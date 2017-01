TT: "Standard ontvangt miljoenenbod op smaakmaker" - oude bekende haalt neus op voor Union

Door: redactie

11/01/17

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Wat met Mboyo? Union Sint-Gillis weet al een tijdje dat Ilombe Mboyo (29) - een boezemvriend van Vanden Borre - op een dood spoor zit bij FC Sion. De club uit 1B heeft een tiental dagen geleden contact opgenomen met de manager van de aanvaller met de bedoeling Mboyo over te nemen, maar sindsdien heeft ze niets meer gehoord. Manager Fouad Ben Kouider laat weten dat "Union hen niet interesseert" en dat hij "werkt aan andere oplossingen". Wat die oplossingen zijn, wil hij niet kwijt, maar het mag duidelijk zijn dat Mboyo weg wil bij Sion, dat hem niet eens meenam op winterstage. © belga.

Batshuayi uit beeld bij Swansea Swansea mikt op andere pistes dan Michy Batshuayi. Op voorspraak van enkele makelaars hoopte de Welshe club de Rode Duivel (23) vijf maanden te kunnen huren van Chelsea, zeker gezien de interesse van 'The Blues' in zijn spits Fernando Llorente. Zo ver komt het niet. Chelsea zette het licht voor een verhuur nog niet op groen en Batshuayi werd niet eens op de hoogte gebracht van de interesse. De degradatiekandidaat hoopt nu Ulloa (Leicester) te strikken als vervanger voor Llorente. Als Batshuayi straks toch moet beschikken bij Chelsea, heeft hij andere opties. West Ham volgt zijn situatie nog altijd op de voet, maar er is ook (vage) interesse uit Frankrijk. © afp.