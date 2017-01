Herbeleef hoe Club alweer twee keer de roos trof op transfergebied

Door: redactie

7/01/17 - 22u25

© Marco de Swart.

TransferTalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Keert Gorius terug naar België? De kans is groot dat de Fransman Julien Gorius binnenkort weer te zien is op de Belgische voetbalvelden. De middenvelder, die in België onder meer het truitje droeg van KV Mechelen en KRC Genk, praat met Westerlo en Moeskroen. Gorius kon ook rekenen op interesse van Cercle Brugge, maar hij wees groen-zwart in laatste instantie af.



Na zijn jaren in Genk beproefde Gorius zijn geluk in China. Hij voetbalde er bij CC Yatai en het reserveteam van die club, maar eind december zijn contract er af. Nu is de kans dus groot dat de 31-jarige Fransman kiest voor een nieuw avontuur in België. Gorius, hier in het truitje van KRC Genk. © belga.

Moeskroen haalt Litouws international Matulevicius naar Le Canonnier

Rode lantaarn Excel Moeskroen heeft zijn eerste wintertransfer afgerond. De Litouwse international Deivydas Matulevicius ondertekende op Le Canonnier een contract tot het einde van het seizoen. De 27-jarige Matulevicius is een aanvaller die sinds vorige zomer bij het Roemeense Botosani aan de slag was. In vijftien wedstrijden was hij er goed voor drie doelpunten. Matulevicius heeft 29 caps voor Litouwen op zijn naam staan en daarin vond hij vier keer de weg naar de netten. De aanvaller moet bij Les Hurlus het scoringsprobleem oplossen. Met slechts 18 treffers in 21 wedstrijden heeft Moeskroen de slechtste aanval in eerste klasse Officiel: L'attaquant Deivydas Matulevicius, international lituanien, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison #REM pic.twitter.com/shg5FVK9G9 — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) Sat Jan 07 00:00:00 MET 2017

KV Mechelen legt Rédà Jaadi vast tot eind dit seizoen Rédà Jaadi heeft bij KV Mechelen een contract ondertekend tot het einde van het seizoen, met optie voor een bijkomend seizoen. Dat maakte KV Mechelen bekend. De 21-jarige Jaadi was de voorbije maanden op proef aan de slag bij de Mechelaars en mocht al drie keer invallen in de competitie. In de wedstrijd tegen Eupen maakte de aanvallende middenvelder in de blessuretijd het winnende doelpunt.

AS Roma in Londen voor Musonda Het is AS Roma menens met Charly Musonda Junior, die niet is opgenomen in de bekerkern bij Chelsea. Eerder deze week al vertelde vader Musonda dat de club van Radja Nainggolan een serieuze optie is voor een uitleenbeurt van zijn zoon. Intussen weet 'La Gazzetta dello Sport' te melden dat Roma's sportief directeur Frederic Massara in Londen vertoeft om met Chelsea te spreken over een uitleenbeurt. © photo news.

Dario van den Buijs fel gegeerd Dario van den Buijs (21), zoon van Stakke en verdediger van de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven, is gegeerd. Een clausule in zijn contract tot 2018 maakt dat de verdediger voor een gelimiteerd bedrag wegkan. KV Mechelen en Zulte Waregem informeerden al, maar er zijn nog meer clubs geïnteresseerd. Zo meldde Heracles zich officieel. Een vertrek deze winter valt niet uit te sluiten, maar Van den Buijs zelf mikt eerder op komende zomer. Dario van den Buijs. © pro shots.

Onheil bij Standard? © photo news. Hij zou deze namiddag mee op het vliegtuig naar Malaga stappen, maar Ishak Belfodil (24) kan zomaar zijn laatste wedstrijd voor Standard gespeeld hebben. De sterke aanvaller maakte in zes maanden bij de Rouches al zo'n grote indruk dat er clubs met miljoenen zwaaien. Everton wordt het meest nadrukkelijk genoemd. West Brom en Celta de Vigo, in de Europa League nog tegenstander van Standard, zijn ook uitermate geinteresseerd. Standard is in afwachting van een eerste concreet bod en dat zou volgens goed ingelichte bronnen wel eens de tien miljoen kunnen overstijgen.



Meer details over de interesse in Belfodil én het feit dat de Rouches ook twee van hun drie beschikbare centrale middenvelders dreigen te verliezen: je leest er alles over op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro! © belga.

Monaco betaalt 2,5 à 3 miljoen voor Belg Antonucci (17) De toekomst van de Belgische jeugdinternational Franco Antonucci (17) ligt aan de Côte d'Azur. De lichtvoetige nummer tien verlaat met onmiddellijke ingang het Nederlandse Ajax Amsterdam en trekt naar AS Monaco. De huidige nummer twee in de Franse Ligue 1 betaalt een transfersom tussen de 2,5 à 3 miljoen euro voor Antonucci. Ajax had de technisch begaafde middenvelder in de zomer van 2015 voor 500.000 euro weggehaald bij Anderlecht. (Lees HIER meer) Surprising career move: Franco #Antonucci (17) leaves @AFCAjax and will join @AS_Monaco on 4-year deal. #Ajax #ASM https://t.co/0ABGt3av28 pic.twitter.com/R4ppzzW5BO — dimitri eeckhaut (@deeckhaut) Sat Jan 07 00:00:00 MET 2017