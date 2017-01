TT: Standard is met Belfodil zijn smaakmaker alweer zo goed als zeker kwijt

Door: redactie

11/01/17 - 17u44

© photo news.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

© photo news. Everton betaalt 12 miljoen euro voor Belfodil

Everton is zeker van zijn stuk. De club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas heeft Standard-aanvaller Ishak Belfodil zo goed als beet. Er is een princiepsakkoord met Standard over een transfersom die met bonussen op kan lopen tot 12 miljoen euro. In afwachting van de afhandeling van de laatste details trainde Belfodil vandaag nog mee met de Rouches. Eerstdaags reist hij naar Engeland om er zijn krabbel te zetten onder een driejarig contract. © photo news.

Arslanagic tekent voor anderhalf seizoen bij Moeskroen Dino Arslanagic zet zijn carrière verder bij Royal Excel Moeskroen. Hij plaatste zijn krabbel onder een contract voor anderhalf seizoen, zo meldt de eersteklasser vandaag op Twitter. De 23-jarige Arslanagic komt over van Standard, waar de Belg nog tot 2018 onder contract lag, maar mocht vertrekken omdat hij er amper aan de bak kwam.



De centrale verdediger is een jeugdproduct van Moeskroen. In 2009 maakte hij de overstap naar het Franse Rijsel. Daar haalde Standard hem in de zomer van 2011 weg. Met Moeskroen moet Arslanagic trachten het behoud te verzekeren. Met amper 12 punten uit 21 wedstrijden staat l'Excel zestiende en laatste in de hoogste voetbalklasse. Dino #Arslanagic rejoint @ExcelMouscron et signe un contrat pour 1,5 ans. Welcome back! #REM #Mercato pic.twitter.com/x34c0GRQVl — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) 11 januari 2017

© photo news. Westerlo verhuurt Molenberghs aan Lommel

Westerlo rekent niet op Jarno Molenberghs in de strijd om het behoud. De club laat de 27-jarige middenvelder naar Lommel United (1B) vertrekken. Lommel huurt Molenberghs voor zes maanden, zonder aankoopoptie. In de heenronde kwam hij vijftien keer in actie en scoorde hij één doelpunt. © photo news.

© photo news. Officieel: Schneiderlin naar Everton

Ronald Koeman heeft zijn eerste gewenste versterking bij Everton binnen. De Franse middenvelder Morgan Schneiderlin komt per direct over van Manchester United, liet United-coach José Mourinho gisteravond na de zege van zijn club op Hull City in de League Cup weten. "Ik heb verder geen details, maar voor aanvang van de wedstrijd ben ik door de clubleiding geïnformeerd over het feit dat Schneiderlin op het punt staat te vertrekken naar Everton", aldus Mourinho. "Ik ben teleurgesteld en blij. Teleurgesteld, omdat Morgan een goede jongen is, en hij in een lang seizoen als dit mogelijk aan spelen toe was gekomen. Maar ik ben ook blij, omdat dit is wat hij wil. Hij wil elke wedstrijd voetballen en belangrijk zijn voor het team."



De 27-jarige Schneiderlin maakte in de zomer van 2015 de overstap van Southampton. De Franse middenvelder kwam onder de toenmalige trainer Louis van Gaal tot 39 wedstrijden. Dit seizoen was Schneiderlin pas drie keer basisspeler, en kwam hij vijf maal als invaller in actie. Op het middenveld van United was hij een concurrent van Rode Duivel Marouane Fellaini, die dinsdag tegen Hull drie minuten voor tijd de 2-0 eindstand vastlegde door een voorzet van Matteo Darmian in doel te koppen. © epa.

Claudemir naar Granada? Het Spaanse AS weet dan weer dat Claudemir in de belangstelling staat van Granada. De 28-jarige middenvelder van Club Brugge heeft nog een contract tot 2019 op Jan Breydel, maar de laagvlieger uit de Spaanse hoogste klasse zou anderhalf miljoen euro op tafel willen gooien voor de Braziliaan. Nog volgens de sportkrant zijn de onderhandelingen al opgestart en zou Claudemir zelf graag aan de slag gaan in de Primera División. © belga.

"Everton biedt 10 miljoen euro voor Belfodil" © photo news. Volgens het Britse Sky Sports heeft Everton de daad bij het woord gevoegd en een eerste bod van ongeveer 10 miljoen euro uitgebracht op Ishak Belfodil. Vorige week al raakte bekend dat de Toffees interesse hebben in de Algerijnse aanvaller. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Standard zo'n lucratief voorstel zou laten schieten. © photo news.

Wat met Mboyo? Union Sint-Gillis weet al een tijdje dat Ilombe Mboyo (29) - een boezemvriend van Vanden Borre - op een dood spoor zit bij FC Sion. De club uit 1B heeft een tiental dagen geleden contact opgenomen met de manager van de aanvaller met de bedoeling Mboyo over te nemen, maar sindsdien heeft ze niets meer gehoord. Manager Fouad Ben Kouider laat weten dat "Union hen niet interesseert" en dat hij "werkt aan andere oplossingen". Wat die oplossingen zijn, wil hij niet kwijt, maar het mag duidelijk zijn dat Mboyo weg wil bij Sion, dat hem niet eens meenam op winterstage. © belga.

Batshuayi uit beeld bij Swansea Swansea mikt op andere pistes dan Michy Batshuayi. Op voorspraak van enkele makelaars hoopte de Welshe club de Rode Duivel (23) vijf maanden te kunnen huren van Chelsea, zeker gezien de interesse van 'The Blues' in zijn spits Fernando Llorente. Zo ver komt het niet. Chelsea zette het licht voor een verhuur nog niet op groen en Batshuayi werd niet eens op de hoogte gebracht van de interesse. De degradatiekandidaat hoopt nu Ulloa (Leicester) te strikken als vervanger voor Llorente. Als Batshuayi straks toch moet beschikken bij Chelsea, heeft hij andere opties. West Ham volgt zijn situatie nog altijd op de voet, maar er is ook (vage) interesse uit Frankrijk. © afp.