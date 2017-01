Pro League wil deel tv-geld afstaan aan vrouwenvoetbal

Door: redactie

7/01/17 - 05u39 Bron: Belga

Pierre François. © photo news.

De Pro League, de verzameling van Belgische profclubs, bereidt een plan voor om het Belgische vrouwenvoetbal op te waarderen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Het plan volgt op een opiniestuk van Europees Parlementslid Ivo Belet en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (beiden CD&V) in De Standaard, waarin ze oproepen om 10 procent van de tv-inkomsten naar het vrouwen- en jeugdvoetbal te laten gaan.

Pierre François, CEO van de Pro League, heeft wel oren naar het voorstel van Belet en De­baets. "Er zijn op dit moment te weinig goede ploegen in ons land", zegt hij. "Daardoor wordt het steeds moeilijker om speelsters op te leiden voor de nationale ploeg. Daarom heb ik een eerste ontwerp voorgelegd aan de raad van bestuur van de Pro League. De bedoeling is om de vrouwenploegen in betere omstandigheden te kunnen laten werken, bijvoorbeeld door de trainingsfaciliteiten te verbeteren."



"We zijn nog op zoek naar sponsors", zegt François. "Maar de Pro League wil ook een deeltje van de tv-gelden afstaan. Of dat tien procent zal zijn? Dat moeten we nog bekijken."