf aan het begin van dit seizoen zelfs aan Niasse helemaal niet nodig te hebben en stuurde hem naar beloftenteam.



Evandro komt over van FC Porto. De 30-jarige aanvallende middenvelder tekende een contract tot medio 2019 bij The Tigers. Evandro werkte eerder bij Estoril al samen met Marco Silva, de nieuwe trainer van Hull City. De ploeg staat momenteel op plek 20 in de Premier League, drie punten onder de streep. ¿¿ | We are delighted to confirm the double signing of Oumar Niasse and Evandro #WelcomeOumar #WelcomeEvandro pic.twitter.com/oJEJcVwHbG — Hull City (@HullCity) Fri Jan 13 00:00:00 MET 2017

Roda JC haalt Verboom van de bank in Waregem Roda JC heeft linksachter Bryan Verboom verlost van zijn bankzittersstatuut bij Zulte Waregem. Dat bevestigden beide clubs op hun website. De Nederlandse eersteklasser huurt Verboom tot het einde van het seizoen van Essevee.



Verboom, een jeugdspeler van Sporting Charleroi en Anderlecht, trok in 2012 naar de Gaverbeek. Na een sterk eerste seizoen op huurbasis, waarin Zulte Waregem vicekampioen werd, namen Francky Dury en co de linksachter definitief over. Na vier seizoenen als basisspeler verloor Verboom afgelopen zomer de concurrentiestrijd van de bij Racing Genk teruggehaalde Deen Brian Hammelainen. Hij kwam dit seizoen nog maar tot zeven optredens in de hoofdmacht van de herfstkampioen.



Verboom, nog onder contract in Waregem tot 2019, is na Igor Vetokele (STVV) en Sebastiaan Brebels (Cercle Brugge) de derde uitgaande transfer van Essevee deze transferperiode. © belga.

Lukaku en Mirallas zien ploegmaat naar Watford trekken Het is officieel: Tom Cleverley trekt op huurbasis van Everton naar Watford. De Engelse middenvelder zal tot het einde van het seizoen het truitje dragen van de ploeg van Rode Duivel Christian Kabasele. Cleverley, die bij Everton amper aan de bak kwam dit seizoen, speelde ook tussen 2009 en 2010 al op huurbasis voor 'The Hornets'. Zijn opleiding kreeg de Brit bij Manchester United. #watfordfc confirms the signing of @Everton's Tom Cleverley on loan until the summer - with the option of a permanent move. More tomorrow. pic.twitter.com/bHw89uIL90 — Watford FC (@WatfordFC) 12 januari 2017

Coucke: "Ovono mag vertrekken" "Het is beter dat Didier een andere club zoekt", zegt KV Oostende-voorzitter Marc Coucke in onze krant. "Hij is naar de Africa Cup vertrokken toen Proto geblesseerd was en wist dat we een andere doelman zouden nemen. We hebben hem gevraagd om te blijven, maar ik begrijp dat hij in zijn thuisland de Africa Cup wil spelen. Nu hebben we met Proto en Dutoit twee keepers voor de lange termijn." Didier Ovono. © belga.

Biedt PSG uitweg voor Batshuayi? Volgens L'Equipe heeft Paris Saint-Germain een oogje laten vallen op Michy Batshuayi. De Parijzenaars zouden deze wintermercato maar wat graag een doublure aantrekken voor goalgetter Edinson Cavani en onze landgenoot, die bij Chelsea op weinig speelkansen kan rekenen, is volgens de toonaangevende Franse sportkrant dus één van de opties voor coach Unai Emery. Die volgde de 23-jarige Rode Duivel al sinds hij nog aan het roer stond bij Sevilla en bovendien kent Batshuayi ook het klappen van de zweep in de Franse Ligue 1. © reuters.

KVO-voorzitter Coucke over enkele (ex-)Rode Duivels © photo news. © belga. "Deur op heel kleine kier voor LOMBAERTS"



"Dat we interesse tonen in Lombaerts klopt niet. Wél probeer ik Luc Devroe voor één procent warm te houden, misschien doet de kans zich ooit voor dat Lombaerts naar ons kan komen. Als ik de prijzen zie die rondgaan, is het op dit moment 0%. Ik vind hem fantastisch en het zou heel tof zijn mocht hij ooit naar hier komen, maar nu is dat allesbehalve aan de orde. Luc beslist trouwens over de transfers. Als hij neen zegt, is het neen."



"DESCHACHT? Die moet carrière bij Anderlecht beëindigen"



"Deschacht naar KV Oostende? Ik ken hem goed. Laat Olivier zijn carrière maar op zijn gemak in Anderlecht be-eindigen. Hij verdient dat, zeker na alle commotie. Wat de mensen een gokschandaal noemen... Dat is ongelooflijke zever. Hij heeft een fout gemaakt tegen de regels, zoals iemand 125 kilometer per uur rijdt en geflitst wordt."



"Woordbreuk DE CAMARGO grootste ontgoocheling"



"Dat De Camargo in 2015 niet naar ons kwam, is mijn grootste ontgoocheling. Hij heeft woordbreuk gepleegd. Of het nu in de bedrijfswereld of in het voetbal is, dat doe je niet. Achteraf gezien ben ik blij dat hij niet bij ons getekend heeft." © epa. © photo news.