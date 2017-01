TT: Standard vangt 12 miljoen voor Belfodil, Lyon zet zinnen op Januzaj, Anderlecht op Casteels

Door: redactie

12/01/17 - 08u34

© photo news.

Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

© reuters. Lyon polst Januzaj

De Franse sportkrant L'Equipe komt met het bericht dat Olympique Lyon zijn zinnen heeft gezet op Adnan Januzaj (21), nu bij Sunderland maar nog steeds eigendom van Manchester United. Dirk Devriese, makelaar van Januzaj, bevestigt: "Lyon is één van de vele Franse clubs die recent gepolst hebben naar de plannen van Adnan. Uit respect luisteren wij naar iedereen. Hoe dan ook ligt de ultieme beslissing bij Manchester United, en van hen hebben wij vooralsnog niet gehoord dat de club Adnan wil verkopen."



Januzaj zit trouwens in een goede periode bij Sunderland. "Adnan was sterk zowel tegen Chelsea als tegen Liverpool. In Match of the Day krijgt hij lovende commentaren. Adnan heeft enorm aan volume gewonnen. Het gaat goed, en manager Moyes gelooft in hem." © getty.

Van der Bruggen naar Kortrijk, Verstraete naar Gent?

Wisselen Hannes Van Der Bruggen (23) en Birger Verstraete (22) straks van shirt? AA Gent en KV Kortrijk staan in elk geval open voor een ruil. Benieuwd of beide clubs het dit keer wél met elkaar eens geraken.



Lees er HIER alles over! © belga.

© photo news. Gesprekken met Boyata

Anderlecht denkt eraan een centrale verdediger te halen als back-up voor het duo Nuytinck-Kara. Dedrick Boyata (Celtic) werd onlangs aangeboden. De gewezen Rode Duivel speelt niet meer in Schotland en mag vertrekken. Paars-wit houdt alleszins gesprekken met de entourage van de verdediger, maar er is nog geen akkoord met Celtic, noch met de speler. Boyata wil vooral weer aan spelen toekomen. © photo news.

Piste Casteels

Anderlecht wil nog steeds graag een nieuwe doelman binnenhalen. Eén van de pistes is Koen Casteels. De 24-jarige Belg van Wolfsburg gaf eerder deze week in een interview aan dat hij absoluut wil spelen en sloot daarbij een (tijdelijke) terugkeer naar België niet uit. Anderlecht voerde zelfs al verkennende gesprekken over de mogelijkheid om de doelman op huurbasis over te nemen, maar Wolfsburg houdt het been stijf. Casteels mag voorlopig niet vertrekken. Mogelijk verandert dat nog als de Duitsers eerst zelf een vervanger voor de jonge Belg vinden. Maar voorlopig lijkt de piste-Casteels lang en lastig te worden. © photo news.