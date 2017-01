TT: Verboom verlaat Zulte Waregem, Standard vangt 12 miljoen voor Belfodil, Anderlecht polst Casteels

Door: redactie

12/01/17 - 18u34

© photo news.

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Schneiderlin wordt ploegmaat van Lukaku Morgan Schneiderlin (27) heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract tot 2021 bij Everton. De Franse verdedigende middenvelder verlaat Manchester United, dat 20 miljoen pond (23 miljoen euro) ontvangt. Dat bedrag kan nog met 4 miljoen pond verhogen.



Dat Schneiderlin op weg was naar Everton, de club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas, bevestigde Unitedcoach José Mourinho dinsdagavond na de zege van zijn club op Hull City in de League Cup. Everton officialiseerde de overgang vandaag.



Concurrent Fellaini

Bij Man United kwam de Franse international dit seizoen weinig aan spelen toe, onder meer door de concurrentie met Marouane Fellaini. Hij voetbalde voor de 'Mancunians' sinds de zomer van 2015. Daarvoor droeg hij het shirt van Straatsburg en Southampton.



"Hij is een snelle en slimme speler met persoonlijkheid", zegt Evertoncoach Ronald Koeman. "Dit is een nieuwe stap voor hem en hij zal bij ons zijn kwaliteiten tonen. Daar ben ik van overtuigd." ¿¿¿¿ | @SchneiderlinMo4 on joining #EFC. #WelcomeMorgan pic.twitter.com/5vLfTDCDK6 — Everton (@Everton) Thu Jan 12 00:00:00 MET 2017 ¿¿ | @schneiderlinmo4 has signed a deal to the end of June 2021 for an initial £20m fee rising to £24m https://t.co/gOVl7BG5Va #WelcomeMorgan pic.twitter.com/DgucuIH93S — Everton (@Everton) Thu Jan 12 00:00:00 MET 2017

Narsingh versiert transfer naar Engeland De Nederlandse flankaanvaller Luciano Narsingh verlaat PSV en trekt naar Swansea City. Dat maakten beide clubs vandaag bekend op hun website. 'The Swans' betalen de Eindhovense club 4 miljoen pond (4,6 miljoen euro) voor Narsingh, die in het Liberty Stadium een contract van 2,5 seizoen tekent.



"Narsingh slaagde vandaag in zijn medische testen, maar zal zaterdag nog niet in actie kunnen komen tegen Arsenal", laat Swansea op zijn website weten. "Hij kampt immers met een lichte kuitblessure." Lees HIER meer! Luciano Narsingh has put pen-to-paper on a two-and-a-half-year deal with the club. ¿¿#WelcomeLuciano pic.twitter.com/7Si1KT2Fjx — Swansea City AFC (@SwansOfficial) Thu Jan 12 00:00:00 MET 2017

Payet heeft het gehad bij West Ham Dimitri Payet heeft aangegeven niet meer voor West Ham United te willen spelen. Dat maakte zijn trainer Slaven Bilic vandaag bekend op zijn persconferentie. Payet staat nog tot medio 2021 onder contract bij The Hammers. "Ik voel me boos en in de steek gelaten. Ik, de rest van de staf, de spelers; we hebben altijd alles voor hem gedaan," zegt de oefenmeester. West Ham United zal dan ook niet meewerken aan een transfer van Payet. "We willen onze beste spelers niet verkopen en bij dat standpunt blijven we. We hebben hem onlangs nog een nieuw langdurig contract gegeven." © photo news.

Koscielny verlengt contract bij Arsenal Laurent Koscielny heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot de zomer van 2020. De 31-jarige verdediger uit Frankrijk kwam in de zomer van 2010 voor 12,5 miljoen euro van Lorient naar Arsenal. De Fransman speelde inmiddels al 273 duels voor The Gunners. Hij staat nu op 199 wedstrijden in de Premier League. Sinds 2011 is Koscielny ook international namens Frankrijk. I'm pleased to announce you that i extend my adventure with Arsenal until 2020. #WeAreTheArsenal @Arsenal pic.twitter.com/RCTKqRO7aG — Koscielny (@6_LKOSCIELNY) Thu Jan 12 00:00:00 MET 2017

Cleverley medisch gekeurd bij Watford

Everton verhuurt Tom Cleverley tot het einde van dit seizoen aan Watford. Cleverley wordt medisch gekeurd door The Hornets, weet Sky Sports, en als dat achter de rug is kan de 27-jarige middenvelder naar Watford afreizen. Begin vorig seizoen kwam Cleverley over van Manchester United, maar de 13-voudige Engelse international wist bij Everton nooit een vaste basisplaats te bemachtigen. Zijn contract loopt tot juni 2020. © Pro Shots.

