Georges Leekens razend ambitieus op Africa Cup: "Gaan er alles aan doen om trofee in de lucht te steken"

Heel wat Belgische teams moeten hun Afrikaanse sterkhouders missen door de Africa Cup in Gabon. Dat landentoernooi gaat overmorgen van start en uitkijken, is het niet alleen naar de 'halve' Belgen die in actie komen. Ook twee bondscoaches springen in het oog: Georges Leekens en Hugo Broos. Eerstgenoemde wil Algerije naar succes loodsen, laatstgenoemde waagt zich aan het avontuur met Kameroen. En vooral Leekens is ambitieus, dat blijkt uit een interview met FIFA.com

De 67-jarige ex-bondscoach van de Rode Duivels mag zich mat Algerije alvast een van de favorieten noemen, maar moet zich eerst door de verraderlijke groepsfase worstelen. Daarin neemt het team met grote namen als Mahrez, Slimani, Hanni, Ghoulam en Brahimi het in Groep B op tegen Zimbabwe, Senegal en Tunesië. Leekens onderschat de drie tegenstanders allerminst: "We willen dit toernooi winnen en deelnemen aan de Confederations Cup. Maar op dit moment denk ik alleen aan onze eerste twee matchen tegen Zimbabwe en Tunesië. Vooral de match tegen Zimbabwe wordt cruciaal. Tunesië ken ik natuurijk goed omdat ik nog bondscoach ben geweest van dat land. Het wordt een speciale match voor beide landen aangezien we buren zijn. Dat is ook de reden waarom de fans er de mond vol van hebben."



Geen garanties

Ervaren rot Leekens is vooral beducht voor Senegal: "Ze spelen echt goed voetbal. Ik wil onze eerste twee matchen winnen en al zeker zijn van de kwalificatie als we tegen hen spelen. Ik denk namelijk niet dat we hen kunnen kloppen." De man die eind oktober Lokeren verliet en niet veel later in Algerije opdook, heeft het natuurlijk ook over zijn eigen team: "We hebben ons evenwicht teruggevonden na een moeilijke start van de WK-kwalifcatie. We weten dat de Africa Cup een totaal ander toernooi is dan alle andere. Algerije zal er klaar voor zijn, al kan ik natuurlijk geen enkel resultaat garanderen. We zullen er alles aan doen om met een groot eergevoel te spelen en uiteindelijk de trofee in de lucht te steken." We gaan in Gabon in ieder geval op zoek naar de opvolger van Ivoorkust, dat won in 2015 de Africa Cup.