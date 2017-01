TT: KV Mechelen shopt weer Grieks, goed nieuws voor PSV

Door: redactie

9/01/17 - 19u40

Sportief directeur Rik Vande Velde (l) en algemeen manager Marc Faes met Ninis. © kvmechelen.be.

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Dante Rigo gaat verlengen bij PSV Goed nieuws voor de Belgische PSV-fans. Het Belgische talent Dante Rigo (18) heeft een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging. Zijn huidige overeenkomst in Nederland liep af in 2018, nu zal Rigo verlengen tot 2020 (met optie). Rigo is een jeugdinternational en speelt op het middenveld. Lees ook

Nieuwe Griek voor KV Mechelen Sotiris Ninis tekende zonet een contract voor 2,5 seizoenen bij KV Mechelen. Ninis (26) is een Griekse aanvallende middenvelder die tot nieuwjaar bij Charleroi voetbalde. Op Mambourg werd zijn contract in onderling overleg ontbonden nadat hij sinds december uit de selectie van Mazzu viel. Eerder kwam hij uit voor Panathinaikos, PAOK en Parma. De Mechelaars haalden de voorbije zomer al Dimitris Kolovos van Olympiakos. Ninis verzamelde al 33 caps bij de Griekse nationale ploeg en zal met het shirtnummer 21 spelen. Vanaf morgen traint hij al met de A-kern mee. "KVM voelde vanaf minuut één goed aan", liet Ninis optekenen. "Ik heb zin om het team iets bij te brengen en wie weet ook Play-off 1 te spelen." Een interview met Ninis lees je HIER. KVM, het nummer vijf, legde ook Rédà Jaadi vast. De aanvallende middenvelder (21), die in de thuismatch tegen Eupen de late winner scoorde, tekende een contract tot het einde van het seizoen met optie op een bijkomend jaar. Ninis in actie op Mambourg tegen Eupen in augustus 2016. © belga.

Gilardino vindt in Pescara tiende Italiaanse werkgever De Italiaanse voormalige international Alberto Gilardino verlaat Serie A-club Empoli om bij reeksgenoot en rode lantaarn Pescara aan de slag te gaan, zo maakte Pescara Calcio vandaag bekend. De 34-jarige aanvaller ondertekende er een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Voor Gilardino, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, is het zijn tiende werkgever in zijn vaderland, na Piacenza (1999-2001), Hellas Verona (2001-2002), Parma (2002-2005), AC Milan (2005-2008), Fiorentina (2008-2012 en 2014-2015), Genua (2011-2013 en 2013-2014), Bologna (2012), Palermo (2015-2016) en Empoli (2016-2017). In 2014 beleefde de 57-voudige international ook een kort avontuur in China bij Guangzhou Evergrande. Alberto Gilardino, hier in het wit. © getty.

AA Gent heeft nieuwe spits beet U kon in onze krant (en ook hier in deze 'Transfertalk') al lezen dat AA Gent gisteravond een nieuwe spits het spelerhotel in Oliva had binnengesmokkeld. Darko Bjedov is de naam en de 27-jarige Serviër heeft zijn krabbel gezet onder een contract van 2,5 seizoenen bij de Buffalo's. En ze laten er bij Gent geen gras over groeien want de aanvaller mag straks al een eerste keer meetrainen. Concurrentie dus voor Jérémy Perbet en Kalifa Coulibaly. DONE DEAL: Darko Bjedov (27) tekende zonet voor 2,5 jaar bij @KAAGent. Servische spits komt over van Javor. Traint straks eerste keer mee. — Niels Poissonnier (@niels_27) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017

Club leent Storm uit aan OH Leuven © photo news. De Belgische landskampioen maakte zopas bekend dat Nikola Storm zoals verwacht wordt uitgeleend aan OH Leuven uit 1B. De 22-jarige blonde flankaanvaller kon bij Club amper op speelkansen rekenen en moet nu minuten sprokkelen en ervaring opdoen aan Den Dreef. Storm werd vorig jaar ook al uitgeleend aan Zulte Waregem, maar kwam ook daar weinig aan spelen toe. Na Gedoz en Bolingoli ziet Michel Preud'homme zo alweer een buitenspeler vertrekken. OH Leuven kon geen aankoopoptie afdwingen. "We wensen Nikola alle succes toe", klink het op de website van Club Brugge. .@StormNikola op uitleenbasis naar @ohl_official!https://t.co/TYg0rdCwPP pic.twitter.com/VACBIQXjTp — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017

Veselinovic verlaat KV Mechelen Geen Dalibor Veselinovic meer bij KV Mechelen. De Servische spits onderging met succes zijn medische testen en ondertekende een contract bij het Zuid-Koreaanse Incheon United. Veselinovic speelde sinds 2014 voor Malinwa. Daarvoor verdedigde hij ook de kleuren van Waasland-Beveren, Beerschot, Kortrijk, Anderlecht en Brussels.



