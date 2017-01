TT: Genk haalt Spaanse aanvaller bij Celta Vigo - Buffalo's betalen habbekrats voor nieuwe spits

Door: redactie

10/01/17 - 17u34

Naranjo stond vorig seizoen 16 keer aan het kanon in de Spaanse tweede klasse. © rv.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Spaanse aanvaller voor RC Genk José Naranjo. © rv. Enkele dagen na Sander Berge, de vervanger van de naar Leicester vertrokken Ndidi, pakt RC Genk uit met een nieuwe aanwinst. Het gaat om de Spanjaard José Naranjo, een 22-jarige aanvaller die overkomt van Celta Vigo, voor 3,5 jaar tekent in de Luminus Arena en zowel op de flanken als in het centrum kan uitgespeeld worden. Genk was zeker na het uitvallen van Karelis vlak voor de winterstop naastig op zoek naar aanvallende versterking.



Vorig jaar scoorde Naranjo in de Spaanse tweede klasse zestien keer voor Gimnastic de Tarragona, waardoor hij werd verkozen tot revelatie van La Liga Adelante. Dat sterke seizoen leverde hem ook een transfer voor een slordige 1 miljoen euro naar Celta Vigo en de Primera Division op, maar in Galicië kon hij zich niet doorzetten. Naranjo was er wel bij in de Europa League tegen Standard. In Genk vindt hij met Pozuelo alvast een landgenoot terug. Lees ook TT: KV Mechelen shopt weer Grieks, goed nieuws voor PSV



Manchester City grijpt naast Badstuber Holger Badstuber (27) wordt dan toch geen extra concurrent voor Vincent Kompany bij Man City. De Engelse club was er vorige week zo goed als uit met de verdediger, maar uiteindelijk gaf de Duitser de voorkeur aan Schalke. Hij wordt tot het einde van het seizoen verhuurd. Holger @Badstuber wechselt auf Leihbasis zum FC Schalke 04: https://t.co/Mmk7SgFR2a



Viel Erfolg beim @s04, Holger! pic.twitter.com/CSSwWiVNkr — FC Bayern München (@FCBayern) 10 januari 2017 © ap.

© belga. Blijft Belfodil?

Ishak Belfodil (24) loopt er in tegenstelling tot Trebel wel nog bij in Marbella. Toch is het nog maar de vraag of de Algerijn er over twee weken nog bij is in de topper tegen Club Brugge. Everton, West Brom en Celta de Vigo staan te drummen om zijn handtekening. "Ishak is in een mum van tijd tot één van dé sterren van onze competitie uitgegroeid", zegt sportief directeur Renard. "Het is evident dat er veel interesse voor hem is. Hij levert niet alleen prestaties, hij gedraagt zich ook professioneel en dat is een groot verschil met Trebel. Hoe groot de kans is dat we hem kunnen houden? Voorlopig 100 procent, want we ontvingen nog geen bod. We willen alles doen om onze belangrijkste spelers te houden, maar anderzijds moet je de jongens die wél respect hebben voor de club ook niet krampachtig tegenhouden als ze de kans hebben om een stap hogerop te zetten." © photo news.

© belga. Bjedov gekocht voor habbekrats

Als hij straks zou tegenvallen, zal AA Gent niet lang jammeren. Darko Bjedov, de 27-jarige Servische spits die gisteren voor 2,5 jaar tekende, kost namelijk slechts zo'n 300.000 euro. De achterliggende gedachte is dat hij de Buffalo's vooral de komende weken moet helpen, nu Kalifa Coulibaly met Mali op de Africa Cup zit en Emir Kujovic niet eens mee op winterstage mocht. Omdat Jérémy Perbet zo de enige overgebleven spits was, kiest Gent voor de onbekende Bjedov (1m90 en 84 kg). De fysiek sterke aanvaller moet het in de eerste plaats van zijn inzet hebben. Al hoopt Gent dat hij straks ook voor doelpunten zorgt. Bjedov werd vorig seizoen met 18 goals vicetopschutter van Montenegro en scoorde voor Nieuwjaar 10 keer in 20 wedstrijden voor het Servische Javor. © belga. © belga.

Depay en Schneiderlin zijn tassen aan het pakken in Manchester De kogel is op Old Trafford door de kerk: José Mourinho laat Memphis Depay en Morgan Schneiderlin vertrekken. De Portugees heeft de deur bij Manchester United voor het tweetal toch wijd opengezet. Aanvankelijk leek het erop dat Mourinho terugkwam op zijn voorgenomen besluit dat Depay en Schneiderlin in de winterstop mochten vertrekken. In Mirror laat hij echter geen ruimte voor twijfel. Depay en Schneiderlin, op de radar van Ronald Koeman bij Everton, mogen deze maand weg bij United. Memphis Depay. © pro shots.

