Wetsvoorstel: "Geef 10 procent tv-rechten voetbalclubs aan vrouwen- en jeugdvoetbal"

6/01/17 - 17u37 Bron: Sporza, De Standaard

Axel Witsel gaat bij het Chinese Tianjin Quanjian jaarlijks 18 miljoen euro verdienen, terwijl vrouwelijke profvoetballers met hun voetballoon nauwelijks kunnen rondkomen. Tijd om daar iets aan te doen, schrijven Bianca Debaets en Ivo Belet in eenopiniestuk in De Standaard. Hun voorstel: laat tien procent van het tv-contract voor clubs naar het vrouwen- en jeugdvoetbal gaan.

Bianca De Baets (Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen) en Ivo Belet (Europarlementariër) werken momenteel aan een opmerkelijk wetsvoorstel. "We mogen de meest populaire sport niet zomaar prijsgeven aan de rauwe wetten van de markt", schrijven de twee CD&V'ers. Terwijl mannelijke topvoetballers gigantische sommen binnenhalen, verdient Imke Courtois met haar voetbal nog niet genoeg om de huur van een sociale woning te betalen.



Om die ongelijkheid tegen te gaan, stellen Debaets en Belet voor om tien procent van de tv-rechten, die in België momentel 70 miljoen euro per jaar bedragen, te investeren in vrouwenvoetbal en in jeugdclubs. "Sport gaat niet alleen over competitie, maar ook over volksgezondheid en sociale cohesie, en dus heeft de overheid ook het recht om te faciliteren en waar nodig in te grijpen", vinden ze.



Daarnaast willen de twee politici dat supporters meer zeggenschap hebben over hun club en dat de fiscale achterpoortjes voor topvoetballers gesloten worden. Want dankzij football leaks weten we ook dat topvoetballers de fiscus omzeilen en hun kapitaal parkeren in een belastingparadijs. "De Europese Commissie moet hier in overleg met de lidstaten werk van maken zoals ze dat doet in het geval van Apple en co. De fiscale achterpoortjes, ook voor topsporters, moeten dicht."