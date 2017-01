TT: AA Gent smokkelt nieuwe spits hotel binnen als was het Lionel Messi himself

Door: redactie

9/01/17 - 06u37

© belga.

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Genk wil contract Pozuelo openbreken (maar die houdt boot af) RC Genk wil het contract van Alejandro Pozuelo (25) openbreken. De Spaanse middenvelder is aan zijn laatste contractjaar bezig, maar heeft in zijn overeenkomst nog een optie voor twee bijkomende seizoenen staan. Genk is van plan die te lichten en wil zijn contract ook openbreken.



De middenvelder kwam anderhalf jaar geleden over van Rayo Vallecano en groeide onder Peter Maes uit tot de regisseur van het elftal. Diens vertrek, maar vooral dat van keeperstrainer Erwin Lemmens met wie hij heel close was, kwam hard aan bij Pozuelo. Algemeen directeur Patrick Janssens, vandaag in Madrid, zal sterke argumenten op tafel moeten leggen, want volgens onze bronnen is Pozuelo momenteel niet van plan om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga. © belga.

"Ik ben hier voor één ding: prijzen pakken" © photo news. © photo news. Pas zaterdagavond geland in een volledig nieuwe omgeving, maar gisteren op training leek het of Lex Immers al jaren bij Club Brugge speelt. "Ik ben hier voor één ding gekomen en dat is prijzen winnen", vertelde hij bij ClubTV. "En ook: het heel erg naar mijn zin hebben, dát is het belangrijkste. Een klik krijgen met iedereen binnen Club." Immers voegde op de zondagochtendtraining meteen de daad bij het woord. Met Ruud Vormer, met wie hij bij Feyenoord nog een aantal jaar samenspeelde, dolde hij naar hartelust. Maar ook met de rest van zijn nieuwe ploegmaats klikte het wonderwel.



Duidelijk een extraverte en sociale kerel, die weinig moeite heeft met aanpassing. En ook voetballend maakte hij meteen een goede indruk. Bij de afwerkingsvormen en in de onderlinge oefenpartijtjes bewees hij meteen hoe hij in Nederland aan een gemiddelde van één goal om de drie matchen kwam: een goede plaatsing voor doel en een uitstekende trap in de voeten. Als hij straks in Jan Breydel ook de grinta toont waarvoor hij zo gekend staat, heeft hij alles om in navolging van Vormer uit te groeien tot een publiekslieveling. © photo news.

2 miljoen euro voor 80% van Trebel Terwijl het er bovenarms op zit tussen Adrien Trebel en Standard, is ook de verstandhouding tussen AA Gent en de Rouches vertroebeld. Standard ziet Trebel liever niet naar een concurrent gaan, maar bood hem volgens Michel Louwagie wel zélf aan.



"We zijn via een makelaar, mét mandaat, op de hoogte gebracht dat er drie spelers van Standard, waaronder Trebel, wegmogen." Die makelaar zou Christophe Henrotay zijn. Hij liet Louwagie per sms weten dat Standard afwil van Trebel, Dompé en Mmaee. "We hebben ons bod al drie keer verhoogd", aldus Louwagie. AA Gent biedt 2 miljoen euro voor 80 procent van Trebel. Een constructie die ook gehanteerd werd bij Benito Raman. De Rouches betaalden toen niet de gevraagde 1,2 miljoen euro, maar 800.000 euro. AA Gent krijgt wel 30 procent als Standard Raman verkoopt. In het geval van Trebel zouden de Rouches dus 20 procent opstrijken bij doorverkoop. Standard wil evenwel 2,5 miljoen euro, zonder een percentage. Lees HIER nog eens ons weekendverhaal van de vechtscheiding tussen Trebel en Standard. © belga.

Musonda stap dichter bij Roma Charly Musonda Junior staat opnieuw een stap dichter bij AS Roma. De Italianen hebben, volgens Italiaanse bronnen, een mondeling akkoord bereikt met de aanvallende middenvelder van Chelsea. Toch is het niet zeker dat Musonda op huurbasis naar Italië trekt. AS Roma zou namelijk liever Feghouli huren van West Ham, maar een deal lijkt veraf. Musonda is plan B. © photo news.