TT: kiest ook deze spits voor Chinese miljoenen van nieuwbakken ploeg Witsel? - Harbaoui naar Charleroi

6/01/17 - 10u00

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Ook Kalinic naar nieuwbakken ploeg Witsel? Enkele dagen nadat Axel Witsel zijn overgang naar Tianjin Quanjian wereldkundig maakte, lijkt er vanuit Europa al een tweede miljoenentransfer te zullen volgen. Zo zou namelijk ook Nikola Kalinic, de 29-jarige aanvaller van het Italiaanse Fiorentina, voor de Chinese miljoenen kiezen. Zo meldt althans Marca. De nieuwbakken club van Axel Witsel heeft 45 miljoen euro veil over voor de Kroaat, maar omdat die nog een contract heeft tot 2019 met daarin een clausule van 50 miljoen euro, moet die wel nog zijn akkoord geven. Iets wat volgens de Spaanse sportkrant nog maar een formaliteit is. Trainer Cannavaro wilde eerst voor Chelsea-spits Diego Costa gaan, maar omdat die onhaalbaar is richtte hij zijn vizier dus op Kalinic. Afwachten of het ook effectief tot een transfer komt. © getty.

Westerlo denkt aan Oulare In de zoektocht naar offensieve versterking denkt Westerlo aan Obbi Oulare. De aanvaller, door Zulte Waregem gehuurd van Watford, kon zich nog niet doorzetten aan de Gaverbeek en mag vertrekken. Hij gaat vandaag wel mee op stage naar Marbella. Westerlo kijkt uit naar extra stootkracht met het oog op de degradatiestrijd. Nieuws: #Westerlo denkt aan Oulare, die vandaag wel mee op stage gaat met #Essevee. Ook tester Paulin Puel stapt op het vliegtuig. @hlnsport — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) Fri Jan 06 00:00:00 MET 2017 Obbi Oulare. © belga.

Remacle trekt naar Charleroi Versterking op komst voor de Carolo's. Jordan Remacle verbrak deze morgen zijn contract bij Antwerp en tekent deze middag normaal gezien een contract bij Charleroi. Daar krijgt hij meer dan waarschijnlijk het gezelschap van Hamdi Harbaoui. De Tunesische spits moet weg bij Anderlecht en staat dicht bij een uitleenbeurt naar de ploeg Felice Mazzu. NEWS! Jordan REMACLE verbreekt vanmorgen contract bij @official_rafc. Tekent vanmiddag bij @SportCharleroi. @RemacleJordan @hlnsport #rafc — (MVS) ¿¿ ¿¿ (@MichVergauwen) Fri Jan 06 00:00:00 MET 2017 Jordan Remacle (links) met Hamdi Harbaoui. © belga.

Capel wellicht niet naar Deportivo, "interesse in Ryan" De kans dat Diego Capel naar Deportivo La Coruña verkast, is eerder klein. Spaanse media meldden eerder dat de middenmoter gesprekken voert met de 28-jarige flankaanvaller, maar Deportivo mikt vooral iets hoger dan Capel. Volgens El Mundo Deportivo is Espanyol Barcelona ook geïnteresseerd. Capel en ook de revaliderende Appiah - bijna weer fit - zijn er in La Manga gewoon bij



De Spaanse zender Radio Taronja meldt dat Anderlecht geïnteresseerd is in een uitleenbeurt van doelman Mathew Ryan. Door zijn verleden bij Club ligt een overgang moeilijk. Sowieso verkiest Ryan om niet terug te keren naar de Belgische competitie. Diego Capel. © belga. Mathew Ryan. © photo news.

Napoli en Atalanta denken aan Foket Lonkt de Serie A voor Thomas Foket? De verdediger staat in elk geval op de verlanglijst van zowel Napoli als Atalanta, melden Italiaanse media. Beide ploegen zien in Foket (22) een interessante piste om hun rechterflank te versterken. AA Gent is niet van plan om zijn 1-voudige Rode Duivel deze winter te laten vertrekken, maar het is de vraag of het Foket deze zomer nog kan houden. Zijn contract loopt namelijk in juni 2018 af en vooralsnog is er geen akkoord bereikt om die overeenkomst te verlengen. Met andere woorden: willen de Buffalo's nog iets vangen voor Foket, dan zijn ze na dit seizoen zo goed als verplicht om hem te verkopen.



Afgelopen zomer was er al interesse uit Italië voor Foket. Meer bepaald van Udinese. De huidige ploeg van Kums wilde Foket graag huren, mét aankoopoptie, maar dat stuitte op een njet bij het Gentse bestuur. Het was een jaar geleden niet anders, toen Galatasaray in de winterstop aanklopte. Thomas Foket. © belga.

West Ham heeft interesse in Defoe, Batshuayi en Dembélé West Ham heeft al twee keer een verhoogd bod uitgebracht op Jermain Defoe, target nummer één van trainer Slaven Bilic. Ze willen ver gaan om de spits van Sunderland binnen te halen. Ook Michy Batshuayi staat nog altijd op het lijstje. West Ham informeerde in november een eerste keer naar een uitleenbeurt, maar voorlopig wil Chelsea niet meewerken. Batshuayi pusht voorlopig nog niet voor een transfer. West Ham polste wel eens naar Moussa Dembélé van Celtic, maar een concreet bod hebben ze niet uitgebracht. De Hammers zijn op dit moment niet zinnens 35 miljoen euro betalen voor de 20-jarige spits. Celtic is überhaupt niet van plan Dembélé van de hand te doen. Moussa Dembélé. © getty.

Ook Mikel naar China De Nigeriaan John Obi Mikel verruilt Chelsea voor de Chinese Super League. De 29-jarige middenvelder heeft een contract ondertekend bij Tianjin Teda, de club die ook al Ajacied Nemanja Gudelj vastlegde. Gisteren werd de Nigeriaan medisch gekeurd in de stad op 130 kilometer van Peking.



Mikel speelde sinds 2006 bij Chelsea, maar is dit seizoen op een zijspoor beland. Onder trainer Antonio Conte kwam hij nog geen enkele keer in actie. Hij mocht transfervrij vertrekken bij de Londense club en tekende een lucratief contract in China dat hem volgens lokale media een weeksalaris betaalt van zo'n 164.000 euro. De Nigeriaan won met Chelsea in tien jaar tijd één keer de Champions League, twee titels in de Premier League en vier keer de FA Cup. John Obi Mikel. © pro shots.

Ook Club jaagt op Martínez Het dreigt een drukke transferwinter te worden en in hun zoektocht naar versterking komen de Belgische clubs in elkaars vaarwater terecht. Zo biedt Club zwaar op de Venezolaanse spits Josef Martínez, op wie ook RC Genk jaagt. Italiaanse bronnen melden zelfs dat de Bruggelingen een bod van maar liefst 3,75 miljoen euro én een percentage op de doorverkoop gedaan hebben.



Josef Martínez. © BELGAIMAGE.