TT: Club heeft véél geld over voor spits waar ook Genk op jaagt - Anderlecht blijft speuren naar versterking

Door: redactie

6/01/17 - 06u01

Josef Martínez. © BELGAIMAGE.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Napoli en Atalanta denken aan Foket Lonkt de Serie A voor Thomas Foket? De verdediger staat in elk geval op de verlanglijst van zowel Napoli als Atalanta, melden Italiaanse media. Beide ploegen zien in Foket (22) een interessante piste om hun rechterflank te versterken. AA Gent is niet van plan om zijn 1-voudige Rode Duivel deze winter te laten vertrekken, maar het is de vraag of het Foket deze zomer nog kan houden. Zijn contract loopt namelijk in juni 2018 af en vooralsnog is er geen akkoord bereikt om die overeenkomst te verlengen. Met andere woorden: willen de Buffalo's nog iets vangen voor Foket, dan zijn ze na dit seizoen zo goed als verplicht om hem te verkopen.



Afgelopen zomer was er al interesse uit Italië voor Foket. Meer bepaald van Udinese. De huidige ploeg van Kums wilde Foket graag huren, mét aankoopoptie, maar dat stuitte op een njet bij het Gentse bestuur. Het was een jaar geleden niet anders, toen Galatasaray in de winterstop aanklopte. Thomas Foket. © belga.

Celtic wil Dembélé niet verkopen West Ham United wil zich volgens verscheidene media graag versterken met Moussa Dembélé (De Fransman, niet onze landgenoot). Zo zouden de Hammers aan Celtic een bedrag van bijna 23,5 miljoen euro hebben geboden voor de spits. Maar de Schotse club weet van niets, meldt Sky Sports. Celtic is überhaupt niet van plan Dembélé van de hand te doen. De 20-jarige Fransman arriveerde afgelopen zomer in Glasgow en tekende er een contract voor vier jaar.



Dus zal West Ham de pijlen moeten richten op een andere spits. Als opties worden Jermaine Defoe (Sunderland) en Scott Hogan (Brentford) genoemd. Moussa Dembélé. © getty.

Ook Mikel naar China De Nigeriaan John Obi Mikel verruilt Chelsea voor de Chinese Super League. De 29-jarige middenvelder heeft een contract ondertekend bij Tianjin Teda, de club die ook al Ajacied Nemanja Gudelj vastlegde. Gisteren werd de Nigeriaan medisch gekeurd in de stad op 130 kilometer van Peking.



Mikel speelde sinds 2006 bij Chelsea, maar is dit seizoen op een zijspoor beland. Onder trainer Antonio Conte kwam hij nog geen enkele keer in actie. Hij mocht transfervrij vertrekken bij de Londense club en tekende een lucratief contract in China dat hem volgens lokale media een weeksalaris betaalt van zo'n 164.000 euro. De Nigeriaan won met Chelsea in tien jaar tijd één keer de Champions League, twee titels in de Premier League en vier keer de FA Cup. John Obi Mikel. © pro shots.

Ook Club jaagt op Martínez Het dreigt een drukke transferwinter te worden en in hun zoektocht naar versterking komen de Belgische clubs in elkaars vaarwater terecht. Zo biedt Club zwaar op de Venezolaanse spits Josef Martínez, op wie ook RC Genk jaagt. Italiaanse bronnen melden zelfs dat de Bruggelingen een bod van maar liefst 3,75 miljoen euro én een percentage op de doorverkoop gedaan hebben.



Lees er alles over op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts twee euro van onze pluszone.