Büttner (ex-Anderlecht) naar Vitesse De Nederlandse eersteklasser Vitesse trekt Alexander Büttner aan. De 27-jarige vleugelverdediger tekent in Arnhem een contract voor 2,5 jaar, zo schrijft Voetbal International. Büttner speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Anderlecht, maar daar kon de Nederlander zich nooit echt doorzetten. Dinamo Moskou laat Büttner nu gratis vertrekken. Alexander Büttner. © belga.

ADO Den Haag lonkt naar Verboom Bryan Verboom (24) kan op interesse rekenen van ADO Den Haag. Bij Zulte Waregem is de Belg momenteel overbodig. Met Brian Hamalainen - de onbetwiste titularis op linksachter - en Kingsley Madu heeft het namelijk drie spelers voor één positie rondlopen. De Nederlandse club bracht tot dusver wel nog geen concreet bod uit. Dury liet deze week optekenen dat hij bereid is om een oplossing te zoeken voor Verboom. "Ik heb hem gezegd dat hij mijn hulp moet vragen wanneer ik iets voor hem kan betekenen. Dat verdient Bryan nadat hij zich hier vier jaar ten volle ingezet heeft." Bryan Verboom (rechts). © belga.

Genk haakt af voor Ishak Mikael Ishak wordt bij Racing Genk niet de vervanger van de geblesseerde Nikolaos Karelis. Genk liet de makelaar van de 23-jarige Zweedse aanvaller gisteren weten dat ze niet langer geïnteresseerd zijn.



Ishak trainde gisteren overigens ook gewoon opnieuw mee bij zijn Deense club Randers FC. Eerder was Ishak ook al in beeld bij Anderlecht. Genk blijft dus op zoek naar een targetspits die complementair moet zijn met Mbwana Samatta.

Real Madrid leent Noors toptalent Martin Odegaard aan Heerenveen uit SC Heerenveen is erin geslaagd het Noorse toptalent Martin Odegaard naar het Abe Lenstrastadion te halen. De 18-jarige aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van Real Madrid. De Friese club, vierde in de Nederlandse Eredivisie, bevestigde gisteren de komst van Odegaard.



Odgaard werd door veel clubs begeerd. Ook Ajax wilde de aanvallende middenvelder, die in mei 2015 als zestienjarige zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Real Madrid. Heerenveen maakte geen details over de transfer bekend, maar Spaanse media berichtten dat Odegaard voor anderhalf jaar wordt gehuurd. Heerenveen presenteert zijn aanwinst, die ook al Noors international is, vandaag.



Real Madrid won twee jaar geleden de strijd om het toptalent, dat toen nog uitkwam voor de bescheiden Noorse club Strömsgodset IF. Zo'n beetje alle topclubs in Europa dongen naar de gunsten van Odegaard, die in oktober 2014 als jongste voetballer ooit meespeelde in een EK-kwalificatieduel. Odegaard was 15 jaar en 300 dagen toen hij in het duel tussen Noorwegen en Bulgarije in de 64e minuut in het veld kwam. Van een doorbraak in de hoofdmacht van coach Zinedine Zidane is het nog niet gekomen. Hij was meestal actief in het tweede team. Odegaard stond eind november wel in de basis van Real in de bekerwedstrijd tegen Leonesa. Martin Odegaard. © photo news.

Brentford wil Verstraete De Engelse tweedeklasser Brentford FC toont concrete belangstelling voor Birger Verstraete (22). Ook het Spaanse Celta de Vigo volgt de middenvelder van KV Kortrijk op de voet. In eigen land is KV Oostende geïnteresseerd, maar het zou vooral azen op een overgang eind dit seizoen. Birger Verstraete. © photo news.

Standard speelt het hard in dossier-Trebel De clash tussen Adrien Trebel en Standard blijft nazinderen op het oefenkamp in Marbella. Zaterdag reageerde sportief directeur Olivier Renard nog afwachtend. Gisteren haalde hij fors uit. "Een enorm gebrek aan respect ten opzichte van de club." Een toekomst heeft Trebel niet meer op Sclessin, maar een transfer wil Standard hem niet zomaar gunnen.



Lees er alles over op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts twee euro Adrien Trebel. © belga.