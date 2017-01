TT: Transfers Witsel en Ndidi nu ook officieel

Door: redactie

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Afscheidsboodschap Zenit voor Witsel Intussen leed het allang geen twijfel meer dat het tot een overgang zou komen, maar Zenit en Tianjin Quanjian hebben een overeenkomst bereikt rond de transfer van Axel Witsel. "Witsel kwam naar Zenit in september 2012, wat maakt dat hij vijf seizoenen bij ons was. Daarin kwam hij tot 180 matchen, waarin hij 22 keer scoorde en goed was voor 13 assists. Hij won ook de Russische landstitel, de beker en de Super Cup. Iedereen hier bij Zenit wil Axel bedanken voor zijn bijdrage aan de clubgeschiedenis", zo klinkt het op de site van Zenit. (lees HIER meer) © BELGAIMAGE.

FC Porto wil Bakkali overnemen van Valencia FC Porto zou Zakaria Bakkali willen overnemen van Valencia. Dat schrijft het Spaanse Cadena Cope. De 20-jarige buitenspeler uit België vertrok in de zomer van 2015 van PSV naar Valencia. Vorig seizoen kwam hij tot 16 wedstrijden in La Liga. Dit seizoen heeft Bakkali slechts 126 minuten gemaakt, verdeeld over acht invalbeurten. Hij scoorde vorig maand nog wel zijn eerste doelpunt van het seizoen. Nuno, vorig seizoen nog trainer bij Valencia, zou het wel in Bakkali zien en wil hem graag naar Porto halen. © photo news.

Real bereidt bod voor op Dele Alli Real Madrid wil komende zomer Dele Alli overnemen van Tottenham Hotspur, meldt de Daily Mirror. Spurs-trainer Mauricio Pochettino heeft al aangegeven dat de 20-jarige middenvelder ten minste 59 miljoen euro waard is. Real Madrid ondergaat op dit moment een sanctie waardoor de club geen spelers mag kopen. Komende zomer is die sanctie voorbij.



Mocht Alli naar Madrid vertrekken, dan volgt de Engelse middenvelder in het spoor van Gareth Bale en Luka Modric, die al eerder de overstap van Tottenham naar Real maakten. Alli verlengde in september nog zijn contract bij Spurs tot 2022. Hij verdient in Londen ruim 70.000 euro per week. © getty.

Anderlecht heeft zijn eerste winterversterking beet. De 18-jarige Ghanees Dauda Mohammed komt over van Ashante Kotoko. De aanvaller wordt gehaald met het oog op de toekomst, maar zou dit jaar wel al in de selectie kunnen zitten. (Lees HIER meer)

Moeskroen leent reservedoelman Vagner uit aan Boavista Rode lantaarn Excel Moeskroen leent zijn Braziliaanse reservedoelman Vagner Da Silva tot het einde van het seizoen uit aan de Portugese eersteklasser Boavista, zo maakte Moeskroen dinsdag bekend. De dertigjarige Vagner Da Silva begon het seizoen onder de lat bij Les Hurlus, maar verloor halverwege de heenronde zijn plaats aan de van Chelsea gehuurde Kroaat Matej Delac. Vagner ligt bij Moeskroen nog tot medio 2018 onder contract. © belga.

Alberto Aquilani van Pescara naar Sassuolo © afp. Alberto Aquilani gaat op huurbasis voor Sassuolo voetballen. De Italiaanse eersteklasser huurt de voormalige international (38 caps, 5 goals) van reeksgenoot Pescara. Zij zochten vervanging voor de geblesseerde Francesco Magnanelli. De 32-jarige Aquilani is een jeugdproduct van AS Roma. Hij speelde er tussen 2002 en 2009 (op een uitleenbeurt aan Triestina na) in de eerste ploeg. Daarna droeg de spelmaker nog de kleuren van Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina en Sporting.



Afgelopen zomer tekende hij bij Pescara, de huidige rode lantaarn in de Serie A. Sassuolo staat zestiende (op twintig ploegen).

Nieuwe ploegmaat voor Dries Mertens Napoli, de club van Dries Mertens, versterkt de rangen met aanvaller Leonardo Pavoletti. Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis heet de speler vandaag via Twitter welkom.



De 28-jarige Pavoletti komt over van Genoa, dat naar verluidt 18 miljoen euro voor hem ontvangt. Hij maakte dit seizoen al drie goals in de Serie A.



Napoli kan een extra aanvaller goed gebruiken nadat Arkadiusz Milik in oktober uitviel met een kruisbandletsel. De Poolse international wordt ten vroegste in februari terug op de velden verwacht. Benvenuto Leonardo ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017 © ProShots.

Julian Draxler zet krabbel bij PSG De transfer van Julian Draxler naar PSG is officieel. Hij zette in Parijs zijn handtekening onder een contract tot 2021. Draxler komt over van Wolfsburg, waar ze het nieuws al op 24 december bekendmaakten. Hij moest toen wel nog medisch worden gekeurd.



De 23-jarige Duitser kost naar verluidt 40 miljoen euro. De aanvallende middenvelder brak door bij Schalke 04 en speelde sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg, waar hij Kevin De Bruyne moest vervangen. Bij PSG wordt de 27-voudig international ploegmaat van Thomas Meunier.



"Ik ben heel blij met mijn overstap naar PSG", zegt Draxler op de website van zijn nieuwe club. "Voor het eerst in mijn carrière zal ik een nieuw land ontdekken, een nieuw kampioenschap. Ik ben heel fier dat ik bij een club kom die een referentie is geworden in Europa en die de voorbije jaren heel wat grote spelers heeft aangetrokken. Ik wil PSG helpen nieuwe titels te winnen en te blijven groeien op internationaal niveau." © epa.

HSV ontbindt contract van Emir Spahic De Bosnische international Emir Spahic (36) moet opkrassen bij HSV. De Bundesligaclub maakte bekend dat het contract van de centrale verdediger wordt ontbonden. "We hebben de voorbije weken de kern geëvalueerd. Dat proces heeft er onder meer toe geleid dat Emir Spahic niet meer past in onze plannen", zegt trainer Markus Gisdol op de website van Hamburg.



Emir Spahic is met 94 caps Bosnisch recordinternational. In oktober maakte hij nog een owngoal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Bosnië verloor met 4-0.



Spahic was in juni einde contract bij HSV. Hij speelde er sinds de zomer van 2015. Emir #Spahic spielt in den Planungen unseres Clubs keine Rolle mehr und wurde freigestellt: https://t.co/7XCTv4qbed pic.twitter.com/i5o8GKslHH — Hamburger SV (@HSV) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

Nieuwe aanwinst voor AA Gent Beweging in de Ghelamco Arena want AA Gent heeft zich opnieuw geroerd op de transfermarkt. De Buffalo's lijven de Nigeriaanse flankaanvaller Samuel Kalu (18) in. De youngster komt over van het Slowaakse AS Trencin. De deal is zo goed als rond, Kalu tekent in Gent een contract voor 3,5 seizoenen. Na Simon, Rabiu, Troost-Ekong en Esiti wordt hij al de vijfde Nigeriaan bij de landskampioen van 2015. .@KAAGent blijft zich roeren op transfermarkt: Nigeriaanse flankaanvaller Samuel Kalu (18) komt over van Trencin. Deal zo goed als rond. — Niels Poissonnier (@niels_27) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017 Nigeriaanse flankaanvaller Samuel Kalu (18) komt over van Trencin. Deal zo goed als rond. #wintermercato pic.twitter.com/panqYc0MZZ — Buffalo AA Gent (@buffalocobw) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

Juventus heeft versterking beet De Venezolaanse international Tomas Rincon (28) zet zijn carrière verder bij de Italiaanse kampioen Juventus. De verdedigende middenvelder plaatste in Turijn zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2020, zo bevestigt de Oude Dame vandaag op de clubwebsite.



Juventus betaalt 8 miljoen euro voor Rincon, een bedrag dat nog met een miljoen kan verhogen mits aan bepaalde voorwaarden in het contract wordt voldaan. De middenvelder wordt de eerste Venezolaan in dienst van de 'Bianconeri'. Hij droeg sinds 2014 het shirt van Genoa en speelde daarvoor vijf jaar in Hamburg. UFFICIALE: @TomasRincon5 è bianconero! https://t.co/CqwZgVUW2g #BienvenidoTomas pic.twitter.com/AuN8Am4tHo — JuventusFC (@juventusfc) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

Vader Musonda: "België is geen optie" Betis Sevilla en Chelsea hebben een akkoord bereikt over de beëindiging van de uitleenbeurt van Charly Musonda Junior aan de Spaanse club. AS Roma biedt mogelijk een uitweg, "maar België is geen optie meer", weet Musonda's vader.



"De club heeft nog niet beslist of ze Charly Junior opnieuw wil uitlenen", zegt vader Charly Musonda. "Antonio Conte wil hem nog twee weken aan het werk zien op training, pas dan wordt een beslissing genomen. De opties zijn duidelijk: of Conte beslist dat mijn zoon bij Chelsea blijft, of hij wordt weer uitgeleend." © photo news.

Rinne: "Ik moet realistisch zijn" Met recordtransfer Lovre Kalinic arriveerde een nieuwe nummer één bij AA Gent. "Ik moet realistisch zijn: de club haalt geen keeper van drie miljoen om hem op de bank te zetten", vertelt Jacob Rinne (23) daarover in de Zweedse media. "Hij zal dus meer dan waarschijnlijk in doel staan. Da's geen fijn nieuws, maar in een hoekje liggen wegkwijnen, is geen optie. Het is aan mij om op training te vechten voor mijn plaats." Al leent Gent de gecontesteerde Zweed waarschijnlijk liever uit, aangezien het momenteel over vijf doelmannen beschikt © belga.

Cordaro overweegt vertrek in januari Er is nog steeds geen witte rook rond de contractverlenging van Alessandro Cordaro (30). Twee maanden geleden wees de flankaanvaller van Zulte Waregem een eerste voorstel af. Een verbeterde aanbieding liet op zich wachten.



Daarom overweegt de Belg met Italiaanse roots, wiens contract eind dit seizoen afloopt, een vertrek in januari. Het is geen geheim dat Essevee speurt naar een creatieve flankaanvaller, maar toch zou het vertrek van hun titularis een domper zijn. Zulte Waregem houdt de deur voor nieuwe onderhandelingen open. © photo news.

Trebel nog lang niet van Gent De transfer van Adrien Trebel (25) naar AA Gent is nog niet voor vandaag, laat staan voor morgen. Het dossier zit vooralsnog vast. Standard weigert pertinent mee te werken aan een overgang naar een concurrent voor de top zes. De Rouches houden voorlopig het been stijf en willen sowieso het onderste uit de kan.



Trebel ligt al even niet goed meer in de Luikse spelersgroep en een transfer lijkt voor alle partijen de beste oplossing. Volgens ingewijden wil Trebel zelf Standard best verlaten, maar dan eerder voor een buitenlandse club. Andere bronnen vertellen dan weer dat Gent voor hem ook een optie is. Met nog maar twee dagen van de transferperiode achter de rug, kan het dossier nog steeds alle kanten uit. © belga.