TT: drukt Charleroi door voor Harbaoui? Vader Musonda heeft slecht nieuws voor Belgische (top)clubs

3/01/17 - 06u28

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Vader Musonda: "België is geen optie" Betis Sevilla en Chelsea hebben een akkoord bereikt over de beëindiging van de uitleenbeurt van Charly Musonda Junior aan de Spaanse club. AS Roma biedt mogelijk een uitweg, "maar België is geen optie meer", weet Musonda's vader.



"De club heeft nog niet beslist of ze Charly Junior opnieuw wil uitlenen", zegt vader Charly Musonda. "Antonio Conte wil hem nog twee weken aan het werk zien op training, pas dan wordt een beslissing genomen. De opties zijn duidelijk: of Conte beslist dat mijn zoon bij Chelsea blijft, of hij wordt weer uitgeleend." Lees ook TT: Musonda keert terug naar Chelsea - trekt na Witsel nog een Rode Duivel naar China?



Rinne: "Ik moet realistisch zijn" Met recordtransfer Lovre Kalinic arriveerde een nieuwe nummer één bij AA Gent. "Ik moet realistisch zijn: de club haalt geen keeper van drie miljoen om hem op de bank te zetten", vertelt Jacob Rinne (23) daarover in de Zweedse media. "Hij zal dus meer dan waarschijnlijk in doel staan. Da's geen fijn nieuws, maar in een hoekje liggen wegkwijnen, is geen optie. Het is aan mij om op training te vechten voor mijn plaats." Al leent Gent de gecontesteerde Zweed waarschijnlijk liever uit, aangezien het momenteel over vijf doelmannen beschikt © belga.

Cordaro overweegt vertrek in januari Er is nog steeds geen witte rook rond de contractverlenging van Alessandro Cordaro (30). Twee maanden geleden wees de flankaanvaller van Zulte Waregem een eerste voorstel af. Een verbeterde aanbieding liet op zich wachten.



Daarom overweegt de Belg met Italiaanse roots, wiens contract eind dit seizoen afloopt, een vertrek in januari. Het is geen geheim dat Essevee speurt naar een creatieve flankaanvaller, maar toch zou het vertrek van hun titularis een domper zijn. Zulte Waregem houdt de deur voor nieuwe onderhandelingen open. © photo news.

Trebel nog lang niet van Gent De transfer van Adrien Trebel (25) naar AA Gent is nog niet voor vandaag, laat staan voor morgen. Het dossier zit vooralsnog vast. Standard weigert pertinent mee te werken aan een overgang naar een concurrent voor de top zes. De Rouches houden voorlopig het been stijf en willen sowieso het onderste uit de kan.



Trebel ligt al even niet goed meer in de Luikse spelersgroep en een transfer lijkt voor alle partijen de beste oplossing. Volgens ingewijden wil Trebel zelf Standard best verlaten, maar dan eerder voor een buitenlandse club. Andere bronnen vertellen dan weer dat Gent voor hem ook een optie is. Met nog maar twee dagen van de transferperiode achter de rug, kan het dossier nog steeds alle kanten uit. © belga.