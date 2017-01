TT: Club Brugge verdediger rijker (al komt die pas in juni) - Kabasele op weg naar Moeskroen

Door: redactie

8/01/17 - 21u10

© Twitter.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Kabasele zo goed als rond met Moeskroen Rode lantaarn Moeskroen heeft een nieuwe spits zo goed als te pakken. Nathan Kabasele (22) wordt door Anderlecht voor zes maanden verhuurd aan Moeskroen zonder aankoopoptie. De dael is zo goed als rond. Kabasele kwam bij Anderlecht nauwelijks aan de bak. Kabasele (l) druipt af bij Anderlecht na de bekeruitschakeling op Charleroi.

Berge voorgesteld bij Genk Racing Genk heeft zijn eerste winteraanwinst voorgesteld. De 18-jarige Noor Sander Berge tekende een contract voor 4,5 seizoenen en moet op termijn de vervanger van Ndidi worden. "Op dit moment is Genk de beste stap in mijn carrière."



Lees er HIER alles over!

Chelsea haalt Nederlander Aké terug De puike prestaties van Nathan Aké bij het Engelse Bournemouth zijn bij moederclub Chelsea niet geruisloos gepasseerd. De club van Eden Hazard en Thibaut Courtois heeft namelijk beslist om de 21-jarige Nederlandse centrale verdediger/verdedigende middenvelder terug te halen naar Stamford Bridge. De talentvolle Aké werd eerder al uitgeleend aan Reading en Watford en mag nu misschien dromen van speelkansen bij zijn moederclub Chelsea.

Kluivert wil Alexis Sánchez naar PSG halen Arsenal moet vrezen voor een vertrek van Alexis Sánchez. De 28-jarige Chileen staat op het verlanglijstje van Patrick Kluivert, meldt de Brise tabloidkrant The Sun. De technisch directeur van Paris Saint-Germain houdt nauwlettend de verrichtingen van Sánchez in de gaten. Als de aanvaller vóór aankomende zomer zijn verbintenis in Londen niet heeft verlengd, wil Kluivert toeslaan. Het huidige contract van Sánchez, voor wie ook Chinese clubs interesse tonen, loopt medio 2018 af.