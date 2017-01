TT: Aanvallende versterking voor Anderlecht; Ex-Anderlecht-doelwit Ishak kan naar Genk

Door: redactie

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Haalt West Ham spits van Celtic binnen? De Londense club West Ham beleeft een moeilijk seizoen in de Premier League met slechts een 13de plaats na 20 speeldagen. Wat versterking lijkt dan ook welkom bij 'The Hammers' en volgens Britse media zou Moussa Dembélé op de radar staan van de ploeg van Slaven Bilic en Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht). Niet onze Rode Duivel van Tottenham, maar wel de Franse spits van Celtic Glasgow. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! West Ham have made a bid for Celtic striker Moussa Dembele https://t.co/9EXwk3ZIPf pic.twitter.com/m1ihXUneTM — MailOnline Sport (@MailSport) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017

Zulte Waregem huurt Gueye Zulte Waregem huurt tot het einde van het seizoen de 22-jarige Senegalese spits Babacar Gueye van de Duitse tweedeklasser Hannover 96. Dat maakte de Duitse club donderdag bekend. Essevee bedong geen aankoopoptie.



Updatezone: container Gueye, die afgelopen zomer ook al in beeld was bij Zulte Waregem, kwam slechts tot vier korte invalbeurten bij de degradant uit de Bundesliga. Hannover had Gueye deze zomer weggeplukt bij de Franse degradant Troyes. TRANSFER¿Bienvenue @Babacar_Gueye9! Essevee huurt de aanvaller tot het einde van het seizoen van @Hannover96



¿¿ https://t.co/Y6syQj2k7P pic.twitter.com/sJK4kaUSrF — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017 Babacar Gueye (m). © photo_news.

Ex-Anderlecht-doelwit Ishak kan naar Genk Racing Genk praat met het Deense Randers over een transfer van Mikael Ishak. De 23-jarige Zweedse spits was in beeld bij Anderlecht, maar paars-wit koos vandaag voor zijn landgenoot Kiese Thelin. Genk zoekt een vervanger voor de geblesseerde Karelis, die de rest van het seizoen mist.



Ishak is binnen zes maanden einde contract, maar Genk zou de spits dus al deze winter willen hebben. Duur zal de Zweed niet zijn - zijn transferprijs wordt rond de 400.000 euro geschat. De speler zelf heeft ook aangegeven open te staan voor een vertrek naar Limburg. Vervangt Mikael Ishak de langdurig geblesseerde Karelis bij Genk? © -.

Labyad (Sporting) tekent bij FC Utrecht Zakaria Labyad keert terug naar de Nederlandse Eredivisie. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft vandaag een contract voor 2,5 jaar getekend bij FC Utrecht.



Labyad komt transfervrij over van Sporting Lissabon, de Portugese club waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond. Tijdens zijn periode bij Sporting Lissabon werd hij verhuurd aan Vitesse en Fulham.



Labyad heeft vijf interlands achter de naam voor het Marokkaanse nationale elftal. De geboren Utrechter doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2010 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste. In 2012 verruilde hij PSV voor Sporting. ¿¿ Zakaria Labyad op weg naar FC Utrecht. Middenvelder tekent voor 3,5 seizoen. ¿¿ https://t.co/nM69Um2f6Q pic.twitter.com/VlFxfijPjc — FC Utrecht (@fcutrecht) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017

STVV heeft mondeling akkoord met Vetokele Igor Vetokele vertrekt morgen niet op stage met Zulte Waregem. STVV heeft een mondeling akkoord met de 24-jarige aanvaller over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Ook Westerlo lag op de loer voor de Charlton-huurling, maar vist hoogstwaarschijnlijk achter het net. Na het Brugse trio Bruzzese-Mechele-Bolingoli halen de Kanaries met Ventokele dus al hun vierde transfer op één dag binnen. Igor Vetokele. © photo news.

Nieuwe spits voor Anderlecht Anderlecht heeft een nieuwe aanvaller te pakken. Paars-wit zal de Zweed Isaac Kiese Thelin voor zes maanden huren van het Franse Girondins de Bordeaux. Hij is ook meteen mee op stage naar het Spaanse La Manga vertrokken. Lees er hier meer over.

Standard laat huurling Farès Bahlouli terugkeren naar Monaco De Fransman Farès Bahlouli zal in 2017 niet meer voor Standard voetballen. De 21-jarige aanvallende middenvelder werd door de Rouches gehuurd van Monaco (zonder aankoopoptie).



"Standard de Liège heeft beslist om een einde te maken aan de uitleenbeurt van Farès Bahlouli. Hij keert dus terug naar AS Monaco. Onze club wenst Farès het beste toe in zijn verdere professionele carrière", luidt het donderdag in een korte mededeling op de Standardwebsite.



Fahlouli tekende eind augustus voor een seizoen bij Standard, maar kon er zich niet doorzetten. © belga. © Photo News.

De Sart (Middlesbrough) verkast naar Derby County Julien de Sart speelt tot het einde van het seizoen voor Derby County. Hij wordt door de nummer 7 uit de Engelse tweede klasse gehuurd van Premier Leagueclub Middlesbrough.



De 22-jarige De Sart verhuisde begin 2016 van Standard naar Middlesbrough, waarmee hij de promotie naar de Premier League bewerkstelligde. Dit seizoen komt de verdedigende middenvelder er echter amper aan de bak.



Bij Derby County moet hij speelminuten verzamelen. Coach Steve McLaren gelooft alvast in de aanwinst.



"Hij is een getalenteerde speler met veel potentieel", luidt het op de clubwebsite. "Hij maakte de overstap vanuit België en vertoeft nu al bijna een jaar in het Engelse voetbal. Ik kijk ernaar uit met hem samen te werken." SIGNING: #DCFC have completed the loan signing of @Boro midfielder @officialjdesart until the end of the season: https://t.co/2fOxwCg3F5 ¿¿ pic.twitter.com/GiFr9freor — Derby County (@dcfcofficial) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017

Van der Wiel op weg naar Emiraten Gregory van der Wiel is volgens VI op een haar na rond met Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlandse verdediger heeft zich onmogelijk gemaakt bij Fenerbahçe en mag deze winter uitkijken naar een andere club. Van der Wiel (28) is momenteel in Abu Dhabi om de plooien glad te strijken van een contract dat hem tot medio 2018 aan Al Wahda bindt. Het wordt na Ajax, Paris Saint-Germain en Fenerbahçe zijn vierde werkgever. Gregory van der Wiel (links). © photo news.

James wil toch bij Real blijven De Colombiaanse international James Rodríguez is bijgedraaid en wil toch blijven bij Real Madrid. Dat stelde de spelbepaler na de zege van 3-0 op Sevilla in het Spaanse bekertoernooi, waarin hij twee keer scoorde. "Iedere speler in het team wil altijd spelen en we hebben ook allemaal onze slechte periodes, maar een nieuw jaar is aangebroken en ik blijf. Ik blijf bij Real Madrid."



James zinspeelde onlangs nog op een vertrek bij de Spaanse topploeg, omdat hij naar zijn mening te weinig aan spelen toekwam. De aankoop van 80 miljoen euro kwam in de eerste seizoenshelft niet vaak voor in de basisopstelling van trainer Zinedine Zidane. James irriteerde de clubleiding en ploeggenoten met zijn opmerkingen dat hij van diverse clubs aanbiedingen op zak had. Na de wedstrijd tegen Sevilla liet hij een ander geluid horen: "Ik wil er gewoon staan als ik de kans krijg en het team helpen aan de winst. Ik voel me goed bij Real." James Rodriguez. © afp.

Club leent drie spelers uit aan STVV Sint-Truiden huurt tot het einde van het seizoen liefst drie spelers van Club Brugge. Flankspeler Boli Bolingoli, verdediger Brandon Mechele en doelman Sébastien Bruzzese voetballen het komende halfjaar op Stayen. De Kanaries bedongen geen aankoopoptie.



Ondertussen zoekt blauw-zwart naar een oplossing voor Nikola Storm. De Bruggelingen zijn in gesprek met Willem II en OH Leuven over een uitleenbeurt van de flankaanvaller. UPDATE: Mechele samen met Bruzzese en @BBolingoli naar @stvv tot einde seizoen. @StormNikola in gesprek met @WillemII en @ohl_official — Tomas Taecke (@FooTTomaz) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017 © photo news.

"Lille denkt aan Dury als coach" De Franse eersteklasser Lille OSC is op zoek naar een nieuwe trainer. De topkandidaat zou Marcelo Bielsa zijn, maar in de Franse media wordt ook Francky Dury genoemd. De 59-jarige coach van Zulte Waregem was ook in het verleden meermaals in beeld bij Lille. Het lijkt evenwel onwaarschijnlijk dat Dury, die niet bereikbaar was voor commentaar, Essevee midden in het seizoen zou verlaten. Nog in Frankrijk valt de naam van Marc Wilmots. Hij zou hoogstens een outsider zijn voor de job. © photo news.

Kortrijk en STVV willen Mechele Naast Bolingoli, Bruzzese en dus ook nieuwkomer Strandberg heeft STVV zijn oog laten vallen op een vierde Bruggeling. De Kanaries tonen interesse in Brandon Mechele, die dit seizoen nog in geen enkel competitieduel in actie kwam namens blauw-zwart. STVV hoopt de centrale verdediger te strikken, maar is niet de enige die Mechele van Club wil huren. Ook KV Kortrijk zou graag tot het einde van het seizoen een beroep doen op de diensten van Mechele, die eerder ook al gepolst werd door Moeskroen en Antwerp. © belga.

Club koopt Strandberg (en leent hem meteen uit) Na het aantrekken van Ethan Horvath slaat Club Brugge al een tweede keer toe op de transfermarkt. Blauw-zwart heeft vandaag de komst van Carlos Strandberg aangekondigd. Club betaalt ongeveer 1 miljoen euro aan CSKA Moskou voor de aanvalsleider van de nationale beloftenploeg van Zweden. Lees er hier meer over. #VälkommenCarlos!https://t.co/yEvKJBjlD6 pic.twitter.com/EIFZY0g2cb — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Thu Jan 05 00:00:00 MET 2017

Anderlecht wil Mbemba terughalen Een doelman, een centrale verdediger, een centrale middenvelder en een tweede spits, dat zijn de winterkoopjes waar Herman Van Holsbeeck op aast tijdens deze wintermercato.Vooral de nood aan een centrale verdediger is acuut in het Astridpark. Voor die positie wil Anderlecht een oude bekende terughalen: Chancel Mbemba. In de zomer van 2015 ruilde Mbemba voor 12 miljoen euro de kleuren van Anderlecht voor die van Newcastle. Maar sinds coach Rafael Benitez de plak zwaait bij de Magpies, is Mbemba geen eerste keuze meer. De Congolees wil meer aan spelen toekomen en heeft wel oor naar een terugkeer. Voor Van Holsbeeck een bijzonder moeilijke opdracht, maar de Anderlechtmanager heeft zich er wel in vastgebeten. Ook Dedryck Boyata, nu bij het Schotse Celtic, werd aangeboden op Anderlecht maar die piste zou zeker niet prioritair zijn. © photo news.