© getty. Juventus-spits Dybala zeer gewild

Paulo Dybala staat in de belangstelling van verscheidene Europese topclubs, weet El Confidencial. Manchester United ziet in de 23-jarige Argentijnse spits van Juventus een ideale opvolger voor Zlatan Ibrahimovic, wiens contract in juni afloopt. Maar er zijn meerdere kapers op de kust. Ook Real Madrid, FC Barcelona en Manchester City zijn zeer geïnteresseerd in Dybala. Dybala speelt sinds de zomer van 2015 bij Juventus. Zijn contract in Turijn loopt tot medio 2020. Gisteren was de Argentijn nog trefzeker in de bekerontmoeting met Atalanta Bergamo. © getty.

© photo news. Standard verliest zijn beste speler

Nog enkele punten en komma's en Ishak Belfodil (24) is van Everton. Amper vier maanden had de Algerijn nodig om zijn carrière nieuw leven in te blazen en een toptransfer te versieren. Standard verliest zijn beste speler, maar incasseert liefst 12 miljoen euro voor een aanvaller die op 1 september transfervrij bij de Rouches aansloot.



Lees er alles over in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro! © belga.

© reuters. Lyon polst Januzaj

De Franse sportkrant L'Equipe komt met het bericht dat Olympique Lyon zijn zinnen heeft gezet op Adnan Januzaj (21), nu bij Sunderland maar nog steeds eigendom van Manchester United. Dirk Devriese, makelaar van Januzaj, bevestigt: "Lyon is één van de vele Franse clubs die recent gepolst hebben naar de plannen van Adnan. Uit respect luisteren wij naar iedereen. Hoe dan ook ligt de ultieme beslissing bij Manchester United, en van hen hebben wij vooralsnog niet gehoord dat de club Adnan wil verkopen."



Januzaj zit trouwens in een goede periode bij Sunderland. "Adnan was sterk zowel tegen Chelsea als tegen Liverpool. In Match of the Day krijgt hij lovende commentaren. Adnan heeft enorm aan volume gewonnen. Het gaat goed, en manager Moyes gelooft in hem." © getty.

Van der Bruggen naar Kortrijk, Verstraete naar Gent?

Wisselen Hannes Van Der Bruggen (23) en Birger Verstraete (22) straks van shirt? AA Gent en KV Kortrijk staan in elk geval open voor een ruil. Benieuwd of beide clubs het dit keer wél met elkaar eens geraken.



Lees er HIER alles over! © belga.

© photo news. Gesprekken met Boyata

Anderlecht denkt eraan een centrale verdediger te halen als back-up voor het duo Nuytinck-Kara. Dedrick Boyata (Celtic) werd onlangs aangeboden. De gewezen Rode Duivel speelt niet meer in Schotland en mag vertrekken. Paars-wit houdt alleszins gesprekken met de entourage van de verdediger, maar er is nog geen akkoord met Celtic, noch met de speler. Boyata wil vooral weer aan spelen toekomen. © photo news.

Piste Casteels

Anderlecht wil nog steeds graag een nieuwe doelman binnenhalen. Eén van de pistes is Koen Casteels. De 24-jarige Belg van Wolfsburg gaf eerder deze week in een interview aan dat hij absoluut wil spelen en sloot daarbij een (tijdelijke) terugkeer naar België niet uit. Anderlecht voerde zelfs al verkennende gesprekken over de mogelijkheid om de doelman op huurbasis over te nemen, maar Wolfsburg houdt het been stijf. Casteels mag voorlopig niet vertrekken. Mogelijk verandert dat nog als de Duitsers eerst zelf een vervanger voor de jonge Belg vinden. Maar voorlopig lijkt de piste-Casteels lang en lastig te worden. © photo news.