Lees er hier meer over! Zo. Dalibor Veselinovic verlaat #kvmechelen en tekent een contract bij Incheon United in Zuid-Korea @hlnsport #incheonunited — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017 Dalibor Veselinovic (links) in een duel met Claudemir. © belga.

Carvalho komt uit pensioen

Eigenlijk was Ricardo Carvalho al gestopt met voetballen, maar voor een lucratief avontuur in China trekt de 38-jarige verdediger toch weer zijn schoenen aan. De Portugees verbond zich vandaag voor een jaar aan SIPG Shanghai, de club waarbij zijn landgenoot André Villas-Boas de trainer is. Carvalho speelde zijn laatste wedstrijd afgelopen zomer op het EK in Frankrijk, waar hij met Portugal de Europese titel veroverde.



De verdediger leek met dat hoogtepunt zijn carrière af te sluiten. Carvalho vertrok bij AS Monaco, waarbij zijn contract niet werd verlengd. Sindsdien bleef het stil rond de ex-speler van onder meer FC Porto, Chelsea en Real Madrid, tot het kapitaalkrachtige SIPG Shanghai zich onlangs meldde bij Carvalho.



De Chinese club trok vorig jaar zomer al 55 miljoen euro uit voor de Braziliaanse spits Hulk en betaalde afgelopen maand 60 miljoen voor diens landgenoot Oscar. Voor veteraan Carvalho hoeft Shanghai zowaar eens niet tientallen miljoenen uit te geven. © afp.

Rakitic kan naar Manchester City Tot voor kort was Ivan Rakitic een vaste waarde op het middenveld bij FC Barcelona, maar nu lijkt zijn vertrek aanstaande. De Kroatische middenvelder krijgt de afgelopen weken amper speeltijd. Manchester City heeft volgens Kroatische en Engelse media interesse om Rakitic over te nemen van Barcelona.



De middenvelder speelde begin december zijn laatste wedstrijd in de Spaanse competitie. Rakitic werd toen in de 'Clásico' tegen Real Madrid (1-1) na een uur gewisseld door Luis Enrique, die sindsdien in La Liga afwisselend de voorkeur geeft aan André Gomes en Denis Suárez. Rakitic zat gisteren niet eens bij de selectie voor de uitwedstrijd tegen Villarreal (1-1). Ivan Rakitic. © afp.

N'Toko verkast van Cambuur naar NAC NAC Breda heeft zich vandaag versterkt met verdediger Chiró N'Toko. De 28-jarige N'Toko, een Congolees met een Belgisch paspoort, komt over van SC Cambuur. De fysiek sterke verdediger verbond zich voor anderhalf jaar aan de club uit Breda, die sinds kort getraind wordt door Stijn Vreven.



N'Toko verhuisde afgelopen zomer van FC Eindhoven naar Cambuur. De verdediger, die eerder bij ADO Den Haag speelde, was toen ook al in beeld bij NAC. Hij speelde dertien wedstrijden in de Jupiler League voor de Friese club, maar raakte door een blessure uit beeld. Andere spelers grepen in de tussentijd hun kans, waardoor Cambuur openstond voor een vertrek van N'Toko.



N'Toko (ex-Seraing) is de eerste aanwinst voor nieuwe trainer Stijn Vreven. NAC staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de Nederlandse tweede afdeling.

Wolfsburg heeft Franse winger Ntep beet Paul-Georges Ntep ruilt Rennes voor VFL Wolfsburg. De tweevoudige Franse international tekende vandaag een contract tot eind 2021 bij Die Wölfe, meldde de club uit de Duitse Bundesliga. Met de overgang van de 24-jarige winger zou zo'n vijf miljoen euro gemoeid zijn.



Ntep, een in Kameroen geboren Fransman, verkaste halfweg het seizoen 2013-2014 van Auxerre naar Rennes en daar was hij in 74 competitiewedstrijden goed voor 18 doelpunten. Hij doorliep ook enkele jeugdreeksen van de Franse nationale ploeg en maakte op 7 juni 2015 zijn debuut in de Franse hoofdmacht in de oefeninterland tegen de Rode Duivels (3-4).



De winger is al de vierde wintertransfer voor Wolfsburg, na Yunus Malli, Riechedly Bazoer en Victor Osimhen. Hij is zondagavond naar het Spaanse La Manga afgereisd, waar zijn nieuwe ploeg op winterstage is. Bienvenue @PGNtep! Die #Wölfe verpflichten den französischen Außenspieler ¿¿ https://t.co/g3SLdQ5oL7 pic.twitter.com/R3ujEpFmsJ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017

Özil blijft als Wenger blijft Mesut Özil krijgt van veel kanten - onder meer van clublegende Thierry Henry - kritiek dat hij zo lang wacht met contractverlenging bij Arsenal, maar volgens de Duitse regisseur bestaat er geen misverstand over zijn besluit. "Mensen die kritiek hebben, weten totaal niet wat er is besproken tussen de club en mij", zegt Özil in Kicker. "Ik voel me erg goed bij Arsenal en heb de club laten weten dat ik graag wil verlengen. De club weet ook dat ik hier vooral speel vanwege Arsène Wenger. Hij heeft me gehaald en heeft het volste vertrouwen in mij. Ik wil daarom eerst weten wat Wenger gaat doen." Het contract van Wenger loopt na dit seizoen af in Londen. Mesut Özil (rechts). © epa.

Genk wil contract Pozuelo openbreken (maar die houdt boot af) RC Genk wil het contract van Alejandro Pozuelo (25) openbreken. De Spaanse middenvelder is aan zijn laatste contractjaar bezig, maar heeft in zijn overeenkomst nog een optie voor twee bijkomende seizoenen staan. Genk is van plan die te lichten en wil zijn contract ook openbreken.



De middenvelder kwam anderhalf jaar geleden over van Rayo Vallecano en groeide onder Peter Maes uit tot de regisseur van het elftal. Diens vertrek, maar vooral dat van keeperstrainer Erwin Lemmens met wie hij heel close was, kwam hard aan bij Pozuelo. Algemeen directeur Patrick Janssens, vandaag in Madrid, zal sterke argumenten op tafel moeten leggen, want volgens onze bronnen is Pozuelo momenteel niet van plan om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten. © belga. © belga.

"Ik ben hier voor één ding: prijzen pakken" © photo news. © photo news. Pas zaterdagavond geland in een volledig nieuwe omgeving, maar gisteren op training leek het of Lex Immers al jaren bij Club Brugge speelt. "Ik ben hier voor één ding gekomen en dat is prijzen winnen", vertelde hij bij ClubTV. "En ook: het heel erg naar mijn zin hebben, dát is het belangrijkste. Een klik krijgen met iedereen binnen Club." Immers voegde op de zondagochtendtraining meteen de daad bij het woord. Met Ruud Vormer, met wie hij bij Feyenoord nog een aantal jaar samenspeelde, dolde hij naar hartelust. Maar ook met de rest van zijn nieuwe ploegmaats klikte het wonderwel.



Duidelijk een extraverte en sociale kerel, die weinig moeite heeft met aanpassing. En ook voetballend maakte hij meteen een goede indruk. Bij de afwerkingsvormen en in de onderlinge oefenpartijtjes bewees hij meteen hoe hij in Nederland aan een gemiddelde van één goal om de drie matchen kwam: een goede plaatsing voor doel en een uitstekende trap in de voeten. Als hij straks in Jan Breydel ook de grinta toont waarvoor hij zo gekend staat, heeft hij alles om in navolging van Vormer uit te groeien tot een publiekslieveling. © photo news.

2 miljoen euro voor 80% van Trebel Terwijl het er bovenarms op zit tussen Adrien Trebel en Standard, is ook de verstandhouding tussen AA Gent en de Rouches vertroebeld. Standard ziet Trebel liever niet naar een concurrent gaan, maar bood hem volgens Michel Louwagie wel zélf aan.



"We zijn via een makelaar, mét mandaat, op de hoogte gebracht dat er drie spelers van Standard, waaronder Trebel, wegmogen." Die makelaar zou Christophe Henrotay zijn. Hij liet Louwagie per sms weten dat Standard afwil van Trebel, Dompé en Mmaee. "We hebben ons bod al drie keer verhoogd", aldus Louwagie. AA Gent biedt 2 miljoen euro voor 80 procent van Trebel. Een constructie die ook gehanteerd werd bij Benito Raman. De Rouches betaalden toen niet de gevraagde 1,2 miljoen euro, maar 800.000 euro. AA Gent krijgt wel 30 procent als Standard Raman verkoopt. In het geval van Trebel zouden de Rouches dus 20 procent opstrijken bij doorverkoop. Standard wil evenwel 2,5 miljoen euro, zonder een percentage. Lees HIER nog eens ons weekendverhaal over de vechtscheiding tussen Trebel en Standard. © belga.

Musonda stap dichter bij Roma Charly Musonda Junior staat opnieuw een stap dichter bij AS Roma. De Italianen hebben, volgens Italiaanse bronnen, een mondeling akkoord bereikt met de aanvallende middenvelder van Chelsea. Toch is het niet zeker dat Musonda op huurbasis naar Italië trekt. AS Roma zou namelijk liever Feghouli huren van West Ham, maar een deal lijkt veraf. Musonda is plan B. © photo news.