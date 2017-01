Bestbetaalde Belg: Witsel verdient 79 keer zoveel als premier Michel

Door: Sven Spoormakers

3/01/17 - 05u00

"Wat Witsel zal verdienen, is buiten categorie voor een Belg", zegt Ludwig Verduyn, de man van de bekende Rijkste Belgen-lijst. De Rode Duivel zal bij het Chinese Tianjin Quanjian voor liefst 18 miljoen euro per jaar voetballen - plus nog wat premies. Dat is zoveel als de vijf bestbetaalde CEO's van Belgische bedrijven samen.

Het was een moeilijke keuze om de Italiaanse grootmacht Juventus te laten schieten voor een onbekende maar steenrijke club in China, liet Axel Witsel gisteren weten. Maar voetballen in China kón hij niet weigeren, want met de 18 miljoen euro per jaar die hij daar zou gaan verdienen kon hij zijn familie de rest van hun leven op rozen zetten. Dat hij daarmee zijn sportieve carrière misschien wel begraaft, neemt hij er maar bij. "China zet zwaar in op voetbal en dat mag dus wat kosten. Het zal erop aankomen voor alle spelers die daar nu naartoe trekken om mentaal een knop te kunnen omdraaien", zegt sportmarketeer Jeroen Scheerder. "Want wie nu voor China kiest, doet dat enkel voor het geld, dat duidelijk veel sneller en makkelijker verdiend wordt dan in een Europese topcompetitie. Of Witsel zijn marktwaarde daar zal vergroten, valt te betwijfelen."



