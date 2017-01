TT: Chelsea haalt huurling Aké terug naar Londen - Trekt sterkhouder Galatasaray naar China?

Door: redactie

8/01/17 - 11u57

© photo news.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Kluivert wil Alexis Sánchez naar PSG halen Arsenal moet vrezen voor een vertrek van Alexis Sánchez. De 28-jarige Chileen staat op het verlanglijstje van Patrick Kluivert, meldt de Brise tabloidkrant The Sun. De technisch directeur van Paris Saint-Germain houdt nauwlettend de verrichtingen van Sánchez in de gaten. Als de aanvaller vóór aankomende zomer zijn verbintenis in Londen niet heeft verlengd, wil Kluivert toeslaan. Het huidige contract van Sánchez, voor wie ook Chinese clubs interesse tonen, loopt medio 2018 af. © reuters. © reuters.