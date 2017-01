TT: Venezolaanse spits in beeld bij Genk - Anderlecht wil Mbemba terughalen

Door: redactie

5/01/17 - 06u20

© belga.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Een doelman, een centrale verdediger, een centrale middenvelder en een tweede spits, dat zijn de winterkoopjes waar Herman Van Holsbeeck op aast tijdens deze wintermercato.Vooral de nood aan een centrale verdediger is acuut in het Astridpark. Voor die positie wil Anderlecht een oude bekende terughalen: Chancel Mbemba. In de zomer van 2015 ruilde Mbemba voor 12 miljoen euro de kleuren van Anderlecht voor die van Newcastle. Maar sinds coach Rafael Benitez de plak zwaait bij de Magpies, is Mbemba geen eerste keuze meer. De Congolees wil meer aan spelen toekomen en heeft wel oor naar een terugkeer. Voor Van Holsbeeck een bijzonder moeilijke opdracht, maar de Anderlechtmanager heeft zich er wel in vastgebeten. Ook Dedryck Boyata, nu bij het Schotse Celtic, werd aangeboden op Anderlecht maar die piste zou zeker niet prioritair zijn